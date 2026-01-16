Reapareció la bandera argentina en Plaza de Mayo...pero rota

La bandera rota

Ayer (15/1) reapareció la bandera argentina en Plaza de Mayo, lo que fue celebrado por muchos usuarios de la red social X, especialmente simpatizantes del Gobierno nacional que así intentaron responder a las quejas que circularon en los últimos días y desmentir un supuesto desinterés por parte de la administración mileísta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArrepentidosLLA/status/2011953956906279182&partner=&hide_thread=false La Plaza de Mayo llevaba 15 días sin la bandera argentina. Supuestamente porque se rompió el mastil. Lo quisieron arreglar y ROMPIERON LA BANDERA. Ahora está flameando en dos partes en la mismísima Plaza de Mayo pic.twitter.com/PkEaWwkFnE — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) January 16, 2026

Sin embargo, la bandera izada en Plaza de Mayo después de tantos días de ausencia se rompió y tuvo que ser retirada rápidamente, lo que no evitó que quedaran registradas las imágenes por parte de los transeúntes, que las subieron a las redes sociales reactivando la polémica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jackes_is_back/status/2011971613818859631&partner=&hide_thread=false Decile principio de revelación.

Decile relevo de pruebas.



Yo le digo muestra sintomática de cómo Milei desprecia a la Argentina.



Después de dos semanas, 2 SEMANAS, sin que nuestro pabellón ondee en Plaza de Mayo, así apareció hoy.



Total desprecio por la patria y todos los… pic.twitter.com/z3TkNH3CLf — Jack__Pierre (@Jackes_is_back) January 16, 2026

--------------

Más noticias en Urgente24:

Juicio por YPF: Argentina llamó "hostigamiento procesal" al pedido de desacato de Burford Capital

Bloomberg: "En Argentina, no en Venezuela, se medirá el éxito de Donald Trump"

AFA convoca a su Comité Ejecutivo y TyC Sports cree que le renovarán el contrato

Apagón metropolitano: Las diferencias entre Edenor y Edesur