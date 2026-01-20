Pinamar volvió a quedar asociada a una tragedia, con un nene de ocho años internado en estado crítico tras un accidente brutal en los médanos de La Frontera, pero el contraste con algunos medios resulta difícil de digerir y más todavía de justificar. Porque, en paralelo, se sigue vendiendo la arena como aventura y adrenalina, como si nada hubiera pasado.
DESCARO
Pinamar: Mientras Bastián lucha por su vida, Clarín y Caras empujan el "off road"
La tragedia que dejó a un nene peleando por su vida expuso el cinismo de algunos medios y marcas, mientras Pinamar sigue vendiendo los médanos como aventura.
La postal falsa de Pinamar: Aventura sobre un territorio de tragedias
Hace más de una década que La Frontera concentra accidentes graves, muertes evitables y situaciones límite vinculadas al uso recreativo de vehículos 4x4, cuatriciclos y UTV. Y está más que documentado en registros, causas judiciales, testimonios de vecinos y coberturas periodísticas. Pero aun así, el relato que sigue circulando es el de la aventura sin riesgos.
En ese marco, es imposible no señalar una nota reciente publicada por Clarín y un posteo de Revista Caras junto a Chevrolet, donde se promociona una supuesta "experiencia off road" en Pinamar Norte, con imágenes de camionetas como la S10, Trailblazer y Silverado atravesando varios paisajes, exaltando la potencia, la tracción y el desempeño, como si el terreno no fuera un espacio donde se activan operativos de emergencia y vuelos sanitarios.
La información sobre el accidente que dejó gravemente herido a Bastián (el nene de 8 años accidentado que recibirá su sexta operación) fue publicada por RealPolitik, medio que viene siguiendo desde hace años la problemática de La Frontera, los controles intermitentes y la falta de una política sostenida de prevención. Y ahí aparece el nudo del problema: no se trata de demonizar los vehículos ni la tecnología, pero hay que cuestionar el mensaje que se baja cuando se romantiza un lugar históricamente asociado al desastre.
Vender adrenalina sin contexto es una manera elegante de banalizar el riesgo. Y cuando eso lo hacen medios masivos y marcas con llegada nacional, el impacto es mucho mayor de lo que parece.
Después del accidente, discurso más duro y vista gorda (lo de siempre)
El contraste se vuelve todavía más bestial cuando se escuchan las declaraciones oficiales. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, habló con Radio Mitre (emisora del Grupo Clarín) y aseguró que su gestión "viene corriendo de la cancha" a quienes convierten la diversión en picadas, y promete multas millonarias, secuestro de vehículos e inhabilitación de licencias.
El tema es que lo dice después de años, luego de que en La Frontera circularan históricamente menores al volante, adultos sin casco, vehículos sin antenas reglamentarias y maniobras fuera de cualquier corredor seguro, con pocos controles, fragmentados o directamente inexistentes. Todo eso a la vista de todos, sin que nadie se hiciera demasiado cargo.
Hoy, con un nene internado y una familia destrozada, aparece la mano dura y se endurece el discurso. Pero antes, la permisividad era casi estructural. Y en el medio, los mismos medios que ahora reproducen promesas de control también publican notas que glorifican el off road como una experiencia.
La Frontera es un espacio que no tiene infraestructura acorde, donde conviven familias, jóvenes y vehículos de gran porte, en un combo que ya demostró ser peligroso. Si seguimos vendiéndola como una aventura sin consecuencias es una irresponsabilidad compartida entre funcionarios, empresas y medios.
Las tragedias no son accidentes inevitables. Son el resultado de decisiones, omisiones y dobles discursos que, mientras no se revisen en serio, van a seguir escribiendo historias que nadie quiere contar hasta que ya es demasiado tarde.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Edwuin Cetré confirmó su decisión luego de que su representante lo ofreciera a River
Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse