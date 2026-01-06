Nueva concesión: Inicia la privatización del puente Rosario-Victoria

Obring se impuso en la licitación nacional que se lanzó en junio de 2025 y fue una de las primeras del gobierno de Javier Milei. El contrato establece una concesión de hasta 30 años y forma parte de la Red Federal de Concesiones, el modelo impulsado por la Casa Rosada para transferir al sector privado la gestión de corredores estratégicos.

Según el pliego licitatorio, en los primeros tres meses la firma deberá ejecutar obras urgentes de bacheo superficial y profundo, corrección de deformaciones, calce de banquinas, sellado de fisuras y repintado integral de los casi 60 kilómetros del trazado, además de tareas de limpieza y mantenimiento general.

Posteriormente, la concesionaria deberá avanzar con la reparación del sistema de iluminación del puente, la construcción de losas de hormigón en sectores clave y la instalación de paneles de mensajes variables. Con estas obras, el objetivo oficial es recuperar la seguridad y funcionalidad de un corredor clave para la integración regional y el transporte de cargas.

image La firma rosarina que operará por 30 años.

En ese sentido, el titular de Obring, Franco Gagliardo, explicó que con el inicio de la nueva concesión "comenzará la puesta en valor de todas las instalaciones existentes y principalmente de la ruta, con tareas de bacheo, señalización, mantenimiento de banquinas y con el tiempo comenzará un cronograma de pavimentación".

"El objetivo es llevar el servicio al nivel establecido en las normas y en los pliegos, como una ruta de cero recién construida. Aparte de lo que se va a construir, el plan también es mantenerlo durante 20 años". "El objetivo es llevar el servicio al nivel establecido en las normas y en los pliegos, como una ruta de cero recién construida. Aparte de lo que se va a construir, el plan también es mantenerlo durante 20 años".

Si bien no está prevista una ampliación de la traza, Gagliardo señaló que sí se realizarán mejoras en la iluminación y trabajos de adecuación en las banquinas.

La empresa local, con amplia trayectoria en obras públicas y viales en la región, fue seleccionada entre tres oferentes —Cosyser y Autovía Construcciones y Servicios completaron la terna.

