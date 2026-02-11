Nico Paz está a dos pasos de hacer historia con el Como 1907 e ilusiona a Europa

Si ya había hecho un muy buen primer año, acumulando largos invictos y finalizando en mitad de tabla, esta temporada apostó a dar el salto. Por ahora, en la Serie A está sexto y en zona de clasificación a copa internacional, la Conference League.

El curtido consejo de Cesc Fabregas que todo joven futbolista debería escuchar Cesc Fabregas, entrenador del Como 1907

Con un estilo de juego posicional, de la escuela de La Masía -donde se formó el catalán Cesc Fábregas-, el Como 1907 se impone desde la tenencia de la pelota, la generación de volumen de juego, el protagonismo ante sus rivales. Con personalidad atrevida, el elenco de la región de Lombardía le juega de igual a igual a cualquiera.

En esa estructura, Perrone es una brújula en el mediocampo y Paz la gran estrella. Piedra angular del proyecto institucional del club, el joven de la Selección Argentina porta la número 10 y la responsabilidad creativa del equipo.

Paz es uno de los jugadores más determinantes de la Serie A, con 6 asistencias y 8 goles. Tan buena ha sido su estadía en el conjunto italiano que -convocatoria a la Selección Argentina mediante-, muy probablemente sea repescado por el Real Madrid, que se reservó el derecho de hacerlo cuando lo prestó al Como.

Como 1907 vs. Inter: la semis de Copa Italia está confirmada

Pero eso quedará para más adelante. Mientras tanto, Nico Paz avanza a paso firme con sus compañeros en Italia. El equipo de Fábregas está a dos pasos de hacer historia: avanzó a semis de la Copa Italia.

LAUTARO MARTINEZ 2_AFP El delantero argentino #10 del Inter de Milán, Lautaro Martínez FOTO: ISABELLA BONOTTO / AFP

En realidad, de alguna manera ya lo hizo: la última vez que había llegado a esta instancia del certamen azurro fue en la temporada 1985-86.

Pero ahora, primero, antes de cualquier título posible, deberá enfrentarse en la semifinal contra el Inter de Lautaro Martínez. Nada menos. Habrá duelo de argentinos dentro de algunas semanas.

