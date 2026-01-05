La pantalla de El Trece decidió ir en busca de la cocinera Jimena Monteverde para combatir la batalla del rating por las tardes contra Telefe y es por eso que a partir de las 14:45 horas debutará el ciclo La cocina rebelde.
"VA A HABER DE TODO"
Calienta motores: Jimena Monteverde adelantó cómo será La cocina rebelde por El Trece
La cocinera Jimena Monteverde debutará con su nuevo programa mediante la pantalla del reconocido canal del Grupo Clarín donde buscará darle pelea a Telefe.
En diálogo con el noticiero Arriba argentinos, la conductora brindó detalles al respecto sobre cómo será el nuevo programa televisivo. "Va a haber de todo. Muy divertido", comenzó diciendo a la vez que confesó que fue quien pidió por su colega Coco Carreño para llevar adelante la nueva producción con quien ya compartió otros programas.
Por otro lado, confirmó la presencia de Luisa Albinoni quien estará a cargo de "la comida de la abuela". "Tiene una energía divina", aseguró sobre la reconocida actriz, de 73 años. Quienes también serán parte del equipo son Mariana Corbetta, Paco Almeida, Natu Lalo y Pietro Sorba.
"Es la primera vez que cocineros profesionales se animan en vivo a cocinar algo que no tiene idea qué van a hacer", expresó posteriormente y deseó: "Dios quiera que la gente nos acompañe y yo creo que los vamos a divertir".
Jimena Monteverde se quedó con el lugar vacante que dejó María Belén Ludueña
El programa Tarde o temprano finalmente duró menos de lo esperado a raíz de que no logró cautivar a la audiencia como así lo pretendían las autoridades de El Trece.
Es por ese motivo que fue levantado antes de lo previsto y el espacio vacante será ocupado finalmente por Jimena Monteverde y su equipo.
Los números no reflejaron lo que pretendían desde el Grupo Clarín y la comunicadora decidió darse de baja. En una entrevista con el ciclo Sálvese quien pueda, la esposa de Jorge Macri con quien espera su primer hijo, dijo: "Lo tomo con nostalgia porque es un proyecto que se termina a fin de año, y con mucha felicidad por lo que se viene, mi maternidad".
"Cuando uno arranca proyectos en televisión sabe que hay ciertas exigencias que cumplir. Es noviembre, una fecha complicada para poder instalar ciertos productos. Sobre todo con una competencia tan fuerte, es un horario duro", consideró más tarde.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River
La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas
Ganaron Trump y los hermanos Rodríguez, perdieron Maduro y María Corina Machado
Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo
Confirmado: Sigue Delcy Rodriguez, María Corina Machado tendrá que esperar...