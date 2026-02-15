urgente24
MALAS NOTICIAS

Leandro Paredes confirmó su lesión y preocupa: dónde es y hace cuánto la tiene

Leandro Paredes pidió el cambio en el segundo tiempo del partido entre Boca y Platense. Estos son los motivos.

15 de febrero de 2026 - 23:09
Leandro Paredes y la preocupación en Boca

'Lo de Leandro Paredes' se trata de una lesión. El mediocampista, líder futbolístico y líder espiritual de Boca tuvo que pedir el cambio finalizando el segundo tiempo. Al minuto 84', fue sustituido por el bueno de Milton Delgado, un jugador que, para esta oportunidad, el entrenador Claudio Úbeda eligió dejar en el banco de suplentes -la mitad de la cancha inicial quedó conformada con Paredes, Ascacíbar y Alarcón-.

Boca y Platense no se sacaron diferencias

Minutos antes de pedir el cambio, a Leandro Paredes ya se lo había visto con poca movilidad. Como si le costara moverse. Lógicamente también tenía que ver con el contexto apático de un equipo que no encuentra un funcionamiento; a los jugadores hay que analizarlos en un contexto. Y, si el contexto de Boca es malo, es probable que las actuaciones individuales de sus futbolistas también sigan esa línea.

Leandro Paredes confirmó lo del tobillo: "Vengo arrastrando una molestia"

En diálogo con la prensa post empate, fue el propio jugador el que confirmó que no se trató de un impacto durante el partido, sino que era una molestia que ya venía de antes.

"Sí, vengo arrastrando una molestia. Pero es parte de esto, es parte del fútbol", dijo Leandro Paredes.

Paredes, con la cinta de capitán, salta sobre sus compañeros

Según los trascendidos, el dolor en el tobillo lo arrastra desde el año pasado, en el partido contra Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025.

Mañana lunes el cuerpo médico decidirá si se realiza nuevos estudios.

