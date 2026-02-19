Durante las últimas horas el mercado de pases en la Argentina tuvo movimiento fuerte sobre todo porque surgió la información de que Boca estaba listo para ir a la carga nuevamente por Edwuin Cetré. Apenas una horas más tarde fue Estudiantes de La Plata el que dio su versión y expuso la última mentira del club de La Ribera.
INSÓLITO
Estudiantes se hartó y confirmó la última mentira de Boca
En las últimas horas desde Boca comenzó a circular una versión que desde Estudiantes desmintieron por completo.
La semana pasada estaba todo dado para que Edwuin Cetré se transforme en jugador de Boca. El Xeneize ya había llegado a un acuerdo tanto con Estudiantes de La Plata como con Independiente Medellín (ambos dueños de un 50% de la ficha cada uno) para comprar al futbolista en una cifra total que rondaba los 5 millones de dólares. Todo eso quedó en la nada.
La operación se frenó en el momento en el que Cetré se realizó una revisión médica particular donde quedó demostrado que padece un inconveniente en una de sus rodillas. Ante esto Boca cambió las condiciones y ofreció un préstamo de un año con opción de compra en los mismos valores pactados previamente, algo que el Pincha rechazó.
Los días pasaron, en el medio Boca encarriló la llegada de Adam Bareiro como nuevo refuerzo y desde Brandsen 805 surgió la información que hubo nueva comunicación con Estudiantes de La Plata para concretar la llegada de Edwuin Cetré. Incluso se llegó a hablar de una nueva oferta de préstamo con objetivos fácilmente alcanzables para concretar la compra definitiva de la ficha.
Estudiantes desmiente una nueva oferta de Boca
Sin embargo, desde el Pincha aseguran que nada de eso pasó. Ariel Senosiaín afirmó en “No veo la hora”, su programa de DSports Radio, que habló con miembros de Estudiantes y que allí desconocen cualquier tipo de oferta por Edwuin Cetré, desechando absolutamente todas las versiones que dejaron circular desde el mundo Boca.
Al mismo tiempo en Estudiantes volvieron a ratificar que no hay posibilidad de que dejen salir a Cetré a Boca a préstamo y que la única manera es que compren el pase ya que lo que necesita el Pincha es el dinero ahora mismo para sanear su economía. Así las cosas, parece que por ahora la chance de que el colombiano llegue al Xeneize no se reactivó.
