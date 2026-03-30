Plazos fijos en picada: Qué entidad ofrece hasta 29% TNA hoy

Dentro del lote intermedio aparecen propuestas de 25% a 26,5%. Allí se anotan Banco de la Provincia de Córdoba con 25,5%, Banco de Comercio, Banco Dino, Banco Mariva y Banco Tierra del Fuego con 25%, además de Banco Hipotecario, que paga 24% a clientes pero 26,5% a no clientes. También figuran Banco Julio con 23,5%, ICBC con 23,15%, y varias entidades en el rango de 24%, como Macro, Banco del Chubut, Masventas y Bibank.

Qué pasa con los bancos grandes

La otra cara de la tabla es todavía más elocuente. Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas quedaron claramente por debajo del techo de mercado. Banco Nación paga 22%, el mismo nivel que Santander. Galicia, BBVA, Banco Ciudad y Credicoop se ubican en 21%, mientras que Banco Provincia ofrece 23%, Macro llega a 24% e ICBC se estira a 23,15%.

Esa foto confirma que el ajuste hacia abajo en la remuneración de los depósitos pegó primero y con más fuerza en los jugadores más grandes, que no necesitan con tanta urgencia tentar pesos nuevos con una tasa elevada.

Para esas entidades, la marca, la capilaridad comercial y la comodidad operativa pesan más que la necesidad de encabezar el ranking. Para esas entidades, la marca, la capilaridad comercial y la comodidad operativa pesan más que la necesidad de encabezar el ranking.

El resultado es contundente. Hoy un ahorrista que constituya un plazo fijo en una entidad líder del sistema acepta, en muchos casos, una remuneración de apenas 21% o 22% TNA, muy lejos del 29% que todavía ofrecen algunos competidores.

La distancia entre punta y punta del mercado ya roza 8 puntos porcentuales, una brecha lo suficientemente amplia como para obligar a mirar dos veces antes de renovar. La distancia entre punta y punta del mercado ya roza 8 puntos porcentuales, una brecha lo suficientemente amplia como para obligar a mirar dos veces antes de renovar.

Cuánto rinde hoy un plazo fijo según la entidad

Llevado a números concretos, la diferencia empieza a pesar. Un plazo fijo a 30 días con una TNA de 29% genera un rendimiento aproximado de 2,38% mensual. Sobre una colocación de $100.000, eso equivale a unos $2.383 en intereses brutos al cabo de un mes. En cambio, con una TNA de 21%, el retorno mensual ronda 1,73%, lo que deja una ganancia cercana a $1.726.

La brecha entre ambas alternativas supera así los $650 por cada $100.000 colocados en apenas 30 días. A mayor monto, esa distancia se amplifica. Para alguien que inmoviliza $1 millón, la diferencia mensual entre una tasa de 29% y otra de 21% ya supera los $6.500. No resuelve una estrategia patrimonial de largo plazo, pero sí marca una diferencia concreta para el ahorrista que sigue cada punto de rendimiento.

Aunque el techo del mercado siga ubicado en 29%, ese nivel luce más como una excepción que como una referencia general. Aunque el techo del mercado siga ubicado en 29%, ese nivel luce más como una excepción que como una referencia general.

La mayoría de las entidades se concentran en niveles bastante más bajos, lo que refuerza la idea de que el ciclo de tasas altas para el plazo fijo quedó atrás y que el instrumento volvió a ofrecer una renta más modesta.

El mapa actual del mercado

La radiografía del día deja un mercado partido en tres y, arriba del todo, aparecen las entidades que todavía pagan 29%, con CMF, Del Sol, Voii y Crédito Regional como nombres destacados. En el segundo escalón se ubican bancos que oscilan entre 25% y 28,5%, donde sobresalen Meridian, Bica, Reba, Banco de Córdoba e Hipotecario para no clientes. Más abajo queda el grueso de los bancos grandes, con una franja de 21% a 24%.

El plazo fijo no desapareció del radar, pero ya no paga lo mismo ni ofrece un premio homogéneo según la entidad elegida. El plazo fijo no desapareció del radar, pero ya no paga lo mismo ni ofrece un premio homogéneo según la entidad elegida.

En un escenario de tasas en picada, revisar banco por banco dejó de ser un detalle menor y pasó a ser la diferencia entre resignar rendimiento o capturar, al menos por ahora, alguno de los pocos 29% TNA que todavía sobreviven en la plaza.

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