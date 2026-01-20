El Sol se rebela: Registran la tormenta solar más grande en más de 20 años

El Sol puso a los científicos a correr y emitir un alerta de último momento debido a un potente fenómeno que podía afectar, de cierta forma, a la Tierra: Una gran tormenta solar. Pero, ¿Qué tan grande? De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional, o SWPC, la mayor en más de 20 años.
La noche del lunes 20/01 ocurrió un fenómeno que impresionó a los científicos y que quedó para la historia como la mayor tormenta solar registrada desde 2003.
El Sol, esa estrella que ilumina la Tierra, liberó una gran tormenta de radiación e hizo que se encendieran las alarmas.
"Se está desarrollando una tormenta solar severa de categoría S4, la más grande en más de 20 años. La última vez que se observaron niveles de S4 fue en octubre de 2003", publicó el SWPC en X, antes conocido como Twitter.
"Los posibles efectos se limitan principalmente a los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales", agregó.
De acuerdo con los pronosticadores, las mediciones del satélite GOES-19 de la NOAA mostraron que la tormenta de radiación solar del lunes se había intensificado pasando a severa (S4) en las Escalas de Clima Espacial de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica).
Peor aún, la tormenta seguía aumentando.
Este fenómeno es inusual. Lo dice el SWPC al calificar la tormenta solar de este nivel significativo como un evento "raro".
¿Qué es una tormenta solar y cómo puede afectar a la Tierra?
Según la NASA, "una tormenta solar es una explosión repentina de partículas, energía, campos magnéticos y material que el Sol expulsa al sistema solar".
"Al dirigirse hacia la Tierra, una tormenta solar puede crear una perturbación importante en el campo magnético terrestre, llamada tormenta geomagnética", agrega.
Este fenómeno del Sol puede afectar a la Tierra de varias maneras y producir desde auroras hasta cortes eléctricos.
En ese sentido, la SWPC había notificado los impactos potenciales de la tormenta solar que encendió las alarmas el lunes:
- Mayor riesgo de exposición a la radiación para los astronautas y los vuelos en rutas polares.
- Mayor riesgo para los satélites, especialmente aquellos en órbita geoestacionaria, y los sistemas de lanzamiento espacial.
- Pérdida de comunicaciones de alta frecuencia en el horizonte en las regiones polares.
Sin embargo, es importante destacar que, de acuerdo con la NASA, las tormentas solares no producen daño directo a las personas en la Tierra, debido a la protección del campo magnético y la atmósfera del planeta.
Lo último del SWPC es que emitió este martes 20/01 un alerta por tormenta geomagnética G4 (severa).
