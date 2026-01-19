Quienes compren un 0km no pagarán patente por 8 meses

Esto es único en el país. Es la única ciudad del país que tiene este beneficio y ya teníamos seis meses, pero ahora le hemos adicionado los ocho meses y con una condición importante, que compren esa unidad 0 km en la ciudad de Neuquén Esto es único en el país. Es la única ciudad del país que tiene este beneficio y ya teníamos seis meses, pero ahora le hemos adicionado los ocho meses y con una condición importante, que compren esa unidad 0 km en la ciudad de Neuquén

Gaido sostuvo que la medida implica una inversión concreta del Estado municipal para impulsar la actividad económica.

"Es una apuesta muy fuerte al crecimiento económico y al crecimiento de las ventas que van a suceder en la ciudad de Neuquén y además una inversión del Estado municipal en 2.000 millones de pesos que tiene que ver con el beneficio impositivo que tienen hoy todos quienes lleven adelante venta de unidades 0 km en la ciudad Neuquén capital", explicó.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, aportó precisiones sobre el impacto fiscal de la medida y su lógica económica. Según explicó, la iniciativa busca que esos recursos vuelvan a circular en la economía local y generen desarrollo económico en la ciudad:

El costo fiscal es de $2.000 millones, pero siempre decimos que una medida de alivio fiscal de estas características no hay que temer. Esta es una verdadera reducción impositiva. Esto sí es eliminar impuestos, porque esos $2.000 millones se van a incorporar al sector privado a través de la venta de vehículos 0 km de neuquinos y neuquinas

Schpoliansky aclaró que otros beneficios vigentes se mantienen sin modificaciones. "En el caso de los vehículos usados y transferencia sigue siendo de seis meses. Lo que ampliamos es para la venta de vehículos 0 km de concesionarios radicados en la ciudad de Neuquén para neuquinos y neuquinas", precisó.

También señaló que el trámite se realiza de manera directa al momento del patentamiento del vehículo 0 km, una vez concretada la compra.

Concesionarias locales lo agradecen

Desde el sector privado, concesionarios locales destacaron el impacto positivo de la medida. Pablo Allende, representante de la conocida concesionaria Piré Rayén, afirmó que "tiene un impacto directo sobre los neuquinos. Los que viven acá directamente reciben el beneficio de ocho patentes, que no es poca cosa".

"La medida es bastante inteligente en el sentido de que nos genera una ventaja competitiva a los concesionarios que nos radicamos acá, damos trabajo acá", expresó, y agregó que permite competir mejor frente a concesionarios de otras provincias que venden en Neuquén.

Desde el concesionario Nippon Car, Edgardo Aguirre, agradeció también al intendente por la decisión y sostuvo que "es muy importante para incentivar al comercio".

"Es sumamente importante para nosotros en un contexto donde la competencia es muy agresiva. La merma que tuvimos en la venta es grande y esto se agradece mucho", agregó y concluyó:

Esta política, esta sinergia que existe entre el ámbito privado y el público demostró que es la forma de poder garantizar la sustentabilidad

