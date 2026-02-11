Javier Milei sigue los enfrentamientos entre organizaciones sociales e intendentes peronistas del Conurbano y los evalúa como un patrón dentro de una puja de poder interno.
ORGANIZACIONES VS. INTENDENTES
Milei sigue de cerca los conflictos en municipios K y observa un patrón de puja interna
Se repite el patrón: organizaciones sociales contra intendentes K. En Casa Rosada lo instalan dentro de un mismo escenario de conflictividad.
Según pudo saber Urgente24 de fuentes oficiales, en la Casa Rosada entienden que los sucesos en Quilmes y Lanús, donde la UTEP vinculada a Juan Grabois se enfrentó a las respectivas administraciones kirchneristas, no son episodios aislados sino que forman parte de un mismo escenario de conflictividad.
Grabois es diputado de Fuerza Patria, el espacio que reúne a distintas familias peronistas. Como los intendentes desafiados, aunque con mayor grado autonomía, el dirigente social tiene una terminal política en Cristina Kirchner.
En Lanús, gobernada por el militante de La Cámpora Julián Álvarez, se registraron este martes escenas de violencia cuando la policía bonaerense despejó piquetes que se montaron en la bajada de Puente Alsina y en la neurálgica avenida Hipólito Yrigoyen por parte de trabajadores de cooperativas que fueron cesanteados en sus trabajos de limpieza.
Este conflicto había tenido un primer episodio en diciembre cuando la manifestación se llevó a cabo frente al Palacio Municipal.
Los manifestantes, integrantes del Movimiento Evita y de la UTEP, reclaman la reincorporación de unos 80 despedidos y una actualización salarial.
Pero también denunciaron una "persecución política", como lo sostuvo Florencia Aranda, delegada de la UTEP, lo que alimenta la tesis del Gobierno una disputa de poder dentro del peronismo al margen de los reclamos sociales.
De acuerdo a informes confidenciales que circularon en los despachos oficiales, la gestión de Álvarez sufre la presión de organizaciones con fuerte presencia territorial que tiene por objetivo no sólo visibilizar el reclamo y forzar instancias negociación, sino también desgastar políticamente al intendente.
En el Gobierno evalúan los riesgos de este enfrentamiento. Anticipan más movilizaciones, lo que conlleva una creciente tensión política en la que queda expuesta la fractura del oficialismo local, que así puede volverse presa de sectores opositores o de facciones internas.
Además, advierten sobre un efecto contagio hacia otros sectores de las cooperativas o municipales. Se puede inscribir en la saga la protesta de trabajadores del municipio de Morón, que le reclamaron horas extras impagas al intendente Lucas Ghi, de historia K pero hoy alineado a Axel Kicillof en la interna con CFK.
En Casa Rosada no interpretan los episodios de Lanús como un hecho aislado, sino que lo suman a lo sucedido en Quilmes, donde ocurrió un choque directo entre Grabois y Mayra Mendoza, quien sigue siendo la jefa política del distrito aunque ya no ejerce la intendencia.
A finales de diciembre, el municipio aprobó una ordenanza para instaurar un sistema de estacionamiento medido, lo que afectaba a los 'trapitos' que trabajan en la comuna. Durante su tratamiento en el Concejo Deliberante hubo incidentes y una represión policial.
Grabois respondió al accionar de las fuerzas de seguridad y acusó a la intendencia, a cargo de Eva Mieri, de "habilitrar la represión a militantes y trabajadores por una protesta social".
"Pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga", disparó el líder de la UTEP en las redes sociales.
Mendoza contestó por privado, pero el audio se hizo viral. Le endilgó a Grabois "fomentar la violencia" y le sugirió que se movía por fuera del armado de CFK cuando le dijo que "dudaba" de cuál era su "conducción" política y "qué es lo que verdaderamente" representaba.
En el gobierno de Milei observan estos episodios dentro de un mismo escenario de conflictividad atravesado por disputas de poder intra-políticas y en un contexto económico complejo. Monitorean la situación.
