El Sol se rebela: Registran la tormenta solar más grande en más de 20 años

De acuerdo con los pronosticadores, las mediciones del satélite GOES-19 de la NOAA mostraron que la tormenta de radiación solar del lunes se había intensificado pasando a severa (S4) en las Escalas de Clima Espacial de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica).

Peor aún, la tormenta seguía aumentando.

Este fenómeno es inusual. Lo dice el SWPC al calificar la tormenta solar de este nivel significativo como un evento "raro".

¿Qué es una tormenta solar y cómo puede afectar a la Tierra?

Según la NASA, "una tormenta solar es una explosión repentina de partículas, energía, campos magnéticos y material que el Sol expulsa al sistema solar".

"Al dirigirse hacia la Tierra, una tormenta solar puede crear una perturbación importante en el campo magnético terrestre, llamada tormenta geomagnética", agrega.

Este fenómeno del Sol puede afectar a la Tierra de varias maneras y producir desde auroras hasta cortes eléctricos.

En ese sentido, la SWPC había notificado los impactos potenciales de la tormenta solar que encendió las alarmas el lunes:

Mayor riesgo de exposición a la radiación para los astronautas y los vuelos en rutas polares.

Mayor riesgo para los satélites, especialmente aquellos en órbita geoestacionaria, y los sistemas de lanzamiento espacial.

Pérdida de comunicaciones de alta frecuencia en el horizonte en las regiones polares.

Sin embargo, es importante destacar que, de acuerdo con la NASA, las tormentas solares no producen daño directo a las personas en la Tierra, debido a la protección del campo magnético y la atmósfera del planeta.

Lo último del SWPC es que emitió este martes 20/01 un alerta por tormenta geomagnética G4 (severa).

