Milei pierde el control, 'caen' sus amigos y hay alerta en la Rosada

Imagen creada con IA/Grok.
Javier Milei intenta imponer agenda pero las noticias escapan a su control. La 'caída' de sus amigos Diego Spagnuolo y Demian Reidel encienden alarmas en la Rosada.

9 de febrero de 2026 - 18:05

EN VIVO

Los escándalos y denuncias complican a los amigos (y funcionarios) de Javier Milei, quien por ahora 'esquiva las balas' pero comienzan a picar cerca... Este lunes (09/02) dos noticias diferentes pero con común denominador: dos personas muy cercanas al Presidente coparon la agenda mediática.

Al igual que en su momento ocurrió con José Luis Espert, Javier Milei ya le soltó la mano a Spagnuolo pero, ¿hará lo mismo con Reidel? Algunas versiones dicen que lo mantendrá como asesor... Adicionalmente, muchos se preguntan sobre las responsabilidades del Presidente, quien en definitiva es quien designó a esas personas de su entorno íntimo en cargos públicos.

Mientras tanto, el Gobierno se enfoca en aprobar la reforma laboral -ya se prevé una jornada más que caliente el próximo miércoles cuando se debata en el Senado, donde se espera una masiva marcha en contra del proyecto oficialista- y busca imponer agenda con la Ley de Inocencia Fiscal -en búsqueda desesperada de dólares-, pero los sucesos (y las noticias) escapan de su control.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Guerra tecnológica sacude a Wall Street: Acciones en sube y baja

Los mercados miran datos de inflación y empleo mientras la carrera tecnológica recalienta los mercados: Samsung avanza con HBM4 y presiona a Micron.

El mercado bursátil estadounidense mostró hoy un panorama mixto, en una jornada marcada por la expectativa de datos económicos clave y la continua pugna tecnológica por dominar el lucrativo sector de los semiconductores. El S&P 500 y el Nasdaq Composite avanzaron, impulsados por esta batalla, aunque el Dow Jones Industrial Average no corrió la misma suerte.

Los inversionistas afrontan una semana con publicaciones importantes de inflación y empleo en Estados Unidos, datos que podrían influir en las decisiones futuras de la Reserva Federal (Fed) sobre tasas de interés.

En los mercados de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro se movieron en bandos opuestos, mientras que el dólar mostró signos de debilidad frente a monedas extranjeras tras resultados electorales en Japón que podrían traducirse en un mayor estímulo fiscal.

Entre los avances más relevantes del día se destaca la subida en las acciones de Samsung Electronics, tras informes de que la compañía surcoreana está a punto de iniciar la producción masiva de su nueva generación de chips de memoria de alta banda ancha HBM4 —tecnología clave para acelerar los procesadores de inteligencia artificial de compañías como Nvidia.

Este anuncio fue interpretado por los mercados como un movimiento competitivo significativo, que desató una presión bajista sobre el título de la fabricante estadounidense Micron Technology.

Inocencia Fiscal: Desde ARBA advierten que "la evasión sigue siendo un delito penal"

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el Régimen de Inocencia Fiscal reglamentado por el Gobierno nacional y sostuvo que se trata de un "blanqueo permanente orientado a evasores de alto patrimonio, presentado bajo un relato que intenta interpelar a la clase media sin ofrecerle beneficios concretos".

“Lo que el Gobierno llama ‘inocencia fiscal’ en los hechos habilita un blanqueo permanente dirigido principalmente a personas con mucha capacidad económica que evadieron impuestos”, afirmó Girard en declaraciones radiales.

“No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso”, señaló.

“Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos (elevados), pero el delito sigue existiendo”, advirtió.

En ese sentido, Girard remarcó que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que puede volverse en contra de quienes adhieran. “Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando”, subrayó.

El titular de ARBA vinculó el impulso del régimen con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. “Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias”, sostuvo.

“Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad. Están intentando convencer a la gente de que entregue sus ahorros para sostener un esquema financiero que no resuelve los problemas estructurales de la economía”, agregó.

girard-ARBA
Cristian Girard, director de ARBA (Foto archivo NA).

Cristian Girard, director de ARBA (Foto archivo NA).

Por último, Girard enmarcó la discusión en un debate de fondo sobre el sistema tributario argentino. “La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen, sumado a la evasión y la fuga de los sectores más ricos”, explicó.

“El debate que viene es casi fundacional: cómo hacemos crecer la economía, cómo revertimos el ajuste, cómo financiamos al Estado. Este régimen no va en ese sentido: consolida la injusticia fiscal y erosiona la legitimidad del Estado”, concluyó.

Insólito: Ministro cordobés testeó en vivo el 'guante eléctrico' y cayó de rodillas

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, probó el guante eléctrico, flamante incorporación de la Policía local, y su reacción fue impactante: cayó de rodillas al suelo.

Se trata del guante G.L.O.V.E. CD3, un dispositivo de bajo voltaje diseñado para prevención, ya que genera una descarga que produce una parálisis muscular momentánea sin efectos permanentes, según detallaron en el acto.

“No se aguanta realmente. Lo había visto en los videos, pero uno siente una descarga como si le metieran 10 mil magiclick al mismo tiempo, contó el ministro, luego de la prueba transmitida en vivo.

Viviana Canosa contó por qué se 'filtró' la entrevista sin editar de Jony Viale a Javier Milei: "Venganza"

"Publinota se decía en mi época", ejemplificó Viviana Canosa, quien contó el motivo por el que se 'filtró' la entrevista completa (sin cortar la parte en que la Santiago Caputo interrumpe el reportaje) de Jony Viale a Javier Milei.

"Por eso se enojan tanto el Grupo Clarín porque esa nota no fue gratuita, razón por la cual el canal pedía su porcentaje (...) parte del quilombo en el canal, y por eso nadie termina sabiendo por qué había salido al aire la interrupción de Santiago Caputo, y es porque cuando la cúpula del canal se entera que esta nota fue arreglada y recibieron un dinero a cambio, el canal dice 'pará, no me avisaron, no lo comparten, la querés toda para vos'".

"Fue un infomercial, por eso te bancas que entré Santiago Caputo y te interrumpa la nota y te diga 'no', y gratis no es", continuó.

"Ellos se fueron tranquilos, la nota salió editada y se quedaron relajados. Pero poco más tarde en la web de Clarín la nota salió completa (...) fue una venganza", remató Viviana Canosa.

Reforma laboral: Aseguran que el Gobierno eliminaría la baja de Ganancias (no estarían los votos)

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse mañana para definir qué hacer con el capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral, que es cuestionado por algunos gobernadores y sectores de la oposición, ante la posibilidad de no contar con los votos suficientes en el Senado.

“A los aliados, por lo menos, ya nos han avisado que se va a quitar toda esa parte. Van a decir que es por los reclamos nuestros, pero la realidad es que tampoco es que a ellos les daban tan bien los números fiscales”, reveló a Infobae un mandatario local.

En este sentido, en el interior del país remarcan que “si se bajaba Ganancias, la propia Nación se iba a ver perjudicada, porque tampoco es que tenían tanto margen en el superávit como para resignar esos recursos”.

“Nosotros ya tenemos confirmación de que hay cambios y de que no van a insistir con Ganancias desde el Poder Ejecutivo, porque no tienen los votos para sostenerlo y porque tampoco les cierran los números fiscales a ellos. Creemos que van a retirar todo el artículo", señaló a este medio una persona que tiene diálogo directo con varios gobernadores 'dialoguistas'.

Asimismo, en estos días el oficialismo habría aceptado otras “concesiones” para que el proyecto sea aprobado sin demoras durante estas sesiones extraordinarias. Patricia Bullrich había hablado de "cambios" pero no quiso revelarlos: "los mantenemos bajo cuatro llaves" (?)

image
Miércoles 11/02, reforma laboral en el Senado: Complicado el transporte público

Los gremios del Transporte se sumarán a la movilización en el Congreso el próximo miércoles (11/02) para rechazar la reforma laboral del Gobierno, que ese día será debatida en el Senado. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decretó cese de tareas desde las 13.00.

Cada gremio del sector dispondrá la manera para sumar manifestantes a la movilización y podría haber parates totales, según el sitio Infogremiales, aunque se garantizará el servicio para que puedan llegar al Congreso quienes lo deseen.

La movilización, que se espera multitudinaria, fue convocada por la CGT, que decidió no ir al paro general a diferencia de las dos CTA y la UOM.

"Los gremios se van a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo, como en el sector marítimo y portuario, como en el en los subterráneos", detalló Juan Carlos Schmid.

Luis Caputo pide tus "ahorros" (pero le piden los suyos primero...)

"Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco", escribió el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X luego de que el Gobierno reglamentara la Ley de Inocencia Fiscal. La mayoría de las respuestas apuntaron a lo mismo: le pidieron que, primero, traiga sus ahorros del exterior.

Cabe recordar que según la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, Luis Caputo informó que al cierre de 2024 tenía un patrimonio de $11.851 millones, poco más del doble de lo que había declarado a fines de 2023, cuando asumió el cargo.

Pero el dato quizás más saliente es que casi 2 tercios de su patrimonio corresponde a dinero y acciones en el exterior: en la mayoría de los casos no se aclara el país de la cuenta bancaria ni la moneda de los ahorros, pero el ministro declaró el equivalente a $5.937 millones en depósitos bancarios fuera del país, es decir, la mitad de su patrimonio total. También en el exterior declaró acciones por $1.870 millones en la compañía Ancora Investments, aunque tampoco se aclara su radicación. Entre sus depósitos y su participación en esa sociedad, suma $7.807 millones en el exterior, 2 tercios de su patrimonio total.

