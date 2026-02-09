Timothée Chalamet, el hincha VIP del Saint-Étienne que convirtió una camiseta en fenómeno viral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/centregoals/status/2020901003370099029?s=20&partner=&hide_thread=false Saint-Étienne surprised lifelong fan Timothée Chalamet on French TV by unveiling a new kit.



He instantly kissed the badge



pic.twitter.com/VMl3UghnYz — CentreGoals. (@centregoals) February 9, 2026

Con el video ya viralizado, el Saint-Étienne capitalizó la escena como una acción promocional inesperada pero efectiva. La aparición de Chalamet con la camiseta en prime time funcionó como un escaparate global para una equipación que, en condiciones normales, habría tenido un recorrido mucho más limitado. Sin anuncio previo ni campaña tradicional, el club logró instalar su cuarta camiseta en la conversación pública.

El episodio dejó en evidencia un cruce cada vez más frecuente entre fútbol y cultura pop, donde la espontaneidad juega a favor del impacto. En plena campaña de Marty Supreme, la imagen del actor con los colores verdes se transformó en una postal viral que benefició a ambas partes: visibilidad global para el club y un refuerzo más de la autenticidad futbolera de Chalamet.

Un fanatismo que no es nuevo: antecedentes y el episodio con el Lyon

Aunque la escena en la televisión francesa tomó por sorpresa a la audiencia, el vínculo de Timothée Chalamet con les Verts no nació esa noche. En el pasado, el actor ya había sido visto en varias ocasiones usando prendas del Association Sportive de Saint-Étienne, entre ellas una sudadera zip-up vintage de adidas, una imagen que circuló en redes y fue interpretada como una muestra espontánea de su simpatía por el club ligado a su historia familiar.

Chalamet junto a Kylie Jenner Timothée Chalamet junto a Kylie Jenner vistiendo una sudadera zip-up vintage del Saint-Étienne, un guiño previo a su fanatismo por el club francés.

Esa afinidad quedó todavía más clara durante la propia entrevista televisiva. Allí, Chalamet habló con naturalidad de futbolistas que marcaron su vínculo con el Saint-Étienne: mencionó a Carlos Bocanegra, a quien definió como uno de sus jugadores favoritos, y recordó con admiración el paso de figuras como Dimitri Payet y Blaise Matuidi. Detalles que terminaron de confirmar que su fanatismo no es una pose reciente, sino una relación construida desde la memoria y la identificación.

Ese contexto cobró mayor fuerza apenas días antes de la aparición en TF1. En Francia, durante un encuentro informal con aficionados, Chalamet fue invitado a firmar una camiseta del Olympique de Lyon, rival histórico del Saint-Étienne. Lejos de esquivar la situación, aceptó hacerlo, pero dejó un mensaje tan breve como provocador: “Abajo el Lyon”. La frase, captada en video, se viralizó de inmediato y fue celebrada por los hinchas verdes.

El episodio reforzó una idea que ya circulaba entre seguidores y medios deportivos: el fanatismo de Chalamet no es cosmético ni oportunista. No se trata de una aparición aislada ni de una acción de marketing tradicional, sino de gestos reiterados que construyen un perfil reconocible y coherente con su historia personal y su discurso público.

