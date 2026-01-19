Quienes compren un 0km no pagarán patente por 8 meses

Pese al costo fiscal de $2.000 millones, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció que habrá patente gratis por 8 meses para aliviar el bolsillo de quienes compren un auto nuevo y, al mismo tiempo, para fortalecer el comercio local.
El nuevo beneficio impositivo está destinado directamente a los vecinos y vecinas de aquella ciudad: quienes compren un vehículo 0km en concesionarias radicadas en Neuquén accederán a ocho meses de patente automotor gratuita.
Durante la presentación, Gaido explicó que el eje central de la decisión es el beneficio directo para los neuquinos.
"Esta medida está destinada a favorecer, a promocionar y a acompañar el crecimiento y la venta de unidades 0 km en lo que es el comercio neuquino", afirmó, y remarcó que se trata de una política pensada para quienes viven en la ciudad y realizan sus compras en concesionarias locales.
El intendente de Neuquén destacó el beneficio impositivo
El intendente detalló el alcance del beneficio y destacó su carácter diferencial:
Gaido sostuvo que la medida implica una inversión concreta del Estado municipal para impulsar la actividad económica.
"Es una apuesta muy fuerte al crecimiento económico y al crecimiento de las ventas que van a suceder en la ciudad de Neuquén y además una inversión del Estado municipal en 2.000 millones de pesos que tiene que ver con el beneficio impositivo que tienen hoy todos quienes lleven adelante venta de unidades 0 km en la ciudad Neuquén capital", explicó.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, aportó precisiones sobre el impacto fiscal de la medida y su lógica económica. Según explicó, la iniciativa busca que esos recursos vuelvan a circular en la economía local y generen desarrollo económico en la ciudad:
Schpoliansky aclaró que otros beneficios vigentes se mantienen sin modificaciones. "En el caso de los vehículos usados y transferencia sigue siendo de seis meses. Lo que ampliamos es para la venta de vehículos 0 km de concesionarios radicados en la ciudad de Neuquén para neuquinos y neuquinas", precisó.
También señaló que el trámite se realiza de manera directa al momento del patentamiento del vehículo 0 km, una vez concretada la compra.
Concesionarias locales lo agradecen
Desde el sector privado, concesionarios locales destacaron el impacto positivo de la medida. Pablo Allende, representante de la conocida concesionaria Piré Rayén, afirmó que "tiene un impacto directo sobre los neuquinos. Los que viven acá directamente reciben el beneficio de ocho patentes, que no es poca cosa".
"La medida es bastante inteligente en el sentido de que nos genera una ventaja competitiva a los concesionarios que nos radicamos acá, damos trabajo acá", expresó, y agregó que permite competir mejor frente a concesionarios de otras provincias que venden en Neuquén.
Desde el concesionario Nippon Car, Edgardo Aguirre, agradeció también al intendente por la decisión y sostuvo que "es muy importante para incentivar al comercio".
"Es sumamente importante para nosotros en un contexto donde la competencia es muy agresiva. La merma que tuvimos en la venta es grande y esto se agradece mucho", agregó y concluyó:
