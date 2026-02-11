No para de comprar: BCRA suma US$214 MM y las reservas superan US$ 45.300 MM

La distancia respecto del límite superior se mantiene en torno al 11%, la mayor desde agosto pasado, lo que refuerza la idea de que las compras del Central no están generando presión alcista.

Por el contrario, el debilitamiento global del dólar medido por el DXY y la apreciación de monedas regionales como el peso chileno, el mexicano y el real brasileño continúan ofreciendo un contexto externo favorable.

Tasas en retroceso y señal al crédito

La TAMAR se ubica en 31,38% TNA y la BADLAR en 30,00% TNA, ambas para bancos privados. El descenso respecto de semanas anteriores es consistente con un mercado de pesos algo más holgado y con la señal oficial de que el ancla monetaria pasa más por cantidades que por precios.

Facimex había resaltado que los préstamos en dólares al sector privado crecieron US$1.165 millones en lo que va del año.

Esa expansión crediticia, combinada con la acumulación de reservas, sugiere que parte de las divisas compradas encuentran contrapartida en mayor intermediación financiera y no sólo en atesoramiento oficial.

