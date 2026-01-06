urgente24
Marcelo Tinelli recibió la noticia que esperó por mucho tiempo

Marcelo Tinelli recibió una noticia que lo deja muy tranquilo en este inicio de 2026. La misma está ligada a su hija Juanita Tinelli y el resto de la familia.

06 de enero de 2026 - 09:06
Marcelo Tinelli y una noticia que lo alivia en este 2026.

Foto: NA 01/12/2025

Marcelo Tinelli está intentando reconstruir a su familia después del escándalo que salió a la luz a principios de noviembre de 2025. Juanita Tinelli, la menor de las mujeres de la familia, soltó un comunicado que puso en alerta a todo el clan y dividió a los hermanos. Ahora las cosas parecen haber cambiado.

Tinelli entendió a la perfección el enojo y el miedo de Juanita Tinelli y supo darle su espacio, además de contener e intentar mantener unida a su familia. Ahora todo parece estar arreglado entre sus hijos y una publicación de Instagram lo demuestra.

Marcelo Tinelli recibió la mejor noticia

Después de estar distanciados con su hija Juana, las cosas entre ella y Tinelli parecen haber vuelto a la normalidad. Los dos pasaron unos días en Punta del Este y además se les nota esa complicidad que siempre tuvieron en fotos o publicaciones en redes.

Pero eso no es todo, porque Juanita Tinelli fue más allá y también tuvo una demostración de afecto para con sus hermanos. La misma subió una imagen de los cuatro en la mesa (Cande Tinelli, Mica y Francisco) y agregó una frase que lo dice todo.

image

”El amor que siento por estas personas no existe”, escribió la modelo de 23 años. Así las cosas todo indica que los hermanos están unidos y que Tinelli cumplió con su promesa de volver a unir a su familia. Sin duda fueron días muy difíciles e intensos para todos.

