Aterrador panorama en un frigorífico: De conflicto gremial a emergencia social

"Acá estaban los Lequio, que se lo vendieron a comienzos de 2025 a Guillermo Salimene, un financista porteño que ni siquiera vino a la planta. De enero a octubre se fue trabajando cada vez menos, quedaba solamente el sector de menudencias. Y finalmente en octubre se empezaron a llevar todo, ahí fue cuando decidimos iniciar la toma con apoyo del Sindicato". "Acá estaban los Lequio, que se lo vendieron a comienzos de 2025 a Guillermo Salimene, un financista porteño que ni siquiera vino a la planta. De enero a octubre se fue trabajando cada vez menos, quedaba solamente el sector de menudencias. Y finalmente en octubre se empezaron a llevar todo, ahí fue cuando decidimos iniciar la toma con apoyo del Sindicato".

El rol del Estado y una solución que no llega

Si bien el Ministerio de Trabajo y la Intendencia de Villa Gobernador Gálvez han intervenido en mesas de diálogo, los trabajadores continúan a la espera de respuestas.

Mientras tanto, el conflicto dejó de ser solo laboral para convertirse en una emergencia social, con niños y adultos viviendo dentro de una fábrica paralizada, a la espera de una solución que, hasta ahora, no llega.

Festival Solidario

A raíz del escenario que atraviesan desde hace varios meses, los empleados convocaron a un Festival Solidario para este sábado 17 desde las 18 en el Anfiteatro Municipal de Villa Gobernador Gálvez. El propósito es recaudar fondos para sostener el fondo de huelga para lograr garantizar alimentos y elementos.

"No es un festejo, es una acción de resistencia. Necesitamos que la comunidad nos acompañe para que ninguna familia se quede sin un plato de comida mientras defendemos nuestros puestos de trabajo", remarcaron al respecto.

image

Frigorífico en problemas

A comienzos de 2025, Euro contaba con 270 empleados luego de un 2024 marcado por numerosos retiros voluntarios. En los últimos meses, se habían registrado 150 y 170 bajas.

La compañía, que supo tener 700 trabajadores y más de 400 operarios en plata, fue reduciendo su personal de manera progresiva.

La lucha en Euro no es un caso aislado. En el sector frigorífico de la zona sur del Gran Rosario, las suspensiones, desalojos laborales y retrasos salariales ya se han vuelto moneda corriente.

La tripería existe desde 1999 y sus propietarios originales eran empresarios de Villa Gobernador Gálvez: la familia Lequio. En 2020, de acuerdo a los registros que constan en el Boletín Oficial de Santa Fe, el directorio de la empresa quedó conformado de la siguiente manera: Luis Alberto Lequio como presidente, Marcos Juan Casanegra como vice, y Juan Pablo Jarvis en calidad de director titular. Los dos últimos también aparecen como socios de Guillermo Salimei en otras compañías. Con el tiempo, Lequio habría dejado sus acciones en la firma que, en los hechos, quedó al mando de Guillermo Salimei hijo.

