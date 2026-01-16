ROSARIO. El frigorífico Euro, ubicado en la localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez, atraviesa una de las peores crisis en su historia. Lo que comenzó como un conflicto gremial por sueldos adeudados, pasó a ser una tragedia social: trabajadores viven en la planta luego de haber sido despedidos.
TRABAJADORES EN LA CALLE
Aterrador panorama en un frigorífico: De conflicto gremial a emergencia social
El frigorífico Euro, ubicado en el Gran Rosario, atraviesa una de las peores crisis. Trabajadores no cobran desde octubre y viven dentro de la planta.
Efecto dominó de la crisis industrial
Al respecto, el delegado de la planta, Walter Navarro, precisó que actualmente hay alrededor de 13 familias durmiendo dentro de las instalaciones. El panorama es completamente desgarrador: empleados con más de 20 años de antigüedad que, al no percibir sus salarios desde octubre de 2025, no lograron sostener sus necesidades básicas ni tampoco pagar el alquiler.
El contexto es preocupante: ahora las oficinas donde antes se gestionaban exportaciones pasaron a albergar colchones, anafe como así las pertenencias de aquellos que no pudieron mantener su hogar.
Deuda millonaria
La situación financiera de la empresa es crítica. Se estima que la deuda con cada trabajador asciende a cifras millonarias, dependiendo de la antigüedad y categoría. Ante ello, la planta se encuentra paralizada desde fines de octubre, y con el paso de los días crece la incertidumbre sobre el futuro de los 150 empleados.
Anteriormente, la compañía había quedado en medio de una discusión entre nuevos y viejos dueños.
El rol del Estado y una solución que no llega
Si bien el Ministerio de Trabajo y la Intendencia de Villa Gobernador Gálvez han intervenido en mesas de diálogo, los trabajadores continúan a la espera de respuestas.
Mientras tanto, el conflicto dejó de ser solo laboral para convertirse en una emergencia social, con niños y adultos viviendo dentro de una fábrica paralizada, a la espera de una solución que, hasta ahora, no llega.
Festival Solidario
A raíz del escenario que atraviesan desde hace varios meses, los empleados convocaron a un Festival Solidario para este sábado 17 desde las 18 en el Anfiteatro Municipal de Villa Gobernador Gálvez. El propósito es recaudar fondos para sostener el fondo de huelga para lograr garantizar alimentos y elementos.
"No es un festejo, es una acción de resistencia. Necesitamos que la comunidad nos acompañe para que ninguna familia se quede sin un plato de comida mientras defendemos nuestros puestos de trabajo", remarcaron al respecto.
Frigorífico en problemas
A comienzos de 2025, Euro contaba con 270 empleados luego de un 2024 marcado por numerosos retiros voluntarios. En los últimos meses, se habían registrado 150 y 170 bajas.
La compañía, que supo tener 700 trabajadores y más de 400 operarios en plata, fue reduciendo su personal de manera progresiva.
La lucha en Euro no es un caso aislado. En el sector frigorífico de la zona sur del Gran Rosario, las suspensiones, desalojos laborales y retrasos salariales ya se han vuelto moneda corriente.
La tripería existe desde 1999 y sus propietarios originales eran empresarios de Villa Gobernador Gálvez: la familia Lequio. En 2020, de acuerdo a los registros que constan en el Boletín Oficial de Santa Fe, el directorio de la empresa quedó conformado de la siguiente manera: Luis Alberto Lequio como presidente, Marcos Juan Casanegra como vice, y Juan Pablo Jarvis en calidad de director titular. Los dos últimos también aparecen como socios de Guillermo Salimei en otras compañías. Con el tiempo, Lequio habría dejado sus acciones en la firma que, en los hechos, quedó al mando de Guillermo Salimei hijo.
