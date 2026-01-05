Calienta motores: Jimena Monteverde adelantó cómo será La cocina rebelde por El Trece

Jimena Monteverde se quedó con el lugar vacante que dejó María Belén Ludueña

El programa Tarde o temprano finalmente duró menos de lo esperado a raíz de que no logró cautivar a la audiencia como así lo pretendían las autoridades de El Trece.

Es por ese motivo que fue levantado antes de lo previsto y el espacio vacante será ocupado finalmente por Jimena Monteverde y su equipo.

Los números no reflejaron lo que pretendían desde el Grupo Clarín y la comunicadora decidió darse de baja. En una entrevista con el ciclo Sálvese quien pueda, la esposa de Jorge Macri con quien espera su primer hijo, dijo: "Lo tomo con nostalgia porque es un proyecto que se termina a fin de año, y con mucha felicidad por lo que se viene, mi maternidad".

"Cuando uno arranca proyectos en televisión sabe que hay ciertas exigencias que cumplir. Es noviembre, una fecha complicada para poder instalar ciertos productos. Sobre todo con una competencia tan fuerte, es un horario duro", consideró más tarde.

