Pinamar: Mientras Bastián lucha por su vida, Clarín y Caras empujan el "off road"

Después del accidente, discurso más duro y vista gorda (lo de siempre)

El contraste se vuelve todavía más bestial cuando se escuchan las declaraciones oficiales. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, habló con Radio Mitre (emisora del Grupo Clarín) y aseguró que su gestión "viene corriendo de la cancha" a quienes convierten la diversión en picadas, y promete multas millonarias, secuestro de vehículos e inhabilitación de licencias.

El tema es que lo dice después de años, luego de que en La Frontera circularan históricamente menores al volante, adultos sin casco, vehículos sin antenas reglamentarias y maniobras fuera de cualquier corredor seguro, con pocos controles, fragmentados o directamente inexistentes. Todo eso a la vista de todos, sin que nadie se hiciera demasiado cargo.

image El Estado endurece el discurso después de las tragedias, mientras convive con años de controles laxos que sostienen un modelo donde la prevención siempre llega tarde.

Hoy, con un nene internado y una familia destrozada, aparece la mano dura y se endurece el discurso. Pero antes, la permisividad era casi estructural. Y en el medio, los mismos medios que ahora reproducen promesas de control también publican notas que glorifican el off road como una experiencia.

La Frontera es un espacio que no tiene infraestructura acorde, donde conviven familias, jóvenes y vehículos de gran porte, en un combo que ya demostró ser peligroso. Si seguimos vendiéndola como una aventura sin consecuencias es una irresponsabilidad compartida entre funcionarios, empresas y medios.

Las tragedias no son accidentes inevitables. Son el resultado de decisiones, omisiones y dobles discursos que, mientras no se revisen en serio, van a seguir escribiendo historias que nadie quiere contar hasta que ya es demasiado tarde.

