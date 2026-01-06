Pacha, el boliche más famoso del mundo, llega al fútbol como sponsor de un club

Fuera de los focos del fútbol de primer nivel, en el Ascenso de España acaba de consumarse un acuerdo de patrocinio histórico. La emblemática discoteca Pacha, conocida por su presencia en Buenos Aires pero con sede oficial y original en la isla de Ibiza, se convirtió en sponsor principal de un club de fútbol: el SD Ibiza.
Pacha llevará su marca en en el frente de la camiseta de la Sociedad Deportiva Ibiza Islas Pitiusas, el equipo más importante de la isla, reconocida por su vida nocturna. El SD Ibiza, como se lo conoce popularmente, milita en la cuarta categoría RFEF de España.
Pacha y SD Ibiza, dos íconos de Ibiza estrechan lazos
En un acuerdo histórico con Grupo Pacha -que desde 2023 pertenece a la compañía FIVE Holdings- dueño de Pacha, la institución tendrá a la discoteca como patrocinador principal. La firma se llevó a cabo entre el club y The Pacha Foundation, organización sin fines de lucro que desarrolla actividades con impacto social.
Kabir Mulchandani, presidente de The Pacha Foundation, explicó: "Nuestra decisión de patrocinar al equipo local de fútbol está alineada con nuestros valores fundamentales, que buscan fomentar una Ibiza vibrante y resiliente, donde la comunidad, la cultura y el deporte crezcan juntas”.
La camiseta del SD Ibiza con las icónicas dos cerezas en el frente ya está a la venta en la tienda oficial online de Pacha. Se posiciona como un producto no solo de uso, sino también de colección, proyectando un público fanático del fútbol y también como estilo urbano para los amantes de la isla.
+ de Golazo24
Real Madrid y Barcelona van por la Supercopa de España: días y horarios
La fuerte decisión de Cavani tras una nueva lesión en Boca
Messi se sinceró y reveló quién tumbó su llegada a River: "Ahí se cortó todo"
Los dos delanteros por los que va River tras bajarse de la negociación por Sebastián Villa