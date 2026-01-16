Si bien plataformas como Netflix, Amazon Prime o Disney son de las más elegidas para ver diversos contenidos, hay otras que son gratuitas y permiten descargar películas y series directo a la computadora. Una forma algo antigua pero eficaz de ver entretenimiento de forma gratis.
3 plataformas legales para descargar películas y series totalmente gratis
Las plataformas pagas como Netflix, Amazon o Disney se ven amenazadas por otras en donde está permitido descargar películas o series gratis.
Hoy en día el avance de las plataformas de streaming es gigante, pero no todos tienen acceso a ellas o bien no están dispuestos a pagar para ver películas y series. Por esa razón se sigue apostando por la descarga de películas y series pero de forma legal en sitios que tienen un extenso catálogo.
Películas y series gratis: las plataformas para descargarlas
Una plataforma muy usada para ver clásicos y cine de Hollywood es Public Domain Movie. La misma es de dominio público y totalmente legal, lo cual no contrae problemas a quienes eligen usarla. Los contenidos se descargan directamente en la PC y hay muchos filtros para encontrar el título que quieras.
Internet Archive es muy completa ya que no solo tiene series y películas sino también libros, música y juegos. Los títulos están separados con su portada y una breve descripción, lo cual ayuda muchísimo para decidir qué descargar. Al igual que PDM es completamente gratuita.
Otra plataforma muy conocida es YouTube, la cual mutó completamente desde su creación y hoy en día ofrece contenido audiovisual de gran calidad. Podés elegir entre series y películas descargándolas para verlas sin conexión cuando quieras con una cuenta de YouTube Premium. Sin embargo también se pueden ver sin la necesidad de descargarlas.
