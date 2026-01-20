Riquelme quedó totalmente expuesto en Boca por Lucas Janson y Marino Hinestroza

En paralelo, el caso de Lucas Janson también genera cuestionamientos. El ex Vélez aparece como una opción más que probable para ser titular en el inicio del Torneo Apertura, pese a no haber tenido protagonismo en el último tiempo.

image

La situación se agrava por los problemas físicos en el ataque: Milton Giménez sufre una pubalgia que lo dejó fuera de los dos amistosos de preparación; Edinson Cavani continúa arrastrando una lesión; y el 19 de enero se confirmó que Miguel Merentiel sufrió un desgarro que lo marginará entre cuatro y seis partidos.

Si bien en el actual mercado de pases sonaron varios centrodelanteros para reforzar al Xeneize, lo cierto es que, hasta el momento, no se concretó la llegada de ninguno.

Boca Juniors, el Torneo Apertura y el 2026

El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, una instancia a la que no accedía desde la edición 2023.

Sin embargo, hasta el momento no incorporó refuerzos y el inicio del Torneo Apertura, junto con el cierre del mercado de pases —previsto para el 27 de enero—, comienzan a generar inquietud.

En cuanto al campeonato local, el conjunto azul y oro debutará el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.

Embed

Habrá que esperar si en las próximas horas aparecen novedades en el mercado que permitan llevar tranquilidad a la opinión pública y al entorno del club.

+ EN GOLAZO24

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo