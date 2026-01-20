Buscan limitar el uso de cuatriciclos y motos en las playas bonaerenses tras la seguidilla de accidentes

Accidentes e impacto ambiental

Además del eje vial, la iniciativa pone el foco en el impacto ambiental del tránsito sobre la arena y los médanos. El paso constante de vehículos contribuye a la erosión costera, afecta la vegetación nativa y altera los ecosistemas que cumplen un rol clave en la protección natural frente a tormentas y marejadas.

Desde el bloque impulsor remarcaron que el proyecto no apunta a desalentar el turismo, sino a ordenar el uso del espacio público y garantizar que las playas sigan siendo ámbitos de recreación seguros, especialmente para familias y niños. “El daño que generan estos vehículos no es solo inmediato, también compromete el futuro de nuestras costas”, señalaron.

La propuesta comenzará ahora su recorrido legislativo en la Provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la presión social y el reclamo de vecinos, turistas y organizaciones ambientales que vienen advirtiendo sobre los riesgos de permitir el tránsito motorizado en la arena.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Crece la tensión en Río: Falsos policías entraron al departamento de la abogada argentina y teme por su vida

Buscan prohibir la pirotecnia en todo el país y permitir solo espectáculos sin ruido: Qué multas que proponen

Milei suma actos y festivales a su agenda: Mar del Plata como vidriera política y La Rioja en evaluación