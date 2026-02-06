Explota Endrick en el Olympique de Lyon: la estructura invisible detrás de su despegue

Ese rendimiento no pasa desapercibido en Madrid. En un contexto donde Álvaro Arbeloa optó por priorizar a Gonzalo en la rotación ofensiva, el presente de Endrick empieza a instalar una duda inevitable. Si el brasileño sostiene este nivel, la lectura puede cambiar. No como reproche inmediato, pero sí como señal de que el talento, con tiempo y contexto, termina apareciendo.

El costado invisible: chef, comunicación y un fisio ex Real Madrid

El presente de Endrick no se explica solo por lo que hace dentro del área. Detrás hay un nivel de profesionalismo poco habitual, pensado para potenciar su rendimiento inmediato y, al mismo tiempo, enviar señales claras hacia arriba. Goles, continuidad y una rutina cuidada al extremo funcionan también como mensaje para Carlo Ancelotti, un entrenador que valora los procesos largos, pero que suele responder a los hechos más que a las promesas.

Ese trabajo invisible salió a la luz en El Chiringuito, donde el periodista Marcos Benito detalló el entorno que acompaña al brasileño en Francia. Endrick trabaja con un grupo estable de siete personas que cubre cada aspecto de su día a día: un fisioterapeuta encargado del seguimiento físico y la recuperación; un chef con experiencia en restaurantes con estrellas Michelin que gestiona su nutrición en coordinación con el Olympique de Lyon; dos personas dedicadas a la comunicación, que lo asisten en la gestión pública y mediática; dos integrantes de su entorno personal, vinculados a su agencia y a su círculo de confianza, que lo acompañan en la logística cotidiana; y un filmmaker brasileño responsable de documentar su rutina y generar contenidos.

Dentro de ese esquema aparece una figura clave: Guido Spirandelli, fisioterapeuta argentino, rosarino y exintegrante del cuerpo médico del Real Madrid. Multicampeón con el club blanco, Spirandelli decidió dejar Madrid para acompañar el proyecto personal de Endrick en su cesión al Olympique de Lyon. De perfil bajo y poco conocido fuera del ambiente, en el programa destacaron su cercanía con los jugadores y la alta valoración que tiene su trabajo dentro del vestuario.

Formado originalmente en el rugby, Spirandelli fue kinesiólogo del Jockey Club de Rosario antes de dar el salto al fútbol de élite con la fisioterapia de alto rendimiento. Su decisión de apostar por Endrick no fue menor: dejó el Real Madrid convencido de que se trata de un proyecto de estrella y de que este acompañamiento será clave en una etapa que, según su entorno, será corta.

Embed - Jockey Club de Rosario on Instagram: "Felicitamos a Guido Spirandelli, ex jugador y ex #kinesiólogo de la 1° División de #rugby de nuestro #JCR: ¡Guido hoy integra como kinesiólogo el plantel del Real Madrid, el equipo que salió campeón de Europa! @rugby_jcr #realmadrid #championsleague #JockeyClubdeRosario" View this post on Instagram

La elección tampoco es casual desde el lado del jugador. En un ecosistema donde cada detalle cuenta, Endrick optó por rodearse de un entorno que cuide su cuerpo, su cabeza y su exposición. No es solo una cuestión de rendimiento inmediato, sino de construir credenciales. En Lyon, ese trabajo empieza a verse. Y en Madrid (y también en el radar de Ancelotti), las señales ya están enviadas.

-----------------

+ de Golazo24

Verón confirmó el futuro de Edwuin Cetré tras el llamado de Boca

Finalíssima 2026: dos nuevas bajas agitan la previa y encienden alarmas en España

Champions League: Todos los cruces de 16vos de final

Javier Tebas contra todos: LaLiga paga por denunciar bares que emitan fútbol ilegal

No solo Huracán-San Lorenzo: los 4 partidos imperdibles del Apertura este finde