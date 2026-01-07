A raíz de la denuncia que presentó en la Justicia la actriz Romina Gaetani contra su expareja Luis Cavanagh es que Moria Casán aprovechó su rol de conductora en La mañana con Moria para recordar que fue víctima de violencia de género. "Es muy doloroso cuando no podés salir de esa toxicidad", aseguró.
ESTREMECEDOR
Moria Casán mostró la marca en el ojo que le quedó tras sufrir violencia de género
Mientras trataba la denuncia que hizo Romina Gaetani contra su expareja, Moria Casán recordó la ocasión que fue brutalmente atacada por un exnovio.
Fue en ese entonces que la diva recordó la vez que le golparon el rostro y mostró a cámara: "Todavía tengo la marca en el ojo". Contó que la agración se produjo cuando estaba en el auto con un exnovio, ya fallecido, que era "muy celoso" y cuando le quiso hacer una pregunta la atacó brutalmente.
"La primera piña te sorprende y te sentís tan humillada y tan dolorida que yo no pude reaccionar. A la segunda le pegué yo y a la tercera me separé", agregó posteriormente y recordó que finalmente lo denunció acompañada por su padre.
Asimismo, destacó que tiene una personalidad "muy fuerte" a la vez que rememoró que la lesión en el ojo pudo haber sido de mayor gravedad y admitió: "Después me puse bravísima, ya te digo. Después se había convertido en un ring".
En El Trece festejan el programa de Moria Casán
En 2025 El Trece se vio por debajo de Telefe en cuanto a los niveles de audiencia, lo cierto es que con el lanzamiento de La mañana con Moria pudieron posicionarse por las mañanas y se acercaron a su principal competidor: A la Barbarossa.
En el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi, el conductor Ángel de Brito fue quien anunció que el ciclo televisivo que lidera Moria Casán ganó media hora más de aire a raíz de la aceptación que tuvo por parte de los televidentes.
"Le agrandaron su programa. Están muy contentos en El Trece con Moria y va a durar dos horas", explicó el periodista.
Sin embargo, aclaró que para que se produzca la ampliación horaria Puro show, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se vio afectado y por eso durará media hora menos.
