Boca Juniors venció 2 a 1 a Olimpia en el último amistoso de la pretemporada y ya se prepara para su próximo compromiso, que será por el Torneo Apertura de la Liga Profesional. En el Xeneize hay expectativa tras las declaraciones de Diego Monroig en ESPN, quien volvió a instalar el nombre de Paulo Dybala.
Diego Monroig generó impactó en Boca por lo que dijo de Paulo Dybala
En los últimos días Paulo Dybala volvió a ser un tema central en Boca Juniors. Diego Monroig habló en ESPN sobre el futuro del jugador de Roma.
Diego Monroig en ESPN sobre Paulo Dybala
Roma venció a Torino por la 21ª jornada de la Serie A y Paulo Dybala fue una de las figuras del encuentro al marcar un gol y aportar una asistencia, ratificando su buen momento futbolístico en el equipo italiano.
En las últimas horas, la Joya volvió a ser tema de conversación entre los hinchas de Boca debido a distintas versiones que señalaban que la Roma podría considerarlo transferible en este mercado de pases. Sin embargo, el periodista Augusto César aseguró que en el club de la Ribera no manejan esa información y que el Xeneize solo avanzará si recibe una señal clara por parte del jugador.
En la misma línea, Diego Monroig dio su visión en SportsCenter, por la pantalla de ESPN:
“Él sabe que su vínculo con la Roma termina en junio y que, si el club le ofrece renovar, será con un contrato inferior al actual. Del otro lado está Boca, que percibe que Dybala va a cumplir su vínculo y que la Roma intentará renovarlo. Boca va a actuar cuando vea un guiño del jugador”.
El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, una instancia a la que no accedía desde la edición 2023.
Con el objetivo de ser competitivo en la máxima competencia de la Conmebol, el club de la Ribera trabaja para destrabar la incorporación de Marino Hinestroza y continúa analizando otras alternativas para reforzar el plantel.
Si bien nombres como Alexis Cuello y Ezequiel “Chimi” Ávila aparecen en carpeta, por el momento no hubo avances significativos en ninguna de las negociaciones.
Incluso, trascendió que Boca habría realizado una oferta formal por el futbolista de San Lorenzo, aunque desde CASLA aseguran no haber recibido ninguna propuesta, lo que podría frenar cualquier progreso.
En cuanto al Torneo Apertura, el debut del conjunto azul y oro será el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.
