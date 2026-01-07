urgente24
DINERO Mercado Pago > ARCA > impuesto

ALIVIO TEMPORAL

ARCA prende fuego el debate: Mercado Pago zafa de este impuesto

Por el momento, los usuarios pueden seguir usando Mercado Pago y otras billeteras sin el impacto del impuesto al cheque.

07 de enero de 2026 - 18:55
¿ARCA puede aplicar un nuevo impuesto a Mercado Pago en el corto plazo?

Desde el organismo recaudador mencionaron que las fintech no bancarias seguirán excluidas del impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido popularmente como impuesto al cheque. Se mantiene así el esquema vigente desde 2001, cuando el gravamen nació como una medida de emergencia en plena crisis económica, pero terminó convirtiéndose en una de las herramientas más eficaces para recaudar.

Mercado Pago
El desmentido buscó frenar el impacto que había tenido la posibilidad de un nuevo impuesto en redes sociales y foros financieros, donde muchos usuarios comenzaron a especular con subas de costos y comisiones encubiertas en las billeteras virtuales.

Qué pasaría con el impuesto si ARCA avanzara sobre las billeteras virtuales

El impuesto al cheque tiene una alícuota del 0,6% para quien emite el pago y otro 0,6% para quien lo recibe. Aplicado a las billeteras virtuales, cada movimiento de dinero se encarecería automáticamente.

Hoy, el tributo no alcanza a transferencias entre personas físicas ni a operaciones habituales de monotributistas, pero sí se aplica cuando intervienen personas jurídicas. Además, desde noviembre de 2024 volvió a impactar en ciertas billeteras vinculadas a operaciones con criptomonedas.

ARCA y fintechs: Por qué el mercado no termina de confiar

Aunque ARCA negó cualquier cambio inmediato, en el sector fintech persiste la desconfianza. No es la primera vez que un impuesto “provisorio” termina volviéndose permanente, ni que una exención se revisa cuando la recaudación aprieta.

Varias empresas del sector comenzaron a analizar alternativas para blindarse ante futuros cambios impositivos. Una de las estrategias sobre la mesa es obtener licencia bancaria, lo que permitiría quedar definitivamente fuera del alcance del impuesto al cheque.

Mercado Pago y el impuesto: El movimiento que puede cambiar todo

Mercado Pago ya dio el primer paso en esa dirección. La compañía inició el trámite para convertirse en banco y espera la autorización del Banco Central. Si avanza, el cambio no solo modificaría su encuadre regulatorio, sino también su relación con ARCA y con el sistema impositivo en general.

