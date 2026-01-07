El Gobierno de La Habana, Cuba, publicó el martes 6 de enero las fotografías y los nombres de los soldados que murieron defendiendo a Nicolás Maduro durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela en la madrugada del sábado 3/1.
REVELAN SUS IDENTIDADES
Cuba publicó las fotos y nombres de sus 32 soldados muertos en el ataque de USA a Caracas
El portal Cubadebate mostró fotos de uniformados que integraban el cordón de seguridad de Maduro. Perecieron intentando que no se lo llevaran a USA.
El diario digital oficialista explicó que en total hubo 21 combatientes fallecidos pertenecientes al ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Entre las víctimas figuran dos veteranos de alto rango: el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez de 67 años y el coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez de 62 años.
El texto del comunicado del gobierno de Cuba
"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".
El ejército venezolano también homenajeó con un video publicado en sus redes sociales a los soldados caídos en los bombardeos.
“No fue una derrota, fue un sacrificio en el altar de la Patria. Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza. Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro Presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano”.
El listado de los combatientes del Ministerio del Interior
Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)
Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)
Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)
Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)
Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)
Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)
Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)
Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)
Mayor Hernán González Perera (43 años)
Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)
Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)
Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)
Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)
Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)
Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)
Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años)
Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años)
Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)
Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)
Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)
Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)
Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)
Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)
Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años)
Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)
Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)
Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)
Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)
Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)
Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)
Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)