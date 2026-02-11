Milei sigue de cerca los conflictos en municipios K y observa un patrón de puja interna

Los manifestantes, integrantes del Movimiento Evita y de la UTEP, reclaman la reincorporación de unos 80 despedidos y una actualización salarial.

Pero también denunciaron una "persecución política", como lo sostuvo Florencia Aranda, delegada de la UTEP, lo que alimenta la tesis del Gobierno una disputa de poder dentro del peronismo al margen de los reclamos sociales.

julianalvarez-lanus Julián Álvarez, intendente de Lanús y militante de La Cámpora.

De acuerdo a informes confidenciales que circularon en los despachos oficiales, la gestión de Álvarez sufre la presión de organizaciones con fuerte presencia territorial que tiene por objetivo no sólo visibilizar el reclamo y forzar instancias negociación, sino también desgastar políticamente al intendente.

En el Gobierno evalúan los riesgos de este enfrentamiento. Anticipan más movilizaciones, lo que conlleva una creciente tensión política en la que queda expuesta la fractura del oficialismo local, que así puede volverse presa de sectores opositores o de facciones internas.

image.png Juan Grabois.

Además, advierten sobre un efecto contagio hacia otros sectores de las cooperativas o municipales. Se puede inscribir en la saga la protesta de trabajadores del municipio de Morón, que le reclamaron horas extras impagas al intendente Lucas Ghi, de historia K pero hoy alineado a Axel Kicillof en la interna con CFK.

En Casa Rosada no interpretan los episodios de Lanús como un hecho aislado, sino que lo suman a lo sucedido en Quilmes, donde ocurrió un choque directo entre Grabois y Mayra Mendoza, quien sigue siendo la jefa política del distrito aunque ya no ejerce la intendencia.

A finales de diciembre, el municipio aprobó una ordenanza para instaurar un sistema de estacionamiento medido, lo que afectaba a los 'trapitos' que trabajan en la comuna. Durante su tratamiento en el Concejo Deliberante hubo incidentes y una represión policial.

Embed Incidentes en Quilmes por la regulación de cuidacoches: "Trapitos" se enfrentaron con la policía



Efectivos de las fuerza bonaerense dispersó con gases y balas de goma una protesta frente al Concejo Deliberante. Grabois acusó a Mayra Mendoza de “habilitar la represión”,… pic.twitter.com/r5lvC7jzzq — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) December 22, 2025

Grabois respondió al accionar de las fuerzas de seguridad y acusó a la intendencia, a cargo de Eva Mieri, de "habilitrar la represión a militantes y trabajadores por una protesta social".

"Pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca lo haga quien lo haga", disparó el líder de la UTEP en las redes sociales.

mayra mendoza Mayra Mendoza, de La Cámpora, exintendente de Quilmes y jefa política del distrito.

Mendoza contestó por privado, pero el audio se hizo viral. Le endilgó a Grabois "fomentar la violencia" y le sugirió que se movía por fuera del armado de CFK cuando le dijo que "dudaba" de cuál era su "conducción" política y "qué es lo que verdaderamente" representaba.

En el gobierno de Milei observan estos episodios dentro de un mismo escenario de conflictividad atravesado por disputas de poder intra-políticas y en un contexto económico complejo. Monitorean la situación.

Más contenido de Urgente24

Reforma laboral: Debate en el Senado, batalla en las calles (y las sospechas de siempre)

La inflación de enero y el escándalo del INDEC rompieron la imagen de Milei en las redes

"Los mercados se preocupan por la inflación; que suba mientras baja el dólar, es un mal síntoma"

Reforma Laboral: Otro mamarracho de Ibarzabal Murphy que complica a LLA en medio de la sesión