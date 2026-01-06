La fuerte decisión de Cavani tras una nueva lesión en Boca

El pasado 2 de enero Boca comenzó su pretemporada y desde entonces uno de los que viene entrenando de manera diferenciada es Edinson Cavani. En base a las nuevas molestias físicas se supo cuál es la decisión del uruguayo y del club pensado en lo que será un 2026 importantísimo con Copa Libertadores por delante.
Edinson Cavani supo ser una pieza más que importante para Boca durante el 2024 convirtiendo una buena cantidad de goles a pesar de que físicamente comenzó a demostrar algunos problemas importantes. Ya en el 2025 la situación del uruguayo se tornó realmente preocupante con un sinfín de lesiones que lo marginaron de partidos trascendentales
La temporada pasada finalizó y se creía que luego de un descanso físico y mental, Cavani regresaría listo para iniciar una pretemporada fundamental con el objetivo claro de encontrar su mejor forma física de cara un año más que exigente donde Boca irá a la carga por la séptima Copa Libertadores. Pero desde el primer día en el que el Xeneize regresó a los trabajos, el Charrúa evidenció molestias.
Cavani se somete a tratamientos para seguir en Boca
Ante esta situación la decisión de Cavani en conjunto con Boca es la de someterse a un tratamiento especial. Se sabe que la pretemporada ya no la podrá realizar de manera normal, por lo que ahora se buscará con diferentes especialistas evitar que el delantero siga teniendo dolor así como también la aparición de nuevas lesiones, un tema que está vinculado directamente a lo alimenticio y también a lo mental.
A pesar de algunos rumores que trascendieron a finales del 2025, Cavani nunca pensó en la posibilidad de retirarse y de hecho dejó en claro que se siente con fuerzas para ir por la tan ansiada Libertadores. “Me siento con la fuerza de poder levantar la Séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca”, afirmó dialogando con Farándula Show TV.
Lo cierto es que para poder ser importante en el Boca que se viene es fundamental que Cavani encuentre su mejor forma física y es por eso que planea someterse a tratamientos especiales para terminar este asunto de una vez por toda. Por su parte, Juan Román Riquelme está dispuesto a apoyarlo en todo pero también está en la búsqueda de dos delanteros para afrontar la temporada 2026.
