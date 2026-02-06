Verón confirmó el futuro de Edwuin Cetré tras el llamado de Boca

Durante todo este mercado de pases Boca estuvo en búsqueda de un extremo y es por eso que negoció durante más de un mes por Marino Hinestroza, quien finalmente se terminó marchando a Vasco da Gama de Brasil. Otro de los jugadores por los que el Xeneize ofertó fue por Kevin Serna, quien terminó renovando su contrato con Fluminense.