Lilia Lemoine redobla la apuesta contra Ian Moche y consigue apoyos en el Congreso

Ajmechet reconoció el trabajo de Ian Moche en la divulgación sobre neurodivergencias y afirmó que “ayudó a mucha gente”, pero planteó que el rol de la madre en la agenda pública del niño merece ser discutido. Para la diputada, los dichos de Lemoine estuvieron dirigidos a la adulta responsable y no al menor, y consideró que una lectura “con buena fe” permitiría entenderlo de ese modo.

Repudio transversal en Diputados

Por otro lado, diputados de distintos bloques presentaron un proyecto de resolución para expresar un “enérgico y categórico repudio institucional” a las declaraciones de Lemoine y exigirle disculpas públicas y una retractación formal.

El texto fue firmado por legisladores de Coherencia, Provincias Unidas y Unión por la Patria, quienes coincidieron en que “la política no habilita a atacar a un niño, y mucho menos a un niño con discapacidad”. En los fundamentos, calificaron los dichos de la diputada como discriminatorios, estigmatizantes y negacionistas de la discapacidad, además de gravemente lesivos de los derechos del menor.

La respuesta de Ian Moche y su familia

La escalada discursiva tuvo su contracara en la respuesta pública de Ian Moche y su madre, quienes hablaron en el programa Lape Club Social. Allí, el niño expresó su malestar por los ataques y defendió tanto su diagnóstico como el trabajo que realizan como activistas.

“Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede saber de cómo es ser autista si cada persona dentro del espectro es diferente?”, planteó Ian, y aseguró que ese tipo de agresiones no los van a detener. Su madre, en tanto, interpretó los dichos de la diputada como una provocación política y cuestionó el trasfondo del ataque.

El conflicto, lejos de apagarse, abrió un debate más amplio sobre los límites del discurso público, el rol de los funcionarios y la exposición mediática de niños y adolescentes, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad. Mientras el oficialismo cierra filas en defensa de Lemoine, la oposición insiste en que cruzar esa frontera no puede quedar sin consecuencias institucionales.

Denuncia formal en Diputados por “inhabilidad moral”

Asimismo, en medio de la polémica, Ian Moche presentó una denuncia formal contra la diputada nacional Lilia Lemoine por presunta inhabilidad moral, con el objetivo de que la Cámara de Diputados de la Nación evalúe la aplicación de una sanción disciplinaria o, en su defecto, su expulsión del cuerpo legislativo. La presentación apunta a que el Congreso analice si las expresiones de la legisladora vulneran los estándares éticos y de conducta exigidos a los representantes públicos.

