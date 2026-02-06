En mayo, la Asamblea Extraordinaria determinó que habrán elecciones en San Lorenzo de Almagro en mayo próximo luego de que en diciembre pasado se decretara la acefalía institucional. Uno de los nombres que pican en punta para llegar a la política del club de Boedo es Sebastián Pareja, del núcleo duro de La Libertad Avanza.
EMPIEZA LA CAMPAÑA
San Lorenzo: "Sebastián Pareja se encargó de que Moretti no avance con ser SAD"
Manuel Agote, de Movete Boedo Movete, respondió inquietudes en X. Miedo en algunos socios de que Sebastián Pareja (La Libertad Avanza) llegue a San Lorenzo.
Manuel Agote, quien fue candidato de Movete Boedo Movete en las elecciones para definir un gobierno transitorio, habló sobre quien fue candidato a vicepresidente y mantiene un fuerte vínculo con Karina Milei y el gobierno nacional.
Sebastián Pareja, LLA, las SAD y Marcelo Moretti
Manuel Agote y Sebastián Pareja fueron el binomio de la agrupación Movete Boedo Movete para conformar un gobierno de transición luego de que se decretara la acefalía institucional en San Lorenzo.
La Asamblea decidió no otorgarle ningún voto a esa lista y la elección terminó polarizada entre Sergio Costantino, quien luego asumió como presidente, y Matías Lammens.
Todo indica que el actual presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires se meterá en la política del club de Boedo, algo que genera inquietud en muchos socios por la postura del espacio comandado por Javier Milei en relación a las Sociedades Anónimas Deportivas.
En ese marco, es importante remarcar que Manuel Agote mantiene posiciones ideológicas opuestas al gobierno nacional, algo que expresó en reiteradas oportunidades en redes sociales.
Fue el propio Agote quien respondió a algunos socios en X respecto a la postura puntual de Pareja: “Sebastián no es parte de la mesa de las SAD. Además, fue quien evitó que Moretti avanzara con su intento privatizador cuando le ofreció al Gobierno Nacional transformar a San Lorenzo en SAD”.
Y agregó: “Muchas de las cosas que Sebastián hizo por el club entran en colisión directa con determinadas agendas del Gobierno Nacional”.
Todo esto parece marcar el inicio formal de una campaña de Movete Boedo Moveto de cara a las elecciones de mayo.
¿Cuándo serán las elecciones en San Lorenzo?
El pasado 22 de diciembre de 2025, la Asamblea Extraordinaria de San Lorenzo tomó la decisión de que Sergio Costantino sea quien tome las riendas del club luego de que se produzca la acefalía institucional en el gobierno de Marcelo Moretti.
Ese día, independientemente de determinar que "Chiche" sea quien conduzca al Ciclón, se tomó la decisión de cuándo serán las próximas elecciones, que originalmente estaban pautadas para diciembre del 2027.
Las votaciones adelantadas serán el próximo 30 de mayo de 2026 y será interesante ver qué listas se presentarán para gobernar al club de Boedo hasta finales del año próximo.
Lo cierto es que el Matador viene de diferentes gobiernos malos en los últimos tiempos y deberá reordenarse a nivel institucional si quiere volver a competir deportivamente.
+ EN GOLAZO24
Se pudrió todo en ESPN: Diego Latorre mandó a estudiar a Chavo Fucks
Sacudón en Boca por el último adelanto de Diego Monroig: "Va a acelerar"
Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Kendry Páez