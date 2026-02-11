El Como 1907 de Nico Paz y Maxi Perrone avanza a paso firme en el fútbol italiano. No solo en la Serie A, donde marcha sexto y, por ahora, se está metiendo en puestos de Conference League. También en la Copa Italia, donde acaba de dar el gran batacazo y quedó muy cerca de cumplir el sueño de ser campeón.
VA POR TODO
Nico Paz está a dos pasos de hacer historia con el Como 1907 e ilusiona a Europa
Nico Paz y el Como 1907 dieron el batacazo en la Copa Italia. El equipo sensación del Viejo Continente se encamina al gran logro de la temporada.
El Como vivió este martes una jornada inolvidable. En la Copa Italia -Coppa Italia-, venció por los cuartos de final al Napoli, en un partido que se definió en los penales. Tras el 1-1 en tiempo regular, el cotejo debió determinar a su ganador mediante los 12 pasos, y ahí el equipo del norte italiano se impuso por 7 a 6.
Baturina había puesto el 1-0 parcial para el Como en el primer tiempo, pero al inicio del segundo tiempo el Napoli empató gracias a Vergara.
Maxi Perrone, Nico Paz y el equipo sensación de Europa
Máximo Perrone y Nico Paz son los argentinos que forman parte de uno de los equipos sensación de Europa. Un equipo que, dirigido por Cesc Fábregas, ascendió recientemente a la máxima división del fútbol italiano y transita su segunda temporada en la categoría profesional.
Si ya había hecho un muy buen primer año, acumulando largos invictos y finalizando en mitad de tabla, esta temporada apostó a dar el salto. Por ahora, en la Serie A está sexto y en zona de clasificación a copa internacional, la Conference League.
Con un estilo de juego posicional, de la escuela de La Masía -donde se formó el catalán Cesc Fábregas-, el Como 1907 se impone desde la tenencia de la pelota, la generación de volumen de juego, el protagonismo ante sus rivales. Con personalidad atrevida, el elenco de la región de Lombardía le juega de igual a igual a cualquiera.
En esa estructura, Perrone es una brújula en el mediocampo y Paz la gran estrella. Piedra angular del proyecto institucional del club, el joven de la Selección Argentina porta la número 10 y la responsabilidad creativa del equipo.
Paz es uno de los jugadores más determinantes de la Serie A, con 6 asistencias y 8 goles. Tan buena ha sido su estadía en el conjunto italiano que -convocatoria a la Selección Argentina mediante-, muy probablemente sea repescado por el Real Madrid, que se reservó el derecho de hacerlo cuando lo prestó al Como.
Como 1907 vs. Inter: la semis de Copa Italia está confirmada
Pero eso quedará para más adelante. Mientras tanto, Nico Paz avanza a paso firme con sus compañeros en Italia. El equipo de Fábregas está a dos pasos de hacer historia: avanzó a semis de la Copa Italia.
En realidad, de alguna manera ya lo hizo: la última vez que había llegado a esta instancia del certamen azurro fue en la temporada 1985-86.
Pero ahora, primero, antes de cualquier título posible, deberá enfrentarse en la semifinal contra el Inter de Lautaro Martínez. Nada menos. Habrá duelo de argentinos dentro de algunas semanas.