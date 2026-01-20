El Gobierno sigue eliminando prepagas: 4 nuevas bajas de registro

Las 20 prepagas de baja se sumaron a las 3 eliminadas del registro del organismo el martes pasado.

Prepagas confirman nuevos aumentos: A cuánto subirán las cuotas en noviembre Más de 130 prepagas fueron eliminadas del registro desde que asumió Javier Milei la presidencia.

En total, desde que comenzó la gestión Milei, las prepagas que fueron dadas de baja superan las 130 y la Administración Nacional ha dicho que no afectan a los afiliados, ya que son entidades que no cumplían con los requisitos exigidos para sostener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Por ejemplo, no acreditaban actividad efectiva, ni padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente como balances.

Las bajas tampoco afectan a las empresas que actualmente prestan servicios ni a los usuarios del sistema.

