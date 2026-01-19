Milei acelera la privatización del Belgrano Cargas y desata una pulseada millonaria

La lógica detrás de estos ajustes es clara: atraer jugadores con capacidad financiera, experiencia operativa y vocación de inversión de largo plazo. Según estimaciones oficiales, solo poner en condiciones aceptables la red ferroviaria requeriría desembolsos cercanos a los 1.000 millones de dólares, una cifra que reduce drásticamente el universo de posibles oferentes.

Pulseada millonaria

Entre los interesados aparece con fuerza Grupo México, uno de los conglomerados industriales más grandes de la región y con fuerte presencia en el negocio ferroviario en Estados Unidos. Sus ejecutivos estuvieron en Buenos Aires a fines de 2025 y transmitieron al Gobierno un mensaje directo: están dispuestos a invertir fuerte y a acelerar los tiempos de recuperación del sistema. En el oficialismo destacan su experiencia operando redes de alta eficiencia y su promesa de mejoras visibles en el corto plazo.

Del otro lado del tablero se posiciona el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, integrado por las principales agroexportadoras que concentran la mayor parte del flujo de cargas del sistema. Para estas empresas, el interés va más allá de la rentabilidad directa: controlar el ferrocarril permitiría reducir costos logísticos, depender menos del transporte por camión y ganar previsibilidad en una cadena clave para el comercio exterior.

Las cerealeras calculan inversiones iniciales de varios cientos de millones de dólares y proyectan desembolsos totales que podrían superar los 2.000 millones en el mediano plazo. El consorcio reúne a gigantes como ACA, AGD, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company, actores que operan en los principales puertos del Gran Rosario y representan una porción decisiva de las exportaciones argentinas.

Milei acelera la privatización

Belgrano Cargas administra más de 15.600 kilómetros de vías correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, aunque casi la mitad de la red se encuentra actualmente fuera de servicio. Hoy el complejo agroexportador explica la mayor parte de la demanda, pero el Gobierno proyecta que el crecimiento de la minería, especialmente de litio y cobre, incrementará el peso estratégico del sistema en los próximos años.

Con un país donde el transporte de cargas sigue dominado casi exclusivamente por el camión, la privatización del Belgrano Cargas se perfila como una decisión estructural. No solo está en juego quién se quedará con un negocio multimillonario, sino también quién pasará a influir de manera decisiva en el futuro de la logística exportadora argentina.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

"En el acuerdo UE-Mercosur la Argentina tiene la cancha desnivelada"

Engaño en el fin de aranceles a celulares en Argentina: los precios no bajan

Manuel Adorni sacudió a todos con el anuncio que hizo de TV Pública