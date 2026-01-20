Milei suma actos y festivales a su agenda: Mar del Plata como vidriera política y La Rioja en evaluación

El presidente Javier Milei volverá a mostrarse en contacto directo con el público en el marco de una agenda que mezcla recorridas políticas, actos partidarios y presencia en eventos de alto impacto popular. A pocos días de su regreso del Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario adelantó su viaje a Mar del Plata, donde participará de una nueva edición del denominado “Derecha Fest” y encabezará actividades con militantes de La Libertad Avanza.
El jefe de Estado arribará a la ciudad balnearia el lunes 26 de enero, un día antes de lo previsto originalmente. La visita se inscribe en lo que el entorno libertario denomina el “tour de la gratitud”, una serie de apariciones públicas destinadas a agradecer el respaldo electoral obtenido en las últimas legislativas. Como ocurrió en anteriores recorridas, el objetivo será repetir el formato de caminata y contacto directo con vecinos y simpatizantes.
Por estas horas, dirigentes del espacio que conduce Karina Milei mantienen reuniones para definir el itinerario de la jornada. Entre las opciones que se barajan figuran dos zonas tradicionales de Mar del Plata: la peatonal San Martín y la calle Güemes, ambos puntos habituales de circulación turística durante la temporada alta. La modalidad sería similar a la utilizada en Córdoba, con el Presidente recorriendo la zona a bordo de una camioneta y dirigiéndose a la gente con megáfono en mano.
Según trascendió, Milei no se alojará en la residencia presidencial de Chapadmalal, sino que optará nuevamente por un hotel céntrico, tal como lo hizo en visitas anteriores. El gesto refuerza la intención de mostrarse cercano y activo en el espacio urbano más transitado de la ciudad.
El plato fuerte de la agenda llegará el martes 27 por la tarde. A partir de las 19.30, Milei será el principal orador del “Derecha Fest”, un evento con entrada libre que se realizará en el balneario Horizonte, ubicado en las playas del sur marplatense. La convocatoria apunta a reunir a militantes y simpatizantes libertarios, con discursos centrados en los ejes de la llamada “batalla cultural”, uno de los pilares del relato presidencial.
La organización del festival está a cargo del editor Andrés Mego, responsable de la editorial que publica los libros del mandatario, junto con la agencia Arcano Strategy Group. Desde la organización evitaron dar detalles sobre el financiamiento del evento, una cuestión que ya había generado interrogantes en ediciones anteriores, como el multitudinario acto realizado en el Movistar Arena meses atrás.
Más allá de la agenda estrictamente política, la visita de Milei a Mar del Plata también podría incluir una escala en el ámbito cultural. El Presidente evalúa asistir al teatro para ver a Fátima Florez, su ex pareja, quien actualmente encabeza un espectáculo en la ciudad. La propia artista confirmó públicamente que el mandatario le manifestó su intención de presenciar una de sus funciones durante su estadía.
La presencia de Milei en festivales y celebraciones populares marca un contraste con las críticas que había formulado en el pasado sobre el gasto estatal vinculado a este tipo de eventos. Sin embargo, el viernes pasado se lo vio participando activamente del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde incluso subió al escenario para cantar junto al Chaqueño Palavecino, en una imagen que rápidamente se viralizó.
En ese contexto, dentro de La Libertad Avanza también analizan una posible visita presidencial a La Rioja en febrero, en el marco de la Fiesta Nacional de La Chaya, prevista entre el 13 y el 15 en el autódromo provincial. Se trataría de un viaje que había sido suspendido en diciembre y que ahora vuelve a estar sobre la mesa, aunque sin confirmación oficial.
Desde el gobierno riojano, encabezado por Ricardo Quintela, señalaron que no recibieron información formal sobre una eventual participación del Presidente en la tradicional celebración, que incluye rituales ancestrales y homenajes a la Pachamama. Por ahora, la incógnita sigue abierta, mientras Milei consolida un estilo de presencia pública que combina política, espectáculo y contacto directo con sus seguidores.
