ROSARIO. Cuando las agujas del reloj marcaron las 00, la empresa, Conexión Alto Delta SA, liderada por la rosarina Obring, asumió oficialmente la concesión de la ruta nacional 174, que incluye el puente Rosario-Victoria junto a sus 60km de extensión. La transición marca el inicio de una nueva etapa administrativa para uno de los corredores viales más importantes del país.
EN MANOS LOCALES
Nueva concesión: Inicia la privatización del puente Rosario-Victoria
La empresa rosarina Obring asumió oficialmente la concesión de la ruta nacional 174 que incluye el puente Rosario-Victoria. Se vuelve a cobrar el peaje.
Cuadro tarifario actualizado
Con respecto al peaje, si bien el cuadro tarifario ya fue difundido, el cobro comenzará en los próximos días. Esto será una vez que las cabinas ubicadas en la isla La Deseada vuelvan a poner primera. Vale recordar que las barreras estuvieron levantadas desde abril cuando finalizó la concesión anterior a cargo de Caminos del Río Uruguay.
Durante los casi nueve meses sin concesionario, el mantenimiento del corredor quedó en manos de Vialidad Nacional. En ese período, la traza se deterioró con hundimientos, huellas marcadas y deformaciones que aumentaron el riesgo de circulación, especialmente en jornadas de lluvia.
El nuevo esquema tarifario fija valores desde $600 para motos y $1.100 para autos en el pago manual, mientras que aquellos vehículos de mayor porte abonarán entre $2.100 y $5.200, según categoría. Para quienes utilicen pago automático, las tarifas serán levemente inferiores, con descuentos que buscan incentivar esa modalidad.
Puente Rosario-Victoria: Hay nuevo concesionario
El puente Rosario-Victoria, inaugurado en 2003, constituye una de las infraestructuras viales estratégicas más importantes del país. Su trazado integra el corredor bioceánico, conecta Santa Fe con Entre Ríos y soporta diariamente un alto volumen de tránsito de vehículos particulares y de carga.
Obring se impuso en la licitación nacional que se lanzó en junio de 2025 y fue una de las primeras del gobierno de Javier Milei. El contrato establece una concesión de hasta 30 años y forma parte de la Red Federal de Concesiones, el modelo impulsado por la Casa Rosada para transferir al sector privado la gestión de corredores estratégicos.
Según el pliego licitatorio, en los primeros tres meses la firma deberá ejecutar obras urgentes de bacheo superficial y profundo, corrección de deformaciones, calce de banquinas, sellado de fisuras y repintado integral de los casi 60 kilómetros del trazado, además de tareas de limpieza y mantenimiento general.
Posteriormente, la concesionaria deberá avanzar con la reparación del sistema de iluminación del puente, la construcción de losas de hormigón en sectores clave y la instalación de paneles de mensajes variables. Con estas obras, el objetivo oficial es recuperar la seguridad y funcionalidad de un corredor clave para la integración regional y el transporte de cargas.
En ese sentido, el titular de Obring, Franco Gagliardo, explicó que con el inicio de la nueva concesión "comenzará la puesta en valor de todas las instalaciones existentes y principalmente de la ruta, con tareas de bacheo, señalización, mantenimiento de banquinas y con el tiempo comenzará un cronograma de pavimentación".
Si bien no está prevista una ampliación de la traza, Gagliardo señaló que sí se realizarán mejoras en la iluminación y trabajos de adecuación en las banquinas.
La empresa local, con amplia trayectoria en obras públicas y viales en la región, fue seleccionada entre tres oferentes —Cosyser y Autovía Construcciones y Servicios completaron la terna.
