Moria Casán mostró la marca en el ojo que le quedó tras sufrir violencia de género

En El Trece festejan el programa de Moria Casán

En 2025 El Trece se vio por debajo de Telefe en cuanto a los niveles de audiencia, lo cierto es que con el lanzamiento de La mañana con Moria pudieron posicionarse por las mañanas y se acercaron a su principal competidor: A la Barbarossa.

En el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi, el conductor Ángel de Brito fue quien anunció que el ciclo televisivo que lidera Moria Casán ganó media hora más de aire a raíz de la aceptación que tuvo por parte de los televidentes.

"Le agrandaron su programa. Están muy contentos en El Trece con Moria y va a durar dos horas", explicó el periodista.

Sin embargo, aclaró que para que se produzca la ampliación horaria Puro show, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se vio afectado y por eso durará media hora menos.

