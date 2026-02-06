La diputada nacional Lilia Lemoine volvió a quedar en el centro de la controversia tras publicar un extenso y agresivo mensaje en redes sociales contra la madre de Ian Moche. A pesar de las críticas, Lilia redobló la apuesta y disparó munición gruesa contra la madre del niño de 12 años con autismo, referente de la concientización sobre neurodivergencias.
CUESTIONAMIENTOS A LA MADRE
Lilia Lemoine redobla la apuesta contra Ian Moche y consigue apoyos en el Congreso
Lilia Lemoine no afloja y continúa con sus críticas respecto de la madre de Ian Moche, el niño con autismo que se convirtió en un referente neurodivergente.
En el tuit, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) no solo reafirmó sus cuestionamientos previos, sino que elevó el tono con acusaciones personales y descalificaciones que profundizaron el repudio político y social.
Lilia Lemoine no afloja
En su publicación, Lemoine sostuvo que la madre del niño “lo usa para figurar y ganar plata”, sugirió la existencia de un supuesto “síndrome de Munchausen” y la acusó de exponerlo de manera irresponsable. Aunque insistió en que sus críticas estaban dirigidas “a la madre y no al hijo”, el mensaje incluyó referencias explícitas al impacto que —según su mirada— la exposición pública tendría sobre el niño por su condición dentro del espectro autista.
El posteo fue leído por amplios sectores como una nueva embestida contra Ian Moche y su familia, y reactivó un conflicto que ya venía escalando desde días atrás, cuando la diputada había puesto en duda el diagnóstico del niño y acusado a su madre de hacerlo “actuar de autista”.
Defensa interna y respaldo político en el Congreso
En medio del vendaval de críticas, la diputada Sabrina Ajmechet, compañera de bancada de Lemoine en La Libertad Avanza, salió a respaldarla públicamente. “No voy a dejar sola en esto a Lilia”, escribió en redes sociales, y sostuvo que exponer reiteradamente a un menor en medios y actos públicos “tiene consecuencias”, aun cuando el propio niño manifieste voluntad de participar.
Ajmechet reconoció el trabajo de Ian Moche en la divulgación sobre neurodivergencias y afirmó que “ayudó a mucha gente”, pero planteó que el rol de la madre en la agenda pública del niño merece ser discutido. Para la diputada, los dichos de Lemoine estuvieron dirigidos a la adulta responsable y no al menor, y consideró que una lectura “con buena fe” permitiría entenderlo de ese modo.
Repudio transversal en Diputados
Por otro lado, diputados de distintos bloques presentaron un proyecto de resolución para expresar un “enérgico y categórico repudio institucional” a las declaraciones de Lemoine y exigirle disculpas públicas y una retractación formal.
El texto fue firmado por legisladores de Coherencia, Provincias Unidas y Unión por la Patria, quienes coincidieron en que “la política no habilita a atacar a un niño, y mucho menos a un niño con discapacidad”. En los fundamentos, calificaron los dichos de la diputada como discriminatorios, estigmatizantes y negacionistas de la discapacidad, además de gravemente lesivos de los derechos del menor.
La respuesta de Ian Moche y su familia
La escalada discursiva tuvo su contracara en la respuesta pública de Ian Moche y su madre, quienes hablaron en el programa Lape Club Social. Allí, el niño expresó su malestar por los ataques y defendió tanto su diagnóstico como el trabajo que realizan como activistas.
“Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede saber de cómo es ser autista si cada persona dentro del espectro es diferente?”, planteó Ian, y aseguró que ese tipo de agresiones no los van a detener. Su madre, en tanto, interpretó los dichos de la diputada como una provocación política y cuestionó el trasfondo del ataque.
El conflicto, lejos de apagarse, abrió un debate más amplio sobre los límites del discurso público, el rol de los funcionarios y la exposición mediática de niños y adolescentes, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad. Mientras el oficialismo cierra filas en defensa de Lemoine, la oposición insiste en que cruzar esa frontera no puede quedar sin consecuencias institucionales.
Denuncia formal en Diputados por “inhabilidad moral”
Asimismo, en medio de la polémica, Ian Moche presentó una denuncia formal contra la diputada nacional Lilia Lemoine por presunta inhabilidad moral, con el objetivo de que la Cámara de Diputados de la Nación evalúe la aplicación de una sanción disciplinaria o, en su defecto, su expulsión del cuerpo legislativo. La presentación apunta a que el Congreso analice si las expresiones de la legisladora vulneran los estándares éticos y de conducta exigidos a los representantes públicos.
__________________________
Más noticias en Urgente24:
El Gobierno analiza dar marcha atrás con un artículo clave de la reforma laboral: De qué se trata
Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza
Javier Milei / Luis Caputo omiten dato clave para desviar el eje