La inesperada confesión de Yuyito González sobre su futuro en la TV

De eta forma, la actriz reveló que recibió otra propuesta en otro canal.

Ante la consulta sobre si ese ofrecimiento podría apartarla de su actual programa, Yuyito aclaró que su prioridad es Ciudad Magazine.

"En realidad, me hicieron una propuesta para la mañana para hacer un magazine, en otro lado. Mi prioridad, lo sabe ese otro canal, es Magazine y tengo mucha gente que me quiere, que me extraña, que me escribe y yo, en general, no soy de tirar las cosas por la borda", dijo.

Yuyito González ¿Sin Milei se apaga el show? Peligra la continuidad de Yuyito González en la pantalla de Ciudad Magazine. Foto: Captura de video YouTube 06/02/2026

Yuyito González también apuntó contra quienes impulsan los rumores que ponen en duda su futuro en la televisión.

"Hay mucha maldad. Ya habían versiones el año pasado. Si tienen tantas versiones por qué no lo dicen", cuestionó.

El programa de Yuyito González tuvo mucha repercusión por la relación amorosa entre la conductora y el presidente Javier Milei.

Sin embargo, de acuerdo con trascendidos, parte de la producción no estaría conforme con el desempeño de Yuyito, ni con su perfil más reservado frente a temas de actualidad y espectáculos.

Yuyito González y Javier Milei: ¿Qué pasó?

Yuyito González también reveló en Intrusos si mantenía, o no, contacto con Milei.

La conductora dijo de manera contundente: "Yo ya no quiero dar más datos. Ya conté una vez que este año yo planteé contacto cero, no suelo mirar para atrás, avanzo con mi vida, tengo muchas cosas lindas".

Vale recordar que, Marcela Tauro dijo hace unas semanas atrás, en Infama, que la actriz estaría iniciando un romance con un empresario uruguayo.

"Se está poniendo de novia”, dijo la conductora.

“Me dijeron que está conociendo a un señor que es uno de los dueños de unos hoteles importantes en Uruguay”, detalló Tauro sobre el hombre que habría conquistado a Yuyito González.

