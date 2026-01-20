A pocos días del comienzo del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors sigue sin sumar refuerzos, una realidad que intensificó las críticas a la gestión de Juan Román Riquelme. Las decisiones del mercado comienzan a tener impacto directo en el plantel, con los casos de Marino Hinestroza y Lucas Janson como ejemplos visibles.
HORAS COMPLICADAS
Riquelme quedó totalmente expuesto en Boca por Lucas Janson y Marino Hinestroza
Cuestionamientos por doquier en Boca Juniors a la dirigencia de Juan Román Riquelme por Lucas Janson y Marino Hinestroza...
El Xeneize debutará el próximo domingo 25 de enero por el Apertura con un Claudio Úbeda que por el momento sigue en capilla.
Juan Román Riquelme, Lucas Janson y Marino Hinestroza
“No nos tenemos que volver locos, tenemos un gran plantel”, declaró Juan Román Riquelme en El Canal de Boca, el mismo día en el que aseguró que Marino Hinestroza iba a llegar al Xeneize.
Sin embargo, lo del colombiano, que fue confirmado en más de una ocasión por el periodismo, tuvo varios idas y vueltas y finalmente podría terminar en otro club de la región. El periodista César Luis Merlo informó que en Boca dan por caída la llegada de Hinestroza y que todo indica que continuará su carrera en Vasco da Gama.
Según detalló el propio Merlo, desde la representación del jugador aseguraron que en una primera instancia hubo un número acordado entre el futbolista y Marcelo “Chelo” Delgado. Posteriormente, ese monto no habría sido aceptado por Riquelme, quien habría ofrecido una cifra menor. Tras varias negociaciones sin acuerdo, lo que parecía ser el primer refuerzo confirmado del mercado terminó por descartarse.
En paralelo, el caso de Lucas Janson también genera cuestionamientos. El ex Vélez aparece como una opción más que probable para ser titular en el inicio del Torneo Apertura, pese a no haber tenido protagonismo en el último tiempo.
La situación se agrava por los problemas físicos en el ataque: Milton Giménez sufre una pubalgia que lo dejó fuera de los dos amistosos de preparación; Edinson Cavani continúa arrastrando una lesión; y el 19 de enero se confirmó que Miguel Merentiel sufrió un desgarro que lo marginará entre cuatro y seis partidos.
Si bien en el actual mercado de pases sonaron varios centrodelanteros para reforzar al Xeneize, lo cierto es que, hasta el momento, no se concretó la llegada de ninguno.
Boca Juniors, el Torneo Apertura y el 2026
El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, una instancia a la que no accedía desde la edición 2023.
Sin embargo, hasta el momento no incorporó refuerzos y el inicio del Torneo Apertura, junto con el cierre del mercado de pases —previsto para el 27 de enero—, comienzan a generar inquietud.
En cuanto al campeonato local, el conjunto azul y oro debutará el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.
Habrá que esperar si en las próximas horas aparecen novedades en el mercado que permitan llevar tranquilidad a la opinión pública y al entorno del club.
+ EN GOLAZO24
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo