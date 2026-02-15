Leandro Paredes confirmó su lesión y preocupa: dónde es y hace cuánto la tiene

Boca Juniors enfreta a Platense por la quinta fecha del torneo de La Liga - Autor @BocaJrsOficialNA Boca y Platense no se sacaron diferencias Autor @BocaJrsOficialNA

Minutos antes de pedir el cambio, a Leandro Paredes ya se lo había visto con poca movilidad. Como si le costara moverse. Lógicamente también tenía que ver con el contexto apático de un equipo que no encuentra un funcionamiento; a los jugadores hay que analizarlos en un contexto. Y, si el contexto de Boca es malo, es probable que las actuaciones individuales de sus futbolistas también sigan esa línea.