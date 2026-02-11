Boca viene de tener una derrota fea contra Vélez, lo que derivó en una charla de Juan Román Riquelme con el plantel profesional. Esto recuerda a otras charlas del presidente Xeneize con los jugadores y uno de los que peor tomó esta situación en su momento fue Sebastián Battaglia, quien no terminó su relación de la mejor manera con JRR.
Battaglia fulminó a Riquelme e hizo un aviso que impacta con todo en Boca
En una charla con Picado TV, Battaglia analizó el presente futbolístico de Boca y también el institucional, donde claramente Juan Román Riquelme ocupa la centralidad del club. El hombre más ganador en la historia Xeneize como jugador se refirió a la intervención del presidente con el plantel, pasando por encima de la figura del entrenador, algo que el ex mediocampista asegura que es algo recurrente.
“Hubo muchas charlas futboleras con Román y con los muchachos del Consejo. Ellos estuvieron, dan su mirada, ahora solo quedó el Chelo, pero en ese momento eran muchos más. Las charlas siempre estaban y la última palabra la tiene el entrenador”, comentó Battaglia en primer lugar, quien acto seguido fulminó a Riquelme aunque finalmente no quiso ahondar demasiado.
“Va a quedar ahí, ustedes vieron como yo deje de ser el entrenador de Boca. Dejémoslo ahí. Estamos hablando de un presidente diferente. Hay momentos en los que se puede hablar y momentos en los que no, que debe ser de intimidad. Pero cuando tiene cosas que decir, como dicen que fue ahora y como ha pasado, porque la historia se sigue repitiendo”, expresó Battaglia.
Battaglia se lanza a la política de Boca
Por otra parte, Battaglia aseguró que tiene ganas de volver a trabajar en Boca pero que de ninguna manera lo haría con Riquelme y avisó que se está llevando a cabo un armado político pensando en las próximas elecciones. “No volvería a trabajar con él. Es estar dentro del club, no quiero adelantar, queda mucho tiempo. Pero no va a hacer dentro de dirigir a Boca”, afirmó.
“Hay una propuesta que estoy analizando para el futuro que no tiene que ver con ser entrenador. Sí, viene por ahí (sobre las elecciones de Boca), estamos analizando algunas ideas. Si bien quedan dos años, es bueno trabajar con tiempo, con proyectos serios, con gente que le interese trabajar y pensar en lo mejor para Boca”, cerró, por lo que se vienen unas elecciones más que calientes y peleadas en el Xeneize.