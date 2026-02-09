El mercado bursátil estadounidense mostró hoy, 09/02, un panorama mixto, en una jornada marcada por la expectativa de datos económicos clave y la continua pugna tecnológica por dominar el lucrativo sector de los semiconductores. El S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzaron, impulsados por esta batalla, aunque el Dow Jones Industrial Average no corrió la misma suerte.
ACCIONES EN SUBE Y BAJA
Guerra tecnológica sacude a Wall Street: Samsung acelera y Micron siente el golpe
Los mercados miran datos de inflación y empleo mientras la carrera tecnológica recalienta los mercados: Samsung avanza con HBM4 y presiona a Micron.
Los inversionistas afrontan una semana con publicaciones importantes de inflación y empleo en Estados Unidos, datos que podrían influir en las decisiones futuras de la Reserva Federal (Fed) sobre tasas de interés.
En los mercados de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro se movieron en bandos opuestos, mientras que el dólar mostró signos de debilidad frente a monedas extranjeras tras resultados electorales en Japón que podrían traducirse en un mayor estímulo fiscal.
En los commodities, el petróleo registró caídas, presionado por la atención de los inversores en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que podrían influir en el abastecimiento global de crudo.
Samsung impulsa acciones, mientras Micron enfrenta presión en el mercado de chips
Entre los avances más relevantes del día se destaca la subida en las acciones de Samsung Electronics, tras informes de que la compañía surcoreana está a punto de iniciar la producción masiva de su nueva generación de chips de memoria de alta banda ancha HBM4 —tecnología clave para acelerar los procesadores de inteligencia artificial de compañías como Nvidia.
Este anuncio fue interpretado por los mercados como un movimiento competitivo significativo, que desató una presión bajista sobre el título de la fabricante estadounidense Micron Technology.
La acción de Samsung repuntó alrededor de 4,9%, según datos del mercado local, reflejando la confianza de los operadores en la capacidad de la empresa para capitalizar la demanda creciente de memoria avanzada.
En contraste, las acciones de Micron cayeron entre 3% y 3,4% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, ante las preocupaciones de que pueda perder participación de mercado frente a sus rivales asiáticos en el segmento más avanzado de chips HBM4.
Competencia por el mercado HBM
La rivalidad entre Micron, Samsung y SK Hynix por el suministro de memoria de alto rendimiento es crucial, dado que estos chips son esenciales para las plataformas de IA de última generación, desde centros de datos hasta supercomputación.
Las HBM (High-Bandwidth Memory) ofrecen un rendimiento significativamente superior al de las memorias tradicionales, lo que las convierte en componentes de alto margen y estratégica importancia en la carrera tecnológica global.
Micron, con sede en Idaho (Estados Unidos), ha visto su acción multiplicar su valor en los últimos 12 meses, impulsada por la explosiva demanda de soluciones de memoria relacionadas con inteligencia artificial. La compañía había adelantado planes para ampliar su producción de HBM4 en el segundo trimestre de 2026, lo que podría equilibrar la competencia si logra mantener su ritmo de innovaciones y volumen productivo.
Sin embargo, la percepción de que Samsung y SK Hynix podrían captar una mayor proporción de los pedidos para las nuevas generaciones de chips generó incertidumbre entre algunos inversores, que están reevaluando las valoraciones de Micron en el corto plazo, según publicó Barron’s.
Analistas de Wall Street remarcan al mismo medio que, pese a los sobresaltos diarios, la demanda de memoria de alta gama sigue sólida, impulsada por la aceleración del gasto en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Además, una estrategia creciente de los fabricantes de IA para diversificar sus proveedores podría mitigar el impacto de la competencia directa entre Samsung, SK Hynix y Micron.
Más noticias en Urgente24
Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero
El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó
Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así
La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad
ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias