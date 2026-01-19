Guatemala bajo estado de sitio por ola de violencia y motines de pandillas

La banda Barrio 18, considerada como terrorista, al igual que la Mara Salvatrucha, inició la ola de motines en al menos tres cárceles guatemaltecas para pedir el traslado a un centro penitenciario de menor control de Aldo Dupei Ochoa Mejía alias «El Lobo», quien desde 2025 se encuentra en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.

image Fuerzas de seguridad escoltan a un recluso tras ingresar a la prisión de máxima seguridad Renovación para liberar a los guardias tomados como rehenes y retomar el control del centro, que alberga a líderes de pandillas, en Escuintla, Guatemala, el domingo 18 de enero de 2026. Foto AP

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, comentó que otras de las peticiones de "El Lobo" es tener aire acondicionado en su habitación, lo cual señaló que no es negociable, y una "cama king-size, que tampoco es negociable".

Los reos amotinados exigían el traslado a un centro penitenciario con mayores privilegios y un trato especial para "El Lobo", el líder de la pandilla Barrio 18, que fue declarada por el Congreso de Guatemala como organización terrorista en octubre de 2025, tras que el presidente estadounidense Donald Trump hiciera lo mismo en Washington.

Después de varias horas de disturbios, las fuerzas de seguridad guatemaltecas recuperaron la prisión Renovación 1, cerca de la ciudad sureña de Escuintla, y recapturaron a Aldo Dupei, alias "El Lobo", señalado como el máximo cabecilla de Barrio 18, informó la Policía Nacional Civil.

Los medios de comunicación mostraron a agentes policiales escoltando a "El Lobo" fuera de la prisión, quien presentaba lo que parecía ser una herida sangrante en el hombro. Según palabras del presidente Alejandro Arévalo, las fuerzas de seguridad lograron liberar a otros 37 rehenes que permanecían en poder de los amotinados en otras dos cárceles, "sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar".

Sin embargo, poco después de recuperar el control de la prisión Renovación 1, se registraron seis ataques simultáneos contra policías, que dejaron al menos ocho agentes muertos, mientras que un miembro de una pandilla falleció, según comunicó el ministro del Interior, Marco Antonio Villeda. Diez policías resultaron heridos, aparte de los ocho agentes asesinados, y se reportaron atentados en las calles destinados a generar caos, entre ellos la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.

"No voy a hacer ningún trato con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a este chantaje y no voy a restablecer sus privilegios a cambio de que detengan sus acciones", reiteró el ministro.

En este contexto, la ministra de Educación de Guatemala suspendió este lunes las clases en todo el país y las autoridades de la Ciudad de Guatemala también cancelaron las actividades recreativas y culturales.

“En respuesta a las recomendaciones de los expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional mañana. En este momento, lo más importante es la seguridad de los estudiantes y los docentes”, afirmó.

