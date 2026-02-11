River viene de sufrir una de las derrotas más duras desde el regreso de Marcelo Gallardo como entrenador con lo que fue una goleada en contra ante Tigre por 4-1 en el Monumental. Uno de los que reaccionó a esta situación fue nada menos que Oscar Ruggeri, quien se sentó en F90 y soltó un verdadero bombazo sobre el Muñeco.
El bombazo de Ruggeri sobre Gallardo que sacude a River
Oscar Ruggeri habló sobre el presente de River y de Gallardo y reconoció que temió por el futuro del Muñeco.
El 2026 de River había iniciado de buena manera, donde si bien era muy notoria la falta de frescura e inventiva en el sector ofensivo sí que se había notado un cambio respecto al 2025 donde el equipo se veía más enérgico para recuperar la pelota con una presión constante, además de una solidez defensiva interesante. El Matador de Victoria dilapidó todos los cimientos de confianza en 90 minutos.
Nuevamente el blanco principal de críticas fue Marcelo Gallardo y el que soltó un bombazo fue nada menos que Oscar Ruggeri, campeón de todo con la camiseta de River. “Te juro, cuando terminó el partido, que a Gallardo lo enfocaron un rato largo y estaba con los ojos salidos, pensé que iba arriba a renunciar”, comentó en primer lugar.
Ruggeri temió por la renuncia de Gallardo en River
Luego agregó: “Lo pensé. Le habían metido cuatro de local... Le vi los ojos colorados y esperé a ver si decían algo en la tele porque pensé que se iba, porque no le encuentra la vuelta. Después se ve que se calmó y se fue a la casa”, afirmó el Cabezón en F90, remarcando que no fue para nada una derrota más para River y en especial para Gallardo que cada día pierde más crédito.
Más allá de esto, Ruggeri dejó en claro que Gallardo es hoy en día el único entrenador capaz de levantar a River. “Es el único que puede sacar esto adelante, él eligió a estos jugadores, el plantel es de él. Es el único capacitado para poner esto en su lugar. A veces, a los mejores entrenadores también los supera la situación: algunos la enfrentan y siguen, pero otros se van. Cualquier otro técnico se hubiera ido el sábado”, aseveró.
Por último, Ruggeri aseguró que al plantel de River le falta una voz de mando fuerte. “Gallardo tiene calidad de jugadores, agarran la pelota y juegan bien. Pero le falta ese tipo malo. En la cancha, todos los equipos tienen dos o tres jugadores que te manejan todo lo que practicaste en la semana. Aníbal Moreno y Fausto Vera juegan bien, pero falta un guerrero, un tipo que esté parado y el rival diga 'ah, mierda, hay que pasar a este'”, cerró.
