En medio del estallido social en Irán que ya lleva más de tres semanas, un grupo de hackers atacó la transmisión satelital de la televisión estatal iraní en apoyo al príncipe heredero exiliado, el sha Reza Pahlavi, el cual es legitimado por el Occidente. En el video se exige a las fuerzas de seguridad, que responden al actual régimen del ayatolá, que “no apuntar sus armas” contra los manifestantes, en un contexto signado por más de diez mil muertos en las protestas, según cifras extraoficiales, y mientras siguen siendo arengadas por Washington y Tel Aviv, a pesar de que Trump se haya retirado momentáneamente de la contienda con Teherán.
ESTALLIDO SOCIAL
Hackers interrumpen en la TV de Irán para incitar protestas y el ayatolá pide "romper espaldas"
Hackers atacan la televisión estatal de Irán para mostrar imágenes del príncipe heredero exiliado, incitando a que continuén las manifestaciones contra el régimen, mientras el ayatolá pide "romper espaldas" e incrimina directamente a Donald Trump.
Los hackers lograron este domingo vulnerar todos los canales de la televisión estatal, transmitidos por satélite desde la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, la emisora estatal que tiene el monopolio de la transmisión de televisión y radio. Por cadena nacional, los piratas informáticos mostraron dos clips del príncipe heredero exiliado, así como imágenes de las fuerzas de seguridad y de agentes de la policía iraní.
El sha afirmó en uno de los clips que varios efectivos policiales habían "dejado sus armas y jurado lealtad al pueblo".
"Este es un mensaje para el ejército y las fuerzas de seguridad", decía una placa. "No apunten sus armas al pueblo. Únanse a la nación por la libertad de Irán", agregaba.
En el mensaje, transmitido por cadena nacional por los hackers, además de difundir imágenes del sha y de pedir a las fuerzas armadas que dejen de reprimir a sus compatriotas, instaron a toda la población iraní a continuar rebelándose contra el régimen del ayatolá, el cual gobierna bajo la tiranía de la sharia.
Como reveló Urgente24, una marea insurrecta continúa protestando en las calles de Irán contra el régimen del ayatolá. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes de la generación Z, comerciantes asfixiados por la economía e individuos occidentalizados, claman por la caída del gobierno teocrático, el cual está caminando al filo de la cornisa debido a su mal manejo de la actual crisis económica, de características hiperinflacionarias. En este contexto, Donald Trump, amenaza al régimen iraní, el gran financista de Hamás, con correr la misma suerte que Nicolás Maduro.
Hackeo para arengar protestas en plena amenaza de intervención de Donald Trump
El hackeo del domingo para viralizar imágenes del sha y arengar a los manifestantes ocurre en medio de un panorama de estallido social en las calles contra el régimen del ayatolá, y cuando la cifra de muertos asciende a al menos 3.919 muertos, aunque muchas organizaciones de Derechos Humanos, como HRANA, con sede en Estados Unidos, ya hablan de al menos 12.000 iraníes asesinados en la brutal represión del régimen del ayatolá, que intenta sofocar la “revolución popular” en la vía pública, la cual cumple más de veinte días ininterrumpidos y que, según Teherán, sería una obra del Mossad y de la CIA para intentar desestabilizar a su gobierno.
“Hay que romperles la espalda a los sediciosos”, lanzó el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y culpó al presidente Donald Trump por los miles de muertos en las protestas. “No pretendemos llevar al país a la guerra, pero no perdonaremos a los criminales domésticos (...) como tampoco perdonaremos a los criminales internacionales, peores que los criminales domésticos”, sentenció.
En una entrevista al medio estadounidense Politico durante el sábado, Trump planteó que era "el momento de buscar un nuevo liderazgo para Irán”.También aseguró que Jamenei es “culpable de la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles nunca vistos antes”.
Trump sostuvo que, para que Irán pueda seguir funcionando, su dirigencia “debería concentrarse en la correcta administración del país, como hago yo en Estados Unidos, y no en matar a miles de personas para mantenerse en el poder”.
Trump había adoptado el viernes un tono más conciliador diciendo que “Irán canceló la ejecución de más de 800 personas” y agregando que “respeto mucho el hecho de que lo cancelaron”. No aclaró con quién habló en Irán para confirmar el estado de las ejecuciones planeadas. Y sus comentarios fueron una señal de que podría estar alejándose de un ataque militar.
No obstante, la semana pasada, Trump optó por un tono más conciliador con Irán diciendo que era una “buena noticia” que el régimen iraní hubiera postergado la condena a muerte de un manifestante y señaló que por el momento allí no había nuevos "planes de ejecuciones", pero agregó que Estados Unidos sigue en vigilancia permanente de la situación, sin descartar una intervención militar.
Trump declaró que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado", y añadió que "no hay planes de ejecuciones" de detenidos. Cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después".
El miércoles, ordenó evacuar a su personal de la base estadounidense Al Udeid en Qatar, en medio de los cruces y la retórica belicista entre Washington y Teherán, que lleva dos semanas intentando neutralizar las manifestaciones en las calles, las cuales, según el régimen del ayatolá, han sido pergeñadas desde las sombras por la Casa Blanca y Tel Aviv, dado que, según las palabras del presidente del parlamento iraní, "los iraníes no atacan mezquitas" en las protestas.
Días atrás, a través de la plataforma Truth Social, Donald Trump había advertido que “si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”. “Estamos preparados y listos para partir”, había anunciado.
