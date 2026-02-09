Guerra tecnológica sacude a Wall Street: Samsung acelera y Micron siente el golpe

Este anuncio fue interpretado por los mercados como un movimiento competitivo significativo, que desató una presión bajista sobre el título de la fabricante estadounidense Micron Technology.

La acción de Samsung repuntó alrededor de 4,9%, según datos del mercado local, reflejando la confianza de los operadores en la capacidad de la empresa para capitalizar la demanda creciente de memoria avanzada.

En contraste, las acciones de Micron cayeron entre 3% y 3,4% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, ante las preocupaciones de que pueda perder participación de mercado frente a sus rivales asiáticos en el segmento más avanzado de chips HBM4.

Competencia por el mercado HBM

La rivalidad entre Micron, Samsung y SK Hynix por el suministro de memoria de alto rendimiento es crucial, dado que estos chips son esenciales para las plataformas de IA de última generación, desde centros de datos hasta supercomputación.

Las HBM (High-Bandwidth Memory) ofrecen un rendimiento significativamente superior al de las memorias tradicionales, lo que las convierte en componentes de alto margen y estratégica importancia en la carrera tecnológica global.

Micron, con sede en Idaho (Estados Unidos), ha visto su acción multiplicar su valor en los últimos 12 meses, impulsada por la explosiva demanda de soluciones de memoria relacionadas con inteligencia artificial. La compañía había adelantado planes para ampliar su producción de HBM4 en el segundo trimestre de 2026, lo que podría equilibrar la competencia si logra mantener su ritmo de innovaciones y volumen productivo.

Sin embargo, la percepción de que Samsung y SK Hynix podrían captar una mayor proporción de los pedidos para las nuevas generaciones de chips generó incertidumbre entre algunos inversores, que están reevaluando las valoraciones de Micron en el corto plazo, según publicó Barron’s.

Analistas de Wall Street remarcan al mismo medio que, pese a los sobresaltos diarios, la demanda de memoria de alta gama sigue sólida, impulsada por la aceleración del gasto en inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Además, una estrategia creciente de los fabricantes de IA para diversificar sus proveedores podría mitigar el impacto de la competencia directa entre Samsung, SK Hynix y Micron.

