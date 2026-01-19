Hackers interrumpen en la TV de Irán para incitar protestas y el ayatolá pide "romper espaldas"

image En este panorama al borde de una guerra civil en Irán, la cadena de noticias estadounidense CBS News verificó imágenes de cientos de cuerpos apilados en morgues de Teherán y señaló que médicos y activistas temen que la cifra real de manifestantes muertos a manos de la policía iraní ascienda a 20.000.

Como reveló Urgente24, una marea insurrecta continúa protestando en las calles de Irán contra el régimen del ayatolá. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la generación Z, comerciantes asfixiados por la economía e individuos occidentalizados, claman por la caída del gobierno teocrático, el cual está caminando al filo de la cornisa debido a su mal manejo de la actual crisis económica, de características hiperinflacionarias. En este contexto, Donald Trump, amenaza al régimen iraní, el gran financista de Hamás, con correr la misma suerte que Nicolás Maduro.

Hackeo para arengar protestas en plena amenaza de intervención de Donald Trump

El hackeo del domingo para viralizar imágenes del sha y arengar a los manifestantes ocurre en medio de un panorama de estallido social en las calles contra el régimen del ayatolá, y cuando la cifra de muertos asciende a al menos 3.919 muertos, aunque muchas organizaciones de Derechos Humanos, como HRANA, con sede en Estados Unidos, ya hablan de al menos 12.000 iraníes asesinados en la brutal represión del régimen del ayatolá, que intenta sofocar la “revolución popular” en la vía pública, la cual cumple más de veinte días ininterrumpidos y que, según Teherán, sería una obra del Mossad y de la CIA para intentar desestabilizar a su gobierno.

“Hay que romperles la espalda a los sediciosos”, lanzó el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y culpó al presidente Donald Trump por los miles de muertos en las protestas. “No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los criminales domésticos (...) como tampoco perdonaremos a los criminales internacionales, peores que los criminales domésticos”, sentenció.

Ayatolá Ali Jamenei culpa a Trump por la violencia en manifestaciones en Irán

En una entrevista al medio estadounidense Politico durante el sábado, Trump planteó que era "el momento de buscar un nuevo liderazgo para Irán”.También aseguró que Jamenei es “culpable de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles nunca vistos antes”.

Trump sostuvo que, para que Irán pueda seguir funcionando, su dirigencia “debería concentrarse en la correcta administración del país, como hago yo en Estados Unidos, y no en matar a miles de personas para mantenerse en el poder”.

Jamenei es un hombre enfermo que debería gobernar su país de manera apropiada y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir debido a su pésimo liderazgo Jamenei es un hombre enfermo que debería gobernar su país de manera apropiada y dejar de matar gente. Su país es el peor lugar del mundo para vivir debido a su pésimo liderazgo

image Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron la semana pasada al presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a Irán, ya que temían “graves reveses en la región”.

Trump había adoptado el viernes un tono más conciliador diciendo que “Irán canceló la ejecución de más de 800 personas” y agregando que “respeto mucho el hecho de que lo cancelaron”. No aclaró con quién habló en Irán para confirmar el estado de las ejecuciones planeadas. Y sus comentarios fueron una señal de que podría estar alejándose de un ataque militar.

No obstante, la semana pasada, Trump optó por un tono más conciliador con Irán diciendo que era una “buena noticia” que el régimen iraní hubiera postergado la condena a muerte de un manifestante y señaló que por el momento allí no había nuevos "planes de ejecuciones", pero agregó que Estados Unidos sigue en vigilancia permanente de la situación, sin descartar una intervención militar.

Trump declaró que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado", y añadió que "no hay planes de ejecuciones" de detenidos. Cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después".

El miércoles, ordenó evacuar a su personal de la base estadounidense Al Udeid en Qatar, en medio de los cruces y la retórica belicista entre Washington y Teherán, que lleva dos semanas intentando neutralizar las manifestaciones en las calles, las cuales, según el régimen del ayatolá, han sido pergeñadas desde las sombras por la Casa Blanca y Tel Aviv, dado que, según las palabras del presidente del parlamento iraní, "los iraníes no atacan mezquitas" en las protestas.

Días atrás, a través de la plataforma Truth Social, Donald Trump había advertido que “si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”. “Estamos preparados y listos para partir”, había anunciado.

