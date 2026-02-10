El trabajo y un cóctel explosivo: Inflación acelerando, dólar planchado y tensión sindical

MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026. El trabajo tomó el centro de la escena en Argentina. Bajo varios factores de presión disparados desde la política y la economía, la salud del empleo nacional transita un verano decisivo y que puede marcar el futuro inmediato en todo sentido.
Macron se planta contra Trump y el Mercosur
El presidente francés Emmanuel Macron instó este martes al bloque europeo a tomar las medidas necesarias para coronarse como una verdadera potencia mundial, en un contexto signado por la escalada directa con Donald Trump debido a que este planea apoderarse de Groenlandia, y justo cuando Rusia, con la cual Europa comparte 2.600 kilómetros de frontera, afirma estar dispuesta a redoblar la apuesta si amenazan su soberanía y no claudica con su guerra en Ucrania.
Emmanuel Macron advirtió a la Unión Europea (UE) y la OTAN que no debe dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad mientras aún persistan las tensiones con el gobierno estadounidense por Groenlandia —isla ártica bajo administración danesa, un aliado europeo—, la tecnología y el comercio (aranceles punitivos de la guerra comercial de Trump). Al mismo tiempo, les pidió al bloque europeo que se embarque en una “revolución económica” para convertirse en una superpotencia mundial indoblegable.
