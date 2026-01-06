De la Selección Argentina a irse de Boca: el crack que busca aire en España

Kevin Zenón analiza la propuesta real y concreta que llegó desde España a la Ribera. El Deportivo Alavés, de LaLiga, quiere hacerse de los servicios del correntino, y ya trabaja con Boca Juniors para acordar una salida a préstamo que convenza a todas las partes.
Boca y Alavés, equipo dirigido por el argentino Eduardo Coudet, negocian para acordar la cesión de Kevin Zenón en esta ventana de mercado de pases. El futbolista, de 24 años, no ha tenido el rodaje deseado en 2025 y migrar hacia nuevos rumbos podría ser un cambio de aire más que necesario.
Zenón-Equi-Medina: el tridente de Boca que voló, fue de Selección y después se cayó
El zurdo, de buen pie, ágil para las transiciones, veloz, tiene la jerarquía necesaria para jugar en Boca. Eso no está en discusión. Lo que no pudo lograr fue una regularidad constante en ese nivel que había mostrado a principios de su ciclo en el Xeneize; fue a comienzos de 2024, cuando el entrenador Diego Martínez había encontrado un mediocampo intratable: Kevin Zenón, Equi Fernández y Cristian Medina.
Tan bueno fue, que los tres se ganaron su lugar en la Selección Argentina de Javier Mascherano para los JJ.OO de París 2024. A su regreso de la cita olímpica, sin embargo, a todos los costó mantener esas buenas actuaciones conseguidas durante el primer semestre. Mientras que Medina y Fernández fueron más estables, el ex Unión se vino a pique.
Desde entonces, jamás pudo reencontrarse con esa versión de jugador transcendente, gravitante que supo ser. Frente a una curva que encontró su meseta y jamás pudo salir de ahí, el cambio de aires para Zenón se impone irrefrenablemente.
Podría haber salido antes, cuando Olympiacos, de Grecia, ofertó por él en agosto pasado. Para la dirigencia de Boca, sin embargo, la propuesta que llegó -por el 80% del pase del futbolista- era demasiado baja.
Zenón no salió, se quedó en Boca, y el Torneo Clausura de la segunda mitad del año lo tuvo con poca participación. Hasta llegó a quedar afuera de la lista de concentrados.
A veces, el techo de un jugador en un equipo impone la búsqueda de nuevas experiencias. Nuevos entornos, entrenadores diferentes, otros sistemas de juego, otras sociedades.
Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, aseguró que las negociaciones buscan llegar a un préstamo con cargo, de aproximadamente 1 millón de dólares y por un año y medio. El único detalle por destrabar, hasta el momento, es el valor de la opción de compra.
