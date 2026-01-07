urgente24
MUNDO Cuba > USA > Venezuela

REVELAN SUS IDENTIDADES

Cuba publicó las fotos y nombres de sus 32 soldados muertos en el ataque de USA a Caracas

El portal Cubadebate mostró fotos de uniformados que integraban el cordón de seguridad de Maduro. Perecieron intentando que no se lo llevaran a USA.

07 de enero de 2026 - 00:16
Soldados cubanos ultimados en el ataque de USA a Venezuela

Soldados cubanos ultimados en el ataque de USA a Venezuela

El Gobierno de La Habana, Cuba, publicó el martes 6 de enero las fotografías y los nombres de los soldados que murieron defendiendo a Nicolás Maduro durante el ataque de Estados Unidos a Venezuela en la madrugada del sábado 3/1.

El diario digital oficialista explicó que en total hubo 21 combatientes fallecidos pertenecientes al ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Entre las víctimas figuran dos veteranos de alto rango: el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez de 67 años y el coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez de 62 años.

Seguir leyendo

The New York Times, citando fuentes venezolanas, estimó que en total murieron unas 80 personas entre civiles y militares. The New York Times, citando fuentes venezolanas, estimó que en total murieron unas 80 personas entre civiles y militares.

image

El texto del comunicado del gobierno de Cuba

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano".

El ejército venezolano también homenajeó con un video publicado en sus redes sociales a los soldados caídos en los bombardeos.

Estos hijos e hijas de la Patria, cuyos nombres serán inscritos con letras de oro en la historia de nuestra Libertad, cayeron ejemplarmente en heroica resistencia defendiendo el orden constitucional, la Paz de la Nación y la Soberanía Nacional frente a una agresión vil y traidora planificada por mercenarios al servicio de intereses extranjeros y factores desestabilizadores. Estos hijos e hijas de la Patria, cuyos nombres serán inscritos con letras de oro en la historia de nuestra Libertad, cayeron ejemplarmente en heroica resistencia defendiendo el orden constitucional, la Paz de la Nación y la Soberanía Nacional frente a una agresión vil y traidora planificada por mercenarios al servicio de intereses extranjeros y factores desestabilizadores.

“No fue una derrota, fue un sacrificio en el altar de la Patria. Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza. Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro Presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano”.

image

El listado de los combatientes del Ministerio del Interior

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)

Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Mayor Hernán González Perera (43 años)

Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)

Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)

Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)

Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)

Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)

Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años)

Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años)

Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)

Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)

Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)

Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años)

Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)

Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)

Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)

Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)

Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)

Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)

Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES