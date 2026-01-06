Las últimas horas fueron más que convulsionadas en River con Sebastián Villa como protagonista. Por el momento el Millonario se bajó de las negociaciones por el extremo colombiano y ahora decidió acelerar por dos delanteros pedidos por Marcelo Gallardo para reforzar un ataque que hoy en día tiene pocas variantes.
ACELERA
Los dos delanteros por los que va River tras bajarse de la negociación por Sebastián Villa
Caída la chance de que Sebastián Villa llegue a River, Marcelo Gallardo y Stéfano Di Carlo van por dos delanteros para reforzar el ataque.
En las últimas horas se habló y mucho de la chance de que Sebastián Villa llegue a River, una operación sumamente controvertida sobre todo por lo que fueron sus dos causas de violencia de género donde en una de ellas fue declarado culpable mientras que en las otra se dictaminó la falta de mérito. Sin embargo, esa no fue la razón principal por la que se terminó cayendo la operación.
“Se han terminado las charlas, no hubo oferta. Las diferencias económicas son insalvables”, expresó Joaquín Tabares en TyC Sports revelando textuales palabras de Stéfano Di Carlo, presidente de River. Independiente Rivadavia tazó al colombiano en 12 millones de dólares y desde Núñez indicaron que era imposible abonar es suma, por lo que la operación quedó totalmente trunca antes de iniciar una negociación formal.
Los delanteros por los que va River
Sin la chance de sumar a Sebastián Villa, River apretó el acelerador por dos delanteros. El primero y por el que ya hay un acuerdo de palabra es Santino Andino, extremo de 20 años de Godoy Cruz que viene de jugar en la Selección Argentina Sub20. El Millonario ya llegó a un acuerdo cercano a los 4 millones de dólares por un alto porcentaje de la ficha y lo que resta es que el jugador dé el sí.
En estos momentos la traba principal la está colocando la representación de Santino Andino, quien quiere colocar al atacante en Europa. Se habla de una oferta del Panathinaikos de Grecia pero la realidad es que en Godoy Cruz afirman que a sus oficinas no llegó nada formal y pretenden cumplir el trato con River. En San Martín de Los Andes creen que el atacante se terminará sumando a más tardar el fin de semana.
Por otra parte, River sigue atento a la situación de Tadeo Allende, delantero que viene de ser goleador en el Inter Miami junto a Lionel Messi pero cuyo pase pertenece a Celta de Vigo. La primera oferta del Millonario de 2,5 millones de dólares por el 50% de la ficha fue rechazada por los españoles, pero la misma sería elevada en las próximas horas. Por el momento estas son las dos operaciones abiertas que tiene el club de Núñez para reforzar el ataque del equipo de Gallardo.
Más en GOLAZO 24
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
Fabra sorprende a todos y negocia con un grande de la Argentina tras su salida de Boca
Messi se sinceró y reveló quién tumbó su llegada a River: "Ahí se cortó todo"
River vs Racing y otro capítulo en un mercado de pases: Tiembla Gustavo Costas