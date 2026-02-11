Ferrari rompe todo: Así es el auto eléctrico que humilla al pasado

Debajo del piso se ubica una batería de 122 kWh desarrollada internamente por Ferrari. Tiene una densidad energética de 195 Wh/kg y promete una autonomía de 529 kilómetros bajo el protocolo WLTP. Además, admite carga rápida de hasta 350 kW, lo que permite recuperar el 80% de la energía en menos de 20 minutos.

¿Por qué el interior del auto Ferrari está inspirado en Apple?

Si el exterior todavía se guarda bajo siete llaves hasta su presentación oficial en Italia en mayo, el habitáculo ya dejó ver sus cartas. Y ahí aparece una alianza inesperada.

El interior fue diseñado por LoveFrom, la firma fundada por Sir Jony Ive, ex jefe de diseño de Apple y uno de los cerebros detrás del iPhone y el iPad. La influencia tecnológica se percibe en cada detalle.

El tablero combina tres relojes de estilo analógico con un efecto de profundidad muy logrado, generando un puente entre tradición y modernidad. Pero el verdadero protagonista es el sistema de pantallas.

El auto Ferrari Luce incorpora tres displays desarrollados por Samsung. Uno para el conductor, otro central tipo tablet con soporte móvil que permite orientarlo hacia quien esté manejando o acompañando, y una tercera pantalla ubicada entre los asientos delanteros para los pasajeros traseros.

Todas están protegidas por un vidrio especial que elimina el 99% de los reflejos. La idea es que la experiencia digital sea limpia, nítida y envolvente, sin distracciones innecesarias.

¿El auto Ferrari abandona lo clásico o mantiene su esencia?

Aunque el diseño interior coquetea con el minimalismo tecnológico, Ferrari no se olvidó de su herencia. El volante de tres radios está inspirado en modelos históricos de los años 50 y 60. Está fabricado en aluminio reciclado y es más liviano que otros volantes actuales de la gama.

Un detalle que tranquiliza son los comandos principales son físicos. Ferrari decidió mantener botones con respuesta táctil y acústica. Según la marca, la disposición está inspirada en la Fórmula 1, con los controles ubicados donde descansan naturalmente los pulgares del conductor.

¿Qué tecnología y materiales tiene el auto Ferrari Luce?

La arquitectura del Luce utiliza un 75% de aluminio reciclado, reforzando el enfoque sustentable sin resignar rigidez estructural. También incorpora la suspensión activa de 48 V que ya utiliza la Ferrari Purosangue.

El sistema de tracción independiente por rueda no solo mejora la aceleración, sino que permite un control dinámico mucho más preciso. En términos prácticos, el auto puede gestionar la potencia de manera individual en cada neumático, optimizando adherencia y estabilidad.

luce nuevo Ferrari

Ferrari busca que la experiencia de manejo conserve ese carácter visceral que hizo famosa a la marca, pero ahora sin rugido de motor. El desafío es que el silencio no le quite dramatismo a la conducción.

¿Cuándo se presentará oficialmente el auto Ferrari eléctrico?

Por ahora, Ferrari mostró el nombre, el concepto interior y las especificaciones técnicas más impactantes. La silueta definitiva se revelará en mayo, en un evento mundial que se realizará en Italia.

La expectativa es enorme porque es la entrada formal de Ferrari al universo eléctrico puro. Y en ese terreno, la vara está altísima.

Con el Luce, la marca italiana apuesta a demostrar que un auto Ferrari puede ser eléctrico sin perder carácter. Que la velocidad no depende del combustible y que el lujo puede dialogar con la tecnología sin perder identidad.

Más noticias en Urgente24

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra ya tiene su efecto dominó

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento