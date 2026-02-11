Con un mercado cambiario que sigue ofreciendo divisas y una plaza en pesos que todavía absorbe liquidez, el Banco Central (BCRA) volvió a extender su racha compradora y dejó señales que la City no pasa por alto. El nuevo corte oficial al miércoles 11 de febrero muestra reservas por US$45.307 millones y compras diarias por US$214 millones, cifras que reconfiguran el escenario descripto en el último informe de Facimex.
28 RUEDAS AL HILO
No para de comprar: BCRA suma US$214 MM y las reservas superan US$ 45.300 MM
El BCRA estira su racha compradora, suma divisas a ritmo acelerado y consolida un febrero que ya se ubica entre los mejores arranques de la última década
Si el informe previo destacaba adquisiciones por US$42 millones en una rueda, el dato oficial más reciente quintuplica ese registro y confirma que febrero mantiene un ritmo muy por encima del promedio histórico. El acumulado del mes, que Facimex estimaba en US$535 millones en las primeras ruedas, ahora queda rápidamente desactualizado frente a una dinámica que se intensificó en la segunda semana.
Reservas en US$45.307 millones y racha intacta
El stock informado por el BCRA trepó a US$45.307 millones, consolidando un arranque de año que ya se ubica en el podio de la última década si se lo mide contra iguales períodos. Facimex había subrayado que las primeras siete ruedas de 2026 mostraban compras por US$1.693 millones en términos constantes, equivalentes al 14% del volumen operado. El nuevo dato diario de US$214 millones refuerza esa tendencia y sugiere que la proporción sobre el mercado podría ampliarse si el flujo exportador acompaña.
La entidad ya acumula 28 ruedas consecutivas con saldo positivo, tercera mejor marca en diez años, apenas por debajo del esquema del dólar blend 75-25 de septiembre de 2023 y del arranque de 2024 con tipo de cambio real elevado y pagos de importaciones mínimos. La diferencia ahora es que no hay un esquema transitorio de incentivo sectorial, sino un régimen de bandas que funciona con mayor previsibilidad.
Tipo de cambio en baja y lejos del techo
El otro dato que obliga a recalibrar el análisis es el comportamiento del dólar minorista promedio vendedor, que se ubicó en $1.427,336. En paralelo, el tipo de cambio mayorista A3500 había cerrado en $1.405 según Facimex, con seis ruedas consecutivas a la baja y una apreciación acumulada del 3,2%. La nueva referencia minorista confirma que el mercado sigue operando lejos del techo de la banda y sin tensiones visibles.
La distancia respecto del límite superior se mantiene en torno al 11%, la mayor desde agosto pasado, lo que refuerza la idea de que las compras del Central no están generando presión alcista.
Tasas en retroceso y señal al crédito
La TAMAR se ubica en 31,38% TNA y la BADLAR en 30,00% TNA, ambas para bancos privados. El descenso respecto de semanas anteriores es consistente con un mercado de pesos algo más holgado y con la señal oficial de que el ancla monetaria pasa más por cantidades que por precios.
Esa expansión crediticia, combinada con la acumulación de reservas, sugiere que parte de las divisas compradas encuentran contrapartida en mayor intermediación financiera y no sólo en atesoramiento oficial.
