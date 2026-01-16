Días atrás destacamos en Urgente24 que desde el 2 de enero, la bandera argentina no flameaba en Casa Rosada ni en Plaza de Mayo, algo inédito. La explicación oficial fue que los mástiles estaban rotos y en reparación. Ayer (15/1) reapareció la bandera en la plaza…pero rota.
BOCHORNO
Reapareció la bandera argentina en Plaza de Mayo...pero rota
Después de varios dias sin la bandera argentina en Plaza de Mayo (se argumentó una rotura del mástil) reapareció la enseña patria pero se rompió.
Desaparece la bandera argentina
El pasado 2 de enero, los mástiles de la Casa Rosada y de la Plaza de Mayo amanecieron sin sus respectivas banderas argentinas izadas, algo totalmente inusual. La explicación oficial fue que los mástiles estaban rotos y por eso no se izaron las banderas.
Cabe destacar que el mantenimiento del mástil de Casa Rosada corresponde al Gobierno nacional (específicamente a la Casa Militar), mientras que el de Plaza de Mayo - frente al monumento al General Belgrano-, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Ambos mástiles están rotos. La información del de la Plaza la tiene la ciudad y el nuestro con mantenimiento de acá”, explicó una fuente de la Casa Rosada al medio La Patriada.
Inédito que la enseña patria desaparezca durante tanto tiempo del edificio donde se asienta el centro de poder político y uno puntos turísticos internacionales del país.
La bandera rota
Ayer (15/1) reapareció la bandera argentina en Plaza de Mayo, lo que fue celebrado por muchos usuarios de la red social X, especialmente simpatizantes del Gobierno nacional que así intentaron responder a las quejas que circularon en los últimos días y desmentir un supuesto desinterés por parte de la administración mileísta.
Sin embargo, la bandera izada en Plaza de Mayo después de tantos días de ausencia se rompió y tuvo que ser retirada rápidamente, lo que no evitó que quedaran registradas las imágenes por parte de los transeúntes, que las subieron a las redes sociales reactivando la polémica.
