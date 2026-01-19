Guatemala amaneció este lunes bajo estado de sitio después del estallido de una ola de violencia durante el fin de semana, que incluyó ataques contra efectivos y motines en al menos tres cárceles liderados por el crimen organizado. Al menos 46 personas fueron tomadas como rehenes en esta sedición en las penitenciarias y al menos ocho policías murieron en medio del salvajismo de las pandillas, que el año pasado mataron a diez guatemaltecos por día.
CAOS SOCIAL
Guatemala bajo estado de sitio por ola de violencia y motines de pandillas
Guatemala decreta el estado de sitio por 30 días tras el estallido de una ola de violencia en el país, que incluye motines en las cárceles, arengados por las pandillas que piden el traslado de un capo narco a una cárcel de menor control.
Durante el fin de semana, el crimen organizado lideró motines simultáneos en las prisiones de zona 18, Fraijanes 2 y Renovación 1 en Escuintla, a unos 76 kilómetros (47 millas) al suroeste de la capital, para evitar el traslado de sus cabecillas a una cárcel de mayor seguridad, exigiendo comodidades y pidiendo que el capo narco "El Lobo" sea enviado a una de menor seguridad, tomando a al menos 37 rehenes, quienes fueron finalmente liberados cuando la Policía antidisturbios ingresó a las penitenciarias a la fuerza, como si fuera una guerra.
El capo narco, quien cumple actualmente condenas por asesinato y liderar una asociación criminal que suman unos 2.000 años de prisión, buscaba su traslado y comodidades como aire acondicionado, ingreso de comida de restaurantes y una cama King Size en su celda.
Motines y estallido de violencia en Guatemala por sus cabecillas y "El Lobo"
El domingo, el presidente de Guatemala, Alejandro Arévalo, decretó el estado de sitio por 30 días, permitiendo “usar toda la fuerza del Estado” contra el crimen organizado, realizar detenciones sin una orden judicial y restringir las reuniones en un contexto signado por las revueltas de las pandillas en almenos tres cárceles.
“Se amotinaron en las cárceles y tomaron rehenes con la intención de que el Estado cediera ante sus exigencias, que durante años les fueron otorgadas”, dijo Arévalo en televisión nacional. Los ataques perpetrados tras los operativos en esas prisiones el domingo fueron “un intento de aterrorizar a las fuerzas de seguridad ya la población para que el gobierno ceda a la lucha frontal contra las pandillas”.
La banda Barrio 18, considerada como terrorista, al igual que la Mara Salvatrucha, inició la ola de motines en al menos tres cárceles guatemaltecas para pedir el traslado a un centro penitenciario de menor control de Aldo Dupei Ochoa Mejía alias «El Lobo», quien desde 2025 se encuentra en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, comentó que otras de las peticiones de "El Lobo" es tener aire acondicionado en su habitación, lo cual señaló que no es negociable, y una "cama king-size, que tampoco es negociable".
Los reos amotinados exigían el traslado a un centro penitenciario con mayores privilegios y un trato especial para "El Lobo", el líder de la pandilla Barrio 18, que fue declarada por el Congreso de Guatemala como organización terrorista en octubre de 2025, tras que el presidente estadounidense Donald Trump hiciera lo mismo en Washington.
Después de varias horas de disturbios, las fuerzas de seguridad guatemaltecas recuperaron la prisión Renovación 1, cerca de la ciudad sureña de Escuintla, y recapturaron a Aldo Dupei, alias "El Lobo", señalado como el máximo cabecilla de Barrio 18, informó la Policía Nacional Civil.
Los medios de comunicación mostraron a agentes policiales escoltando a "El Lobo" fuera de la prisión, quien presentaba lo que parecía ser una herida sangrante en el hombro. Según palabras del presidente Alejandro Arévalo, las fuerzas de seguridad lograron liberar a otros 37 rehenes que permanecían en poder de los amotinados en otras dos cárceles, "sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar".
Sin embargo, poco después de recuperar el control de la prisión Renovación 1, se registraron seis ataques simultáneos contra policías, que dejaron al menos ocho agentes muertos, mientras que un miembro de una pandilla falleció, según comunicó el ministro del Interior, Marco Antonio Villeda. Diez policías resultaron heridos, aparte de los ocho agentes asesinados, y se reportaron atentados en las calles destinados a generar caos, entre ellos la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.
"No voy a hacer ningún trato con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a este chantaje y no voy a restablecer sus privilegios a cambio de que detengan sus acciones", reiteró el ministro.
En este contexto, la ministra de Educación de Guatemala suspendió este lunes las clases en todo el país y las autoridades de la Ciudad de Guatemala también cancelaron las actividades recreativas y culturales.
“En respuesta a las recomendaciones de los expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional mañana. En este momento, lo más importante es la seguridad de los estudiantes y los docentes”, afirmó.
