Carry trade: La tasa vuelve a ganarle al dólar (y por mucho)

image

El carry trade vuelve

A diferencia de otros episodios de carry trade en la historia argentina, esta vez el fenómeno no surge de una política explícita de tasas altas para atraer capitales, sino como resultado defensivo del diseño monetario.

Con liquidez restringida, encajes elevados y una operatoria más discrecional del BCRA, la tasa se vuelve volátil pero, en promedio, elevada en términos reales. Eso genera un incentivo natural a posicionarse en instrumentos en pesos, aun sin expectativas de apreciación cambiaria.

El carry, en este contexto, no es una apuesta agresiva, sino un arbitraje conservador. El carry, en este contexto, no es una apuesta agresiva, sino un arbitraje conservador.

El inversor no compra pesos porque confía en el peso, sino porque el dólar quedó quieto y la tasa hace el resto.

El costo oculto del ancla cambiaria

El esquema logra su objetivo principal: abaratar el dólar en términos reales y evitar presiones sobre el mercado cambiario. Sin embargo, el costo aparece del lado de la economía real.

La tasa de adelantos, ajustada por inflación, se mantiene en niveles elevados, con registros reales que superan holgadamente el 50%. Ese encarecimiento del crédito no es neutro. Limita la capacidad de financiamiento de empresas y hogares, enfría la demanda interna y complica la recuperación de la actividad.

La nota anterior sobre el esquema monetario ya advertía que la volatilidad de tasas no es un fenómeno transitorio. Esta segunda foto muestra para qué se usa esa volatilidad: disciplinar expectativas cambiarias, aun cuando eso implique resignar dinamismo económico.

Un equilibrio frágil

El funcionamiento del modelo depende de que el dólar no se mueva y mientras el tipo de cambio se mantenga estable, la tasa real elevada sostiene el carry y evita la dolarización.

Pero si esa ancla se resquebraja, el incentivo se revierte rápidamente. Pero si esa ancla se resquebraja, el incentivo se revierte rápidamente.

En ese sentido, el regreso del carry no debe leerse como una señal de fortaleza estructural, sino como un síntoma de escasez monetaria. Hay pocos pesos, la tasa sube y el sistema se ordena alrededor de esa restricción.

El riesgo es conocido y se traduce en un esquema demasiado contractivo puede estabilizar precios financieros en el corto plazo, pero tensionar la actividad y el crédito, generando un rebote posterior más difícil de administrar.

Entre la estabilidad y la actividad

La política monetaria actual parece moverse sobre una línea fina. Por un lado, logra contener al dólar sin recurrir a cepos adicionales ni saltos discrecionales. Por otro, consolida un escenario de tasas reales altas que enfría el consumo y posterga decisiones de inversión.

El carry trade reaparece, entonces, no como una fiesta financiera, sino como una válvula de ordenamiento en un esquema de pesos escasos. Funciona mientras la confianza cambiaria se sostenga y la inflación no vuelva a acelerar.

Si la actividad no reacciona y el crédito sigue limitado, el costo macroeconómico del ancla puede empezar a pesar más que sus beneficios. Si la actividad no reacciona y el crédito sigue limitado, el costo macroeconómico del ancla puede empezar a pesar más que sus beneficios.

Otras noticias de Urgente24

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios

Axel Kicillof: "existe un plan de exterminio de la industria, estamos en un situación límite"

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero