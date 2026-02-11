La inflación de enero y el escándalo del INDEC rompieron la imagen de Milei en las redes

adhoc-indec2

De acuerdo al reporte de AdHoc, el tema "Inflación" se volvió el "más repetido" en la conversación digital de febrero.

"Es la primera vez que este eje de gestión impacta con este volumen y esta negatividad al Presidente. Es un tema sensible que constituye su principal fortaleza electoral", sostiene el informe publicado en un hilo de tuits.

"La renuncia del Marco Lavagna generó una conversación alta y una expectativa extendida en el tiempo. El Gobierno provocó una persistente negatividad en un tema sensible. Lo que suele durar solo 24 hs, duró al menos 10 días", agregó el análisis.

Marco Lavagna renunció como titular del INDEC luego de que el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieran que no se publicara como estaba previsto el nuevo esquema de medición de la inflación, que incluía una canasta de consumos actualizada y un mayor peso de los servicios sobre las tarifas.

El objetivo sería evitar que, ante los aumentos de tarifas de servicios públicos que se aplican desde este mes, el índice de inflación supere el 3%. Pero la medida disparó los fantasmas de intervención en el organismo y manipulación de las estadísticas.

La salida de Lavagna había sido analizado por AdHoc como fenómeno particular cuando ocurrió. Entonces ya se habían disparado las conversaciones sobre el INDEC a picos históricos que triplicaron las menciones a la reforma laboral.

En el análisis que se publicó el 05/02 se señala que las menciones digitales que relacionaron a "Milei" con "INDEC" registraron un 67,8% de negatividad.

"La renuncia del Director de INDEC impacta en un eje central de la gestión del gobierno. La conversación digital reflejó las preocupaciones asociadas a posibles consecuencias macroeconómicas y sirvió como insumo para aglutinar las comunidades opositoras", indicó entonces AdHoc.

