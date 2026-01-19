Diego Monroig generó impactó en Boca por lo que dijo de Paulo Dybala

“Él sabe que su vínculo con la Roma termina en junio y que, si el club le ofrece renovar, será con un contrato inferior al actual. Del otro lado está Boca, que percibe que Dybala va a cumplir su vínculo y que la Roma intentará renovarlo. Boca va a actuar cuando vea un guiño del jugador”.

El 2026 no será un año más para Boca Juniors. Con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, el Xeneize volverá a disputar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, una instancia a la que no accedía desde la edición 2023.

Con el objetivo de ser competitivo en la máxima competencia de la Conmebol, el club de la Ribera trabaja para destrabar la incorporación de Marino Hinestroza y continúa analizando otras alternativas para reforzar el plantel.

Si bien nombres como Alexis Cuello y Ezequiel “Chimi” Ávila aparecen en carpeta, por el momento no hubo avances significativos en ninguna de las negociaciones.

Incluso, trascendió que Boca habría realizado una oferta formal por el futbolista de San Lorenzo, aunque desde CASLA aseguran no haber recibido ninguna propuesta, lo que podría frenar cualquier progreso.

En cuanto al Torneo Apertura, el debut del conjunto azul y oro será el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.

