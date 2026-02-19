Estudiantes se hartó y confirmó la última mentira de Boca

La semana pasada estaba todo dado para que Edwuin Cetré se transforme en jugador de Boca. El Xeneize ya había llegado a un acuerdo tanto con Estudiantes de La Plata como con Independiente Medellín (ambos dueños de un 50% de la ficha cada uno) para comprar al futbolista en una cifra total que rondaba los 5 millones de dólares. Todo eso quedó en la nada.