Milei suma actos y festivales a su agenda: Mar del Plata como vidriera política y La Rioja en evaluación

Mar del Plata

27 de enero

19:30 hs

Horizonte Club de Playa

Entradas GRATIS: https://t.co/Zz6ifGNNXA



Organizan: @ArcanoASG @hojasdelsur

Auspicia @laderechadiario pic.twitter.com/EG19ETbiOo — Derecha Fest (@DerechaFest) January 19, 2026

Agenda cargada en Mar del Plata

La organización del festival está a cargo del editor Andrés Mego, responsable de la editorial que publica los libros del mandatario, junto con la agencia Arcano Strategy Group. Desde la organización evitaron dar detalles sobre el financiamiento del evento, una cuestión que ya había generado interrogantes en ediciones anteriores, como el multitudinario acto realizado en el Movistar Arena meses atrás.

Más allá de la agenda estrictamente política, la visita de Milei a Mar del Plata también podría incluir una escala en el ámbito cultural. El Presidente evalúa asistir al teatro para ver a Fátima Florez, su ex pareja, quien actualmente encabeza un espectáculo en la ciudad. La propia artista confirmó públicamente que el mandatario le manifestó su intención de presenciar una de sus funciones durante su estadía.

La presencia de Milei en festivales y celebraciones populares marca un contraste con las críticas que había formulado en el pasado sobre el gasto estatal vinculado a este tipo de eventos. Sin embargo, el viernes pasado se lo vio participando activamente del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde incluso subió al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino, en una imagen que rápidamente se viralizó.

La Rioja como posible destino

En ese contexto, dentro de La Libertad Avanza también analizan una posible visita presidencial a La Rioja en febrero, en el marco de la Fiesta Nacional de La Chaya, prevista entre el 13 y el 15 en el autódromo provincial. Se trataría de un viaje que había sido suspendido en diciembre y que ahora vuelve a estar sobre la mesa, aunque sin confirmación oficial.

Desde el gobierno riojano, encabezado por Ricardo Quintela, señalaron que no recibieron información formal sobre una eventual participación del Presidente en la tradicional celebración, que incluye rituales ancestrales y homenajes a la Pachamama. Por ahora, la incógnita sigue abierta, mientras Milei consolida un estilo de presencia pública que combina política, espectáculo y contacto directo con sus seguidores.

_______________________________

