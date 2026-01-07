ARCA prende fuego el debate: Mercado Pago zafa de este impuesto

ARCA y fintechs: Por qué el mercado no termina de confiar

Aunque ARCA negó cualquier cambio inmediato, en el sector fintech persiste la desconfianza. No es la primera vez que un impuesto “provisorio” termina volviéndose permanente, ni que una exención se revisa cuando la recaudación aprieta.

Varias empresas del sector comenzaron a analizar alternativas para blindarse ante futuros cambios impositivos. Una de las estrategias sobre la mesa es obtener licencia bancaria, lo que permitiría quedar definitivamente fuera del alcance del impuesto al cheque.

Mercado Pago

Mercado Pago y el impuesto: El movimiento que puede cambiar todo

Mercado Pago ya dio el primer paso en esa dirección. La compañía inició el trámite para convertirse en banco y espera la autorización del Banco Central. Si avanza, el cambio no solo modificaría su encuadre regulatorio, sino también su relación con ARCA y con el sistema impositivo en general.

