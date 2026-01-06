La fuerte decisión de Cavani tras una nueva lesión en Boca

image

Cavani se somete a tratamientos para seguir en Boca

Ante esta situación la decisión de Cavani en conjunto con Boca es la de someterse a un tratamiento especial. Se sabe que la pretemporada ya no la podrá realizar de manera normal, por lo que ahora se buscará con diferentes especialistas evitar que el delantero siga teniendo dolor así como también la aparición de nuevas lesiones, un tema que está vinculado directamente a lo alimenticio y también a lo mental.