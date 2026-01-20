EDICTO
El Gobierno sigue eliminando prepagas: 4 nuevas bajas de registro
Otras 4 prepagas fueron rechazadas por el Gobierno nacional este martes (20/1) y suman más de 130 las eliminadas en el marco de un “reordenamiento” del sistema.
Las prepagas eliminadas
Según el edicto de la SSS publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma de Silvia Noemí Viazzi, la secretaria general del organismo, se comunicó “a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado, de las siguientes entidades”:
- MUTUAL DE AYUDA ENTRE PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR DEL SANATORIO GARAY (R.N.E.M.P.
- N° 3-1673-4)
- ASOCIACIÓN MUTUAL MERCANTIL DEL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE
- COMERCIO DE CORDOBA (R.N.E.M.P. N° 3-1712-6)
- PLAN ODONTOLOGICO INTEGRAL S.A (R.N.E.M.P. N° 1-1729-1)
- CAMARA DE TABACO DE MISIONES (R.N.E.M.P. N° 4-1663-2)
Las prepagas que ahora fueron dadas de baja estaban inscriptas provisoriamente en la SSS.
La decisión gubernamental responde a un “reordenamiento” del registro de entidades de medicina privada, según argumentó la SSS el año pasado, que también había explicado que las prepagas eliminadas del registro no presentaban padrones de afiliados ni cumplían con la presentación de documentación que acredite su actividad.
Más de 130 rechazadas
El viernes (16/1) la Superintendencia de Servicio de Salud eliminó a 20 prepagas del registro de agentes de salud en el marco del “reordenamiento del sistema que se está llevando adelante”.
Las 20 prepagas de baja se sumaron a las 3 eliminadas del registro del organismo el martes pasado.
En total, desde que comenzó la gestión Milei, las prepagas que fueron dadas de baja superan las 130 y la Administración Nacional ha dicho que no afectan a los afiliados, ya que son entidades que no cumplían con los requisitos exigidos para sostener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Por ejemplo, no acreditaban actividad efectiva, ni padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente como balances.
Las bajas tampoco afectan a las empresas que actualmente prestan servicios ni a los usuarios del sistema.
