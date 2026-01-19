Tremendo palo a Paul Scholes, ¡aguante Lisandro Martínez!

Butt bromeó diciendo que Haaland "recogería a Martínez y correría con él", y agregó: "Será como cuando ves a un padre después de la escuela corriendo por la calle con un niño pequeño".

Cuando los comentarios de Scholes fueron presentados a Martínez, el internacional argentino insistió en que no le afectaron, pero lo desafió a él y a otros ex jugadores del United en los medios a criticarlo en persona.

“No, de verdad, puede decir lo que quiera”, dijo sobre Scholes. “Ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual.

“Y creo que por mi parte, respeto las relaciones cuando quieren ayudar al club porque todos pueden hablar por televisión, pero cuando te sientas aquí cara a cara, nadie te dice nada en la cara.

Así que, a mí me da igual lo que digan. Solo me concentro en mi rendimiento, en el del equipo y lo doy todo por este club hasta el último día.

Martínez dijo que los comentarios no le habían dado ninguna motivación extra para el derbi número 198 de Manchester del sábado. "No, nada. No me aporta nada. Mi motivación es mi familia. Nada más", dijo.

Carrick se hizo cargo del United por primera vez desde que fue designado como entrenador principal hasta el final de la temporada, luego del despido de Ruben Amorim a principios de este mes.

Martínez dijo que la llegada de Carrick y su cuerpo técnico, que incluye al ex asistente del seleccionador inglés Steve Holland, había supuesto un cambio notable de mentalidad, particularmente debido a su condición de ex jugador del United. (...)".

James Holland en X: "Las críticas interminables y las tontas palabrerías de ex jugadores del United como Scholes, Keane, Neville, Butt y Rooney están perjudicando al United más de lo que lo apoyan."

El partido

"Hoy es un análisis simple: el Manchester United fue mejor", dijo Pep Guardiola sobre la derrota del Manchester City.

"¿Cuántas veces han sido mejores en 10 años?", dijo Guardiola. "Porque perdí aquí 2-0, 3-0, y estábamos un poco igualados. Hoy, no lo hemos estado".

Es posible que la ausencia de Matheus Nunes (por gripe) obligó un cambio en la estructura de juego en la salida del City.

Guardiola eligió jugar con Nathan Ake como lateral izquierdo en lugar de Nico O'Reilly, quizás para compensar el movimiento de Lewis hacia el medio, en lugar de Nunes.

El United empezó con intensidad y el City no pudo arrancar, cometiendo innumerables errores al intentar subir el balón. Ake malcontroló un pase tempranero que le dio al United un saque de banda y un buen impulso.

Durante gran parte de la era dominante del City, Guardiola ha podido cambiar regularmente sus alineaciones debido a la escala de sus opciones, lo que le permite alterar drásticamente la forma en que su equipo se configura para cualquier partido determinado.

Sin embargo, durante los últimos dos meses de 2025, generalmente se mantuvo con el mismo núcleo de 11 o 12 jugadores, e incluso cuando se vio obligado a hacer cambios recientemente debido a lesiones, el City generalmente siempre tuvo el mismo modelo: laterales abiertos y superpuestos con un grupo de creadores apretados en el interior, detrás de Erling Haaland.

La ausencia de Nunes y la llegada de Ake supusieron un cambio drástico que el City no parecía capaz de sostener.

Guardiola describió a Lewis como "un jugador que no juega de lateral derecho, subiendo y bajando" hace apenas unos días, y no fue una sorpresa ver al jugador de 21 años moverse hacia el mediocampo, especialmente considerando los problemas del City para mover el balón hacia arriba desde la defensa.

El 'nuevo' City, más directo, generalmente ha utilizado a sus laterales altos y abiertos para atacar espacios con gran efecto, pero el enfoque del sábado fue más como el del 'viejo' City, con menos espacio para jugar y la confianza habitual en mover bien el balón.

El City logró presionar más al United a medida que avanzaba el partido, pero nunca se mostró amenazante.

Doku estuvo dispuesto por la izquierda, pero su rendimiento final fue pobre.

Semenyo no entró en el partido.

Foden fue sustituido en el entretiempo tras mostrarse muy pasivo cada vez que tenía el balón.

Fue Rayan Cherki quien entró para ayudar al City a mantener el balón pero su papel en el 1-0 del United resultó una condena.

En el medio tiempo Guardiola sustituyó a Nico O'Reilly, lo que movió a Ake al centro de la defensa, y Cherki entró para mostrar más que Foden. Pero la tónica de la primera mitad se mantuvo.

Conclusión: el guardameta Gianluigi Donnarumma fue el mejor jugador del City.

