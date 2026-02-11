El bombazo de Ruggeri sobre Gallardo que sacude a River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2021620157664411811&partner=&hide_thread=false "YO PENSÉ QUE GALLARDO RENUNCIABA LUEGO DEL 4-1"



Oscar Ruggeri y su mirada sobre la situación del entrenador de River, luego de la goleada ante Tigre.



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Rz2XXQVM52 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 11, 2026

Más allá de esto, Ruggeri dejó en claro que Gallardo es hoy en día el único entrenador capaz de levantar a River. “Es el único que puede sacar esto adelante, él eligió a estos jugadores, el plantel es de él. Es el único capacitado para poner esto en su lugar. A veces, a los mejores entrenadores también los supera la situación: algunos la enfrentan y siguen, pero otros se van. Cualquier otro técnico se hubiera ido el sábado”, aseveró.