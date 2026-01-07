Cuba publicó las fotos y nombres de sus 32 soldados muertos en el ataque de USA a Caracas

El ejército venezolano también homenajeó con un video publicado en sus redes sociales a los soldados caídos en los bombardeos.

Estos hijos e hijas de la Patria, cuyos nombres serán inscritos con letras de oro en la historia de nuestra Libertad, cayeron ejemplarmente en heroica resistencia defendiendo el orden constitucional, la Paz de la Nación y la Soberanía Nacional frente a una agresión vil y traidora planificada por mercenarios al servicio de intereses extranjeros y factores desestabilizadores. Estos hijos e hijas de la Patria, cuyos nombres serán inscritos con letras de oro en la historia de nuestra Libertad, cayeron ejemplarmente en heroica resistencia defendiendo el orden constitucional, la Paz de la Nación y la Soberanía Nacional frente a una agresión vil y traidora planificada por mercenarios al servicio de intereses extranjeros y factores desestabilizadores.

“No fue una derrota, fue un sacrificio en el altar de la Patria. Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza. Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro Presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano”.

image

El listado de los combatientes del Ministerio del Interior

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)

Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Mayor Hernán González Perera (43 años)

Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)

Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)

Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)

Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)

Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)

Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años)

Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años)

Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)

Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)

Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)

Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años)

Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)

Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)

Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)

Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)

Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)

Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)

Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)