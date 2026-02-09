Milei pierde el control, 'caen' sus amigos y hay alerta en la Rosada

Los escándalos y denuncias complican a los amigos (y funcionarios) de Javier Milei, quien por ahora 'esquiva las balas' pero comienzan a picar cerca... Este lunes (09/02) dos noticias diferentes pero con común denominador: dos personas muy cercanas al Presidente coparon la agenda mediática.
Guerra tecnológica sacude a Wall Street: Acciones en sube y baja
Los mercados miran datos de inflación y empleo mientras la carrera tecnológica recalienta los mercados: Samsung avanza con HBM4 y presiona a Micron.
El mercado bursátil estadounidense mostró hoy un panorama mixto, en una jornada marcada por la expectativa de datos económicos clave y la continua pugna tecnológica por dominar el lucrativo sector de los semiconductores. El S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzaron, impulsados por esta batalla, aunque el Dow Jones Industrial Average no corrió la misma suerte.
Los inversionistas afrontan una semana con publicaciones importantes de inflación y empleo en Estados Unidos, datos que podrían influir en las decisiones futuras de la Reserva Federal (Fed) sobre tasas de interés.
En los mercados de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro se movieron en bandos opuestos, mientras que el dólar mostró signos de debilidad frente a monedas extranjeras tras resultados electorales en Japón que podrían traducirse en un mayor estímulo fiscal.
Entre los avances más relevantes del día se destaca la subida en las acciones de Samsung Electronics, tras informes de que la compañía surcoreana está a punto de iniciar la producción masiva de su nueva generación de chips de memoria de alta banda ancha HBM4 —tecnología clave para acelerar los procesadores de inteligencia artificial de compañías como Nvidia.
Este anuncio fue interpretado por los mercados como un movimiento competitivo significativo, que desató una presión bajista sobre el título de la fabricante estadounidense Micron Technology.
