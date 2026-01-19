Últimos días: ¿Cómo enviar tu nombre a la Luna con la misión Artemis II de la NASA?

La NASA detalla que, los nombres de los participantes viajarán en la nave espacial Orion y el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial junto a los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA.

Los nombres registrados serán incluidos en una tarjeta de memoria SD que será cargada a bordo de Orion antes del lanzamiento.

Mientras tanto, las personas que se registren en la iniciativa “Envía tu nombre con Artemis II” podrán descargar una tarjeta de embarque con su nombre como un recuerdo de colección.

Para añadir tu nombre a la misión Artemis y recibir una tarjeta de embarque, debes ingresar al sitio web: https://go.nasa.gov/TuNombreArtemis

ARTEMIS i.jpg La NASA prepara todo para el regreso del hombre a la Luna: Abril como fecha máxima.

¿Cuándo regresa el hombre a la Luna?

La misión Artemis II marca el regreso del hombre a la Luna y está más cerca de lo que crees. La ventana de lanzamiento de la misión se abre el próximo 6 de febrero hasta abril.

Por 10 días, cuatro astronautas emprenderán un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra para poner a prueba los sistemas y el hardware necesarios para la exploración del espacio profundo.

Los astronautas que viajarán a la Luna son: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

El último sobrevuelo tripulado de la Luna se hizo en 1972, en el marco del programa Apolo, que también incluyó aterrizajes en suelo lunar.

A finales de enero, la NASA llevará a cabo un ensayo general con circulación de combustible, el cual es una prueba previa al lanzamiento para llenar los tanques de combustible en el cohete.

Artemis II, "es un paso más hacia nuevas misiones tripuladas estadounidenses a la superficie lunar, lo que permitirá una presencia sostenida en la Luna que ayudará a la agencia a prepararse para enviar a los primeros astronautas estadounidenses a Marte", avisa la NASA.

