"COMO 10 MIL MAGICLICKS"
Insólito: Ministro de Córdoba testeó en vivo el 'guante eléctrico' (Video)
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, probó el guante eléctrico, flamante incorporación de la Policía local. Esto fue lo que ocurrió.
Se trata del guante G.L.O.V.E. CD3, un dispositivo de bajo voltaje diseñado para prevención, ya que genera una descarga que produce una parálisis muscular momentánea sin efectos permanentes, según detallaron en el acto.
Inicialmente, el guante eléctrico será utilizado por las fuerzas especiales "Éter" y será preventivo, ya que la descarga eléctrica que emite al contacto reduce a las personas.
En pleno acto protocolar, Quinteros se ofreció para demostrar la efectividad del guante y fue transmitido en vivo por El Doce TV.
“No se aguanta realmente. Lo había visto en los videos, pero uno siente una descarga como si le metieran 10 mil magiclick al mismo tiempo”, contó el ministro, luego de la prueba.
Luego agregó: “En este momento tengo una pequeña molestia en el brazo y creo que estoy siendo coherente en lo que digo. Es muy efectivo”.
