El trabajo y un cóctel explosivo: Inflación acelerando, dólar planchado y tensión sindical

MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026. El trabajo tomó el centro de la escena en Argentina. Bajo varios factores de presión disparados desde la política y la economía, la salud del empleo nacional transita un verano decisivo y que puede marcar el futuro inmediato en todo sentido.

Al respecto, el avance de la reforma laboral parece el evento central que puede condicionar el mercado laboral en lo inmediato. El proyecto, que el oficialismo quiere hacer avanzar a partir de mañana (11/2) en el Senado, introduce cambios polémicos y hartamente discutidos tras la búsqueda de "más y mejor" empleo frente a cambios globales irrefrenables.

La negociación parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza con sus aliados y otros espacios se aceleró en las últimas horas para garantizar el titulo que puede llenar el blanco legislativo con el que las extraordinarias inauguradas por Javier Milei amenazan con dejar. Un golpe que, en caso de concretarse, podría inundar de desconfianza al mercado.

Desde el plano económico, también hay datos que afectan al trabajo. Uno de ellos es la inflación mensual de enero que será publicada por el INDEC esta tarde y tendrá como componente el escándalo que cruzó al organismo en los últimos días tras la salida de Marco Lavagna y la suspensión del nuevo cálculo: con la fórmula vieja se espera una cifra poco por debajo del 3%.

