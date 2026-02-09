No es habitual que una camiseta de fútbol se convierta en noticia global sin que haya un partido de por medio. Pero cuando Timothée Chalamet aparece en prime time televisivo, habla de cine y, de paso, exhibe los colores de su club de toda la vida, el impacto es inmediato. Eso fue lo que ocurrió con el Saint-Étienne: una presentación inesperada, replicada en redes y medios, que volvió a poner al club francés en el centro de la conversación.
FÚTBOL, CINE Y MARKETING
Timothée Chalamet, el hincha VIP del Saint-Étienne que convirtió una camiseta en fenómeno viral
El actor presentó la nueva camiseta del AS Saint-Étienne en televisión, dejó un mensaje contra el Lyon y volvió a demostrar su fanatismo futbolero.
El gesto llegó en pleno pico de exposición de Marty Supreme, la nueva película protagonizada por Chalamet, que se estrenó a fines de diciembre en algunos países y durante enero en distintos mercados europeos. La cinta, en la que interpreta a un jugador profesional de tenis de mesa inspirado en la figura de Marty Reisman, desplegó una estrategia de marketing agresiva y creativa, con apariciones televisivas, contenidos virales y una fuerte presencia en redes que acompañaron un sólido arranque en taquilla.
En ese contexto, cada movimiento del actor empezó a leerse también en clave de branding. Y ahí volvió a aparecer su costado más futbolero: el vínculo con el AS Saint-Étienne, su rivalidad declarada con el Olympique de Lyon y una serie de gestos que terminaron amplificando la visibilidad del club mucho más allá del resultado deportivo. Lo que siguió fue una cadena de escenas virales que mezclaron cine, fútbol y marketing en estado puro.
La camiseta del Saint-Étienne en vivo: sorpresa en TV y viralización inmediata
La escena no estaba anunciada ni formaba parte del guion. Invitado al noticiero central de TF1 para promocionar Marty Supreme, Timothée Chalamet fue sorprendido en pleno aire cuando la conductora del programa le entregó la cuarta camiseta del AS Saint-Étienne. El actor no la rechazó ni la ocultó: se la mostró a cámara, la besó y sonrió, consciente del guiño futbolero.
La prenda, de diseño llamativo y con el número 42 (en referencia al departamento de Loira), apareció así en uno de los espacios de mayor audiencia de la televisión francesa. El gesto duró apenas unos segundos, pero alcanzó para detonar una reacción en cadena. Las imágenes comenzaron a circular de inmediato en redes sociales, portales deportivos y medios generalistas, amplificando una movida que, hasta ese momento, nadie esperaba.
Con el video ya viralizado, el Saint-Étienne capitalizó la escena como una acción promocional inesperada pero efectiva. La aparición de Chalamet con la camiseta en prime time funcionó como un escaparate global para una equipación que, en condiciones normales, habría tenido un recorrido mucho más limitado. Sin anuncio previo ni campaña tradicional, el club logró instalar su cuarta camiseta en la conversación pública.
El episodio dejó en evidencia un cruce cada vez más frecuente entre fútbol y cultura pop, donde la espontaneidad juega a favor del impacto. En plena campaña de Marty Supreme, la imagen del actor con los colores verdes se transformó en una postal viral que benefició a ambas partes: visibilidad global para el club y un refuerzo más de la autenticidad futbolera de Chalamet.
Un fanatismo que no es nuevo: antecedentes y el episodio con el Lyon
Aunque la escena en la televisión francesa tomó por sorpresa a la audiencia, el vínculo de Timothée Chalamet con les Verts no nació esa noche. En el pasado, el actor ya había sido visto en varias ocasiones usando prendas del Association Sportive de Saint-Étienne, entre ellas una sudadera zip-up vintage de adidas, una imagen que circuló en redes y fue interpretada como una muestra espontánea de su simpatía por el club ligado a su historia familiar.
Esa afinidad quedó todavía más clara durante la propia entrevista televisiva. Allí, Chalamet habló con naturalidad de futbolistas que marcaron su vínculo con el Saint-Étienne: mencionó a Carlos Bocanegra, a quien definió como uno de sus jugadores favoritos, y recordó con admiración el paso de figuras como Dimitri Payet y Blaise Matuidi. Detalles que terminaron de confirmar que su fanatismo no es una pose reciente, sino una relación construida desde la memoria y la identificación.
Ese contexto cobró mayor fuerza apenas días antes de la aparición en TF1. En Francia, durante un encuentro informal con aficionados, Chalamet fue invitado a firmar una camiseta del Olympique de Lyon, rival histórico del Saint-Étienne. Lejos de esquivar la situación, aceptó hacerlo, pero dejó un mensaje tan breve como provocador: “Abajo el Lyon”. La frase, captada en video, se viralizó de inmediato y fue celebrada por los hinchas verdes.
El episodio reforzó una idea que ya circulaba entre seguidores y medios deportivos: el fanatismo de Chalamet no es cosmético ni oportunista. No se trata de una aparición aislada ni de una acción de marketing tradicional, sino de gestos reiterados que construyen un perfil reconocible y coherente con su historia personal y su discurso público.
--------------------------
Más en GOLAZO 24:
Ryan Reynolds y una jugada de Hollywood: la campaña de marketing espacial de su nuevo equipo
Qué hay detrás de la alianza de Julián Álvarez con Xiaomi Argentina: "Un titán"
El Real Madrid rompe con la Euroliga, se une a la NBA Europa y sacude el básquet europeo
Charles Tillman, el Juan Román Riquelme del fútbol americano