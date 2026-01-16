En las últimas horas, la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó los nuevos valores para cada categoría del Monotributo antes de que los contribuyentes realicen la recategorización si corresponde, o bien, permanezcan en su actual categoría si no superan los valores actualizados.
RECATEGORIZACIÓN
El monotributo mantiene su estructura, pero con números que se sentirán más en algunas categorías
El Monotributo se actualizará desde febrero con las nuevas escalas y topes de facturación que difundió ARCA, y que se sentirán más en algunas categorías. Los números.
El nuevo ajuste se da tras conocerse el dato de inflación de diciembre de 2025. El incremento se calcula en función de la inflación acumulada del segundo semestre (julio-diciembre 2025), que fue del 14,28%. Con ese ajuste, el tope anual de facturación del monotributo para la Categoría A, la menor de todas, pasa de $8.992.597 a $10.277.988, y para la Categoría K, la máxima, de $94.805.682 a $108.357.083 anuales.
Los nuevos valores comenzarán a aplicarse desde febrero y ajustan los topes de facturación, el impuesto integrado y los aportes previsionales y de salud, en línea con el índice de movilidad.
Así, se mantiene la estructura del régimen simplificado, pero con números más altos, que para muchos contribuyentes puede implicar subir o bajar de categoría. Por eso, el organismo recomienda revisar los parámetros antes de confirmar el pago.
Los nuevos valores del Monotributo
Las escalas actualizadas fijan nuevos límites anuales de facturación para todas las categorías, de la A a la K. Y el ajuste responde a la inflación acumulada evitando que los monotributistas queden fuera del régimen solo por el aumento de precios, un reclamo recurrente del sector.
Además de la facturación, siguen vigentes los parámetros clásicos: superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico y alquileres devengados. También se recalcularon los importes mensuales del impuesto integrado y de los aportes.
Así quedaron:
Recategorización
La recategorización se realiza dos veces al año y toma en cuenta los últimos doce meses de actividad. Con las escalas publicadas, ARCA habilitó el trámite en su sitio web.
El procedimiento es simple: ingresar con clave fiscal, revisar ingresos y parámetros y confirmar la categoría.
Quienes no tengan cambios, no deben hacer nada. El sistema lo toma como una ratificación automática. Distinto es el caso de quienes superaron o quedaron por debajo de los límites: ahí sí hay obligación de recategorizar. Si no se cumple, pueden aplicarse ajustes o recargos.
"Los monotributistas visualizarán de forma automática los montos correspondientes al período y tendrán la posibilidad de aceptar la nueva categoría o, en caso contrario, corregir los montos de acuerdo con los ingresos reales percibidos", aclararon desde ARCA.
El trámite se habilitó luego de que, ARCA confirmara el alza de 14,28% para los topes de facturación, las cuotas mensuales a pagar y otros parámetros, como los alquileres devengados.
