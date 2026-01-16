ESPN fomenta el morbo: Gustavo Costas (Racing) vs Gustavo Quinteros (Independiente)

Desde el lado de Independiente, el periodista Nicolás Brusco explicó: “Está claro que es un jugador que gusta, pero también quieren aprovechar su situación contractual. No negociar un pase es algo que hoy a la economía de Independiente le sienta bien. El que más le gusta a Quinteros es Blondel, pero es inaccesible desde lo económico”.

Por el lado de la Academia, fue el propio Gustavo Costas quien reconoció públicamente el interés por el futbolista. En declaraciones a TyC Sports, el entrenador afirmó: “Vamos a ir a buscar un lateral, no tenemos en Reserva uno que pueda estar a la altura. Nos gusta Martín Ortega”.

De esta manera, todo indica que la “pelea” recién comienza y habrá que esperar para saber si alguno de los dos equipos termina quedándose con el lateral derecho.

Racing Club tuvo un buen 2025, temporada en la que conquistó la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y disputó la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Independiente, en cambio, mostró un rendimiento irregular. Si bien tuvo un primer semestre positivo, llegando a las semifinales del Torneo Apertura, luego atravesó una segunda mitad de año floja, en la que no logró clasificarse a los playoffs.

De cara a 2026, la Academia disputará la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo no consiguió la clasificación a ninguna competencia internacional.

En lo que respecta al mercado de pases, Racing ya incorporó a Valentín Carboni y Matko Miljevic, mientras que Independiente confirmó la llegada de Ignacio Malcorra, ex Rosario Central, quien vestirá la camiseta roja en la próxima temporada.

Ambos equipos tienen la intención de sumar un lateral derecho y Martín Ortega aparece como el denominador común en la búsqueda de refuerzos.

En cuanto al inicio del Torneo Apertura, el equipo dirigido por Gustavo Costas debutará el sábado 24 de enero, desde las 19.30, frente a Gimnasia en condición de visitante. Por su parte, el conjunto de Gustavo Quinteros hará lo propio el viernes 23 de enero ante el campeón Estudiantes, a las 20.00, en el estadio Libertadores de América.

