La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. abrió una nueva disputa de alto voltaje en el corazón de la logística argentina. El proceso, que ya entró en su etapa decisiva, enfrenta a dos bloques con intereses y estrategias muy distintas.
Milei acelera la privatización del Belgrano Cargas y desata una pulseada millonaria
El Gobierno de Milei avanza en la privatización del Belgrano Cargas y hay dos empresas que pelean por ganar la licitación.
Por un lado, un poderoso operador ferroviario con base en México; por el otro, las principales cerealeras que dominan el comercio exterior de granos del país.
Más que una simple transferencia de una empresa estatal al sector privado, la licitación definirá quién tendrá en sus manos uno de los engranajes más sensibles del esquema productivo argentino: el transporte ferroviario de cargas que conecta las zonas productivas del norte y centro del país con los puertos exportadores.
Privatización del Belgrano Cargas
El puntapié formal se dio en octubre de 2024, cuando el Ejecutivo calificó a la empresa como estructuralmente deficitaria y puso sobre la mesa números que respaldaron la decisión política: en 2023, Belgrano Cargas demandó más de 110 millones de dólares en subsidios y mantenía una dotación superior a los 4.000 empleados. Meses después, el Decreto 67/2025 habilitó la privatización total de la compañía y fijó el marco general del proceso.
Ahora, el Gobierno ultima los detalles de un nuevo pliego de licitación que introducirá cambios sustanciales respecto del esquema original. La principal modificación apunta a permitir ofertas integrales por el conjunto de los activos —trenes, talleres y operación—, dejando de lado la idea inicial de fragmentar el negocio. También se analiza habilitar el acceso a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un punto que podría inclinar la balanza entre los interesados.
La lógica detrás de estos ajustes es clara: atraer jugadores con capacidad financiera, experiencia operativa y vocación de inversión de largo plazo. Según estimaciones oficiales, solo poner en condiciones aceptables la red ferroviaria requeriría desembolsos cercanos a los 1.000 millones de dólares, una cifra que reduce drásticamente el universo de posibles oferentes.
Pulseada millonaria
Entre los interesados aparece con fuerza Grupo México, uno de los conglomerados industriales más grandes de la región y con fuerte presencia en el negocio ferroviario en Estados Unidos. Sus ejecutivos estuvieron en Buenos Aires a fines de 2025 y transmitieron al Gobierno un mensaje directo: están dispuestos a invertir fuerte y a acelerar los tiempos de recuperación del sistema. En el oficialismo destacan su experiencia operando redes de alta eficiencia y su promesa de mejoras visibles en el corto plazo.
Del otro lado del tablero se posiciona el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, integrado por las principales agroexportadoras que concentran la mayor parte del flujo de cargas del sistema. Para estas empresas, el interés va más allá de la rentabilidad directa: controlar el ferrocarril permitiría reducir costos logísticos, depender menos del transporte por camión y ganar previsibilidad en una cadena clave para el comercio exterior.
Las cerealeras calculan inversiones iniciales de varios cientos de millones de dólares y proyectan desembolsos totales que podrían superar los 2.000 millones en el mediano plazo. El consorcio reúne a gigantes como ACA, AGD, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company, actores que operan en los principales puertos del Gran Rosario y representan una porción decisiva de las exportaciones argentinas.
Milei acelera la privatización
Belgrano Cargas administra más de 15.600 kilómetros de vías correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, aunque casi la mitad de la red se encuentra actualmente fuera de servicio. Hoy el complejo agroexportador explica la mayor parte de la demanda, pero el Gobierno proyecta que el crecimiento de la minería, especialmente de litio y cobre, incrementará el peso estratégico del sistema en los próximos años.
Con un país donde el transporte de cargas sigue dominado casi exclusivamente por el camión, la privatización del Belgrano Cargas se perfila como una decisión estructural. No solo está en juego quién se quedará con un negocio multimillonario, sino también quién pasará a influir de manera decisiva en el futuro de la logística exportadora argentina.
