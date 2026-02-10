urgente24
en vivo BRONCA POLICIAL EN SANTA FE/SE DEFINE LA REFORMA LABORAL

El trabajo y un cóctel explosivo: Inflación acelerando, dólar planchado y tensión sindical

El trabajo toma el centro de la escena. Lo afecta la inflación que hoy publica el INDEC, el dólar que sigue bajando y la tensión sindical por la reforma laboral.

10 de febrero de 2026 - 13:48

EN VIVO

MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026. El trabajo tomó el centro de la escena en Argentina. Bajo varios factores de presión disparados desde la política y la economía, la salud del empleo nacional transita un verano decisivo y que puede marcar el futuro inmediato en todo sentido.

Al respecto, el avance de la reforma laboral parece el evento central que puede condicionar el mercado laboral en lo inmediato. El proyecto, que el oficialismo quiere hacer avanzar a partir de mañana (11/2) en el Senado, introduce cambios polémicos y hartamente discutidos tras la búsqueda de "más y mejor" empleo frente a cambios globales irrefrenables.

La negociación parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza con sus aliados y otros espacios se aceleró en las últimas horas para garantizar el titulo que puede llenar el blanco legislativo con el que las extraordinarias inauguradas por Javier Milei amenazan con dejar. Un golpe que, en caso de concretarse, podría inundar de desconfianza al mercado.

Desde el plano económico, también hay datos que afectan al trabajo. Uno de ellos es la inflación mensual de enero que será publicada por el INDEC esta tarde y tendrá como componente el escándalo que cruzó al organismo en los últimos días tras la salida de Marco Lavagna y la suspensión del nuevo cálculo: con la fórmula vieja se espera una cifra poco por debajo del 3%.

Además, el frente cambiario no aporta señales positivas para la competitividad, aunque sí para el atesoramiento. El dólar oficial sigue cayendo y, a pesar de las compras del Banco Central, el retroceso no da señales de freno.

Todo esto y mucho más en el vivo de Urgente24:

Macron se planta contra Trump y el Mercosur

El presidente francés Emmanuel Macron instó este martes al bloque europeo a tomar las medidas necesarias para coronarse como una verdadera potencia mundial, en un contexto signado por la escalada directa con Donald Trump debido a que este planea apoderarse de Groenlandia, y justo cuando Rusia, con la cual Europa comparte 2.600 kilómetros de frontera, afirma estar dispuesta a redoblar la apuesta si amenazan su soberanía y no claudica con su guerra en Ucrania.

Emmanuel Macron advirtió a la Unión Europea (UE) y la OTAN que no debe dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad mientras aún persistan las tensiones con el gobierno estadounidense por Groenlandia —isla ártica bajo administración danesa, un aliado europeo—, la tecnología y el comercio (aranceles punitivos de la guerra comercial de Trump). Al mismo tiempo, les pidió al bloque europeo que se embarque en una “revolución económica” para convertirse en una superpotencia mundial indoblegable.

Live Blog Post

Regresa el carry trade por tasas altas

Mientras el debate público sigue concentrado en la inflación y el frente cambiario, el mercado financiero empezó a mostrar una señal menos ruidosa, pero igual de relevante. La tasa real en dólares de los plazos fijos alcanzó niveles récord, en un contexto en el que el Banco Central (BCRA) endurece la liquidez, esteriliza pesos y refuerza el ancla cambiaria sin recurrir a controles adicionales.

Los datos que difundió Diego Giacomini, economista y director de E2 Economía y Ética, muestran con claridad que la denominada “carrera de la tasa contra el dólar” volvió al centro de la escena. No por exuberancia financiera ni por expectativas de apreciación del peso, sino por una escasez deliberada de pesos que empuja al sistema a convalidar tasas reales excepcionalmente altas.

Live Blog Post

Sesión especial en Diputados

El Congreso se prepara para una semana de definiciones con una agenda cargada de proyectos sensibles para el Gobierno. En ese marco, el oficialismo avanzó con la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir la Reforma del Régimen Penal Juvenil, una iniciativa clave dentro del paquete de reformas impulsadas por la Casa Rosada.

La sesión fue convocada para este jueves 12 de febrero a las 11 de la mañana, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto y avanzar hacia la media sanción. La convocatoria se da en paralelo a una intensa actividad legislativa, marcada por la conformación de siete comisiones estratégicas que comenzarán a tratar distintas iniciativas oficiales.

