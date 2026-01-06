De la Selección Argentina a irse de Boca: el crack que busca aire en España

VIDEO: el golazo de Zenón le da la victoria parcial a Boca sobre Tigre Zenón y un cambio de aires Foto NA: REUTERS/Agustin Marcarian

Podría haber salido antes, cuando Olympiacos, de Grecia, ofertó por él en agosto pasado. Para la dirigencia de Boca, sin embargo, la propuesta que llegó -por el 80% del pase del futbolista- era demasiado baja.

Zenón no salió, se quedó en Boca, y el Torneo Clausura de la segunda mitad del año lo tuvo con poca participación. Hasta llegó a quedar afuera de la lista de concentrados.

A veces, el techo de un jugador en un equipo impone la búsqueda de nuevas experiencias. Nuevos entornos, entrenadores diferentes, otros sistemas de juego, otras sociedades.

Riquelme Boca Holan Ubeda Riquelme negocia un préstamo por Zenón

Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, aseguró que las negociaciones buscan llegar a un préstamo con cargo, de aproximadamente 1 millón de dólares y por un año y medio. El único detalle por destrabar, hasta el momento, es el valor de la opción de compra.

+ de Golazo24

El boliche más famoso del mundo llega al fútbol y será main sponsor del SD Ibiza

Real Madrid y Barcelona van por la Supercopa de España: días y horarios

La fuerte decisión de Cavani tras una nueva lesión en Boca

Fabra sorprende a todos y negocia con un grande de la Argentina tras su salida de Boca