La circulación de vehículos, cuatriciclos y motos en las playas de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar bajo la lupa tras una serie de accidentes ocurridos durante la actual temporada de verano. En ese escenario, senadores provinciales presentaron un proyecto de ley que propone prohibir el ingreso y desplazamiento de rodados a motor en la arena, con el objetivo de reforzar la seguridad de los turistas y preservar el ambiente costero.
PROYECTO
Buscan limitar el uso de cuatriciclos y motos en las playas bonaerenses tras la seguidilla de accidentes
Presentaron un proyecto para prohibir los autos, motos y cuatriciclos en las playas de la provincia de Buenos Aires. Quieren frenar la anarquía en la Costa.
La iniciativa fue impulsada por Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, integrantes del bloque Unión y Libertad, quienes plantearon la necesidad de establecer un marco normativo claro que ponga fin al uso recreativo de cuatriciclos, motos, UTV y otros vehículos similares en zonas de alta concurrencia. El proyecto prevé excepciones únicamente para situaciones vinculadas a emergencias, tareas de seguridad, mantenimiento y servicios públicos.
Control en las playas bonaerenses
Los autores fundamentaron la propuesta en los múltiples episodios registrados en distintos puntos de la Costa Atlántica. En Pinamar, un niño de ocho años sufrió lesiones de gravedad luego de ser atropellado por un cuatriciclo, un hecho que generó conmoción social y reavivó el reclamo por mayores controles. En Villa Gesell, en tanto, se produjeron vuelcos y colisiones que dejaron personas heridas, algunas de ellas con lesiones severas.
Según los legisladores, la convivencia entre peatones y vehículos a motor en espacios destinados al ocio se volvió cada vez más riesgosa. “Las playas no pueden funcionar como rutas improvisadas”, advirtieron, al tiempo que señalaron que la falta de regulación uniforme facilita conductas peligrosas y siniestros evitables.
El texto del proyecto establece que la provincia deberá coordinar con los municipios costeros la aplicación de la norma, teniendo en cuenta las particularidades de cada localidad. De esta manera, se busca un esquema de implementación gradual pero efectivo, que priorice la seguridad sin afectar las actividades esenciales.
Accidentes e impacto ambiental
Además del eje vial, la iniciativa pone el foco en el impacto ambiental del tránsito sobre la arena y los médanos. El paso constante de vehículos contribuye a la erosión costera, afecta la vegetación nativa y altera los ecosistemas que cumplen un rol clave en la protección natural frente a tormentas y marejadas.
Desde el bloque impulsor remarcaron que el proyecto no apunta a desalentar el turismo, sino a ordenar el uso del espacio público y garantizar que las playas sigan siendo ámbitos de recreación seguros, especialmente para familias y niños. “El daño que generan estos vehículos no es solo inmediato, también compromete el futuro de nuestras costas”, señalaron.
La propuesta comenzará ahora su recorrido legislativo en la Provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la presión social y el reclamo de vecinos, turistas y organizaciones ambientales que vienen advirtiendo sobre los riesgos de permitir el tránsito motorizado en la arena.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Crece la tensión en Río: Falsos policías entraron al departamento de la abogada argentina y teme por su vida
Buscan prohibir la pirotecnia en todo el país y permitir solo espectáculos sin ruido: Qué multas que proponen
Milei suma actos y festivales a su agenda: Mar del Plata como vidriera política y La Rioja en evaluación