El monotributo mantiene su estructura, pero con números que se sentirán más en algunas categorías

Además de la facturación, siguen vigentes los parámetros clásicos: superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico y alquileres devengados. También se recalcularon los importes mensuales del impuesto integrado y de los aportes.

En las categorías más bajas, el aumento es menor en términos absolutos. En las más altas, el salto se siente más. Aun así, el monotributo sigue siendo elegido por su previsibilidad frente al régimen general En las categorías más bajas, el aumento es menor en términos absolutos. En las más altas, el salto se siente más. Aun así, el monotributo sigue siendo elegido por su previsibilidad frente al régimen general

Así quedaron:

image Las nuevas escalas del Monotributo publicadas por ARCA.

Recategorización

La recategorización se realiza dos veces al año y toma en cuenta los últimos doce meses de actividad. Con las escalas publicadas, ARCA habilitó el trámite en su sitio web.

El procedimiento es simple: ingresar con clave fiscal, revisar ingresos y parámetros y confirmar la categoría.

Quienes no tengan cambios, no deben hacer nada. El sistema lo toma como una ratificación automática. Distinto es el caso de quienes superaron o quedaron por debajo de los límites: ahí sí hay obligación de recategorizar. Si no se cumple, pueden aplicarse ajustes o recargos.

"Los monotributistas visualizarán de forma automática los montos correspondientes al período y tendrán la posibilidad de aceptar la nueva categoría o, en caso contrario, corregir los montos de acuerdo con los ingresos reales percibidos", aclararon desde ARCA.

El trámite se habilitó luego de que, ARCA confirmara el alza de 14,28% para los topes de facturación, las cuotas mensuales a pagar y otros parámetros, como los alquileres devengados.

