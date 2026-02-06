Boca se sigue moviendo en el mercado de pases y en las últimas horas se confirmó que uno de los jugadores que Juan Román Riquelme quiere sumar al plantel es Edwuin Cetré, extremo colombiano que pertenece a Estudiantes de La Plata. Finalmente, Juan Sebastián Verón tomó una decisión que impacta en el fútbol argentino.
Verón confirmó el futuro de Edwuin Cetré tras el llamado de Boca
Durante todo este mercado de pases Boca estuvo en búsqueda de un extremo y es por eso que negoció durante más de un mes por Marino Hinestroza, quien finalmente se terminó marchando a Vasco da Gama de Brasil. Otro de los jugadores por los que el Xeneize ofertó fue por Kevin Serna, quien terminó renovando su contrato con Fluminense.
En medio de un mercado donde no abundan las opciones apareció la posibilidad de sumar a Edwuin Cetré, quien hasta hace algunos días estaba prácticamente vendido a Athletico Paranaense de Brasil pero a último momento la operación se cayó. Según cuentan en La Plata, el club rojinegro cambió las condiciones de pago, mientras que desde el país vecino pusieron como excusa una supuesta falla cardíaca en el jugador.
Verón, listo para vender a Edwuin Cetré
Lo cierto es que Cetré regresó a la Argentina, Estudiantes demostró que está bien físicamente y el que aceleró para quedárselo es Boca. Juan Román Riquelme llamó a Juan Sebastián Verón para consultarle si había posibilidad de negociar el traspaso del colombiano y la respuesta de la Brujita fue clara: “Sí, necesitamos vender”.
Boca no solo tiene claro que Estudiantes está listo para negociar a Cetré sino también el monto que debe colocar. El Pincha esgrime que tiene solo el 50% del pase y lo que pide por ese monto es 3,5 millones de dólares netos. El otro 50% le pertenece a Independiente de Medellín, por lo que el Xeneize también debe negociar con su par colombiano.
En total Boca debería poner sobre la mesa cerca de 6 millones de dólares netos que es los que estaba dispuesto a desembolsar por Marino Hinestroza. El Xeneize además consiguió un cupo de extranjeros por la nacionalización del chileno Williams Alarcón, por lo que ahora es cuestión de ponerse de acuerdo en números y formar de pago para que Cetré llegue al club de La Ribera.
