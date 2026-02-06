Los robots pueden ser más pequeños y sorprendentes de lo que se cree. Prueba de ello son los llamados "Bubble bots", que científicos consideran como la próxima generación de microrobots para la administración de fármacos contra enfermedades, como el cáncer. Estos robots burbuja atacan tumores de forma autónoma.
Científicos crean nueva arma contra el cáncer: Robots burbuja
Un avance científico sorprende al mundo: Robots muy diminutos que atacan tumores sin necesidad de control externo.
Científicos inventan microrobots para administrar fármacos y atacar tumores
Un avance científico impresiona a la robótica y a la medicina con el desarrollo de robots diminutos que son biocompatibles y combaten tumores.
Este gran paso fue dado por un equipo liderado por Caltech y USC.
Para este invento, los investigadores utilizaron "previamente imágenes de ultrasonido y guía magnética en un modelo animal para introducir robots en miniatura impresos en 3D en en un tumor, donde podrían biodegradarse y liberar su carga: medicamentos contra el cáncer", indica Caltech.
"Presentamos robots de microburbujas enzimáticas que presentan movimiento direccional, biodegradabilidad mejorada, alto contraste en imágenes in vivo y una eficaz focalización y penetración en focos de enfermedad", escribieron los autores en el estudio.
Los científicos crearon dos tipos diferentes de robots burbuja. En ambos, adhirieron la enzima ureasa a la superficie que funciona como un pequeño motor que impulsa a los robots.
Robot inteligente que encuentra el tumor de forma autónoma
La primera versión es un robot modificado con nanopartículas magnéticas que pudo ser guiado mediante imanes externos hacia un tumor objetivo.
Pero los investigadores lograron más: crearon otra versión de robots que tienen una enzima más, llamada catalasa, en la superficie.
Las burbujas unidas a la catalasa se dirigen hacia el tumor automáticamente, ya que se mueven hacia donde están las concentraciones más altas de peróxido de hidrógeno, que ayuda a localizar el objetivo.
Y es que, los tumores y la inflamación producen altas concentraciones de peróxido de hidrógeno.
"En este caso, no se necesitan imágenes ni control externo. El robot es lo suficientemente inteligente como para encontrar el tumor", explica Wei Gao, profesor de ingeniería médica en Caltech e investigador del Heritage Medical Research Institute, quien dirigió el estudio.
Una vez que los robots de burbujas llegan a su objetivo, los científicos pueden aplicar ultrasonido focalizado para reventar las burbujas y liberar el fármaco, detalla Caltech.
Medicamentos contra el cáncer, como la doxorrubicina, pueden unirse con éxito a la superficie de ambos robots.
El éxito de estos robots fue comprobado en un estudio publicado en la revista Nature Nanotechnology .
Científicos inyectaron robots de burbujas a ratones para administrarles terapias antitumorales, y observaron una disminución de aproximadamente el 60 por ciento en el peso de los tumores de vejiga en un lapso de 21 días.
Esto a diferencia de los ratones a los que se les administró solo el medicamento.
Conclusión de los científicos
Tomando en cuenta tales resultados, los investigadores concluyen que estos microrobots son eficaces para atacar tumores.
"Estudios in vivo validan la focalización tumoral y la eficacia terapéutica de estos robots, demostrando efectos antitumorales mejorados", se lee en el estudio.
"Esta plataforma robótica de microburbujas multifuncional tiene el potencial de transformar las intervenciones médicas y las terapias de precisión", agrega.
--------
