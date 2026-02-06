San Lorenzo: "Sebastián Pareja se encargó de que Moretti no avance con ser SAD"

En ese marco, es importante remarcar que Manuel Agote mantiene posiciones ideológicas opuestas al gobierno nacional, algo que expresó en reiteradas oportunidades en redes sociales.

Fue el propio Agote quien respondió a algunos socios en X respecto a la postura puntual de Pareja: “Sebastián no es parte de la mesa de las SAD. Además, fue quien evitó que Moretti avanzara con su intento privatizador cuando le ofreció al Gobierno Nacional transformar a San Lorenzo en SAD”.

Y agregó: “Muchas de las cosas que Sebastián hizo por el club entran en colisión directa con determinadas agendas del Gobierno Nacional”.

image

Todo esto parece marcar el inicio formal de una campaña de Movete Boedo Moveto de cara a las elecciones de mayo.

¿Cuándo serán las elecciones en San Lorenzo?

El pasado 22 de diciembre de 2025, la Asamblea Extraordinaria de San Lorenzo tomó la decisión de que Sergio Costantino sea quien tome las riendas del club luego de que se produzca la acefalía institucional en el gobierno de Marcelo Moretti.

Ese día, independientemente de determinar que "Chiche" sea quien conduzca al Ciclón, se tomó la decisión de cuándo serán las próximas elecciones, que originalmente estaban pautadas para diciembre del 2027.

Las votaciones adelantadas serán el próximo 30 de mayo de 2026 y será interesante ver qué listas se presentarán para gobernar al club de Boedo hasta finales del año próximo.

image

Lo cierto es que el Matador viene de diferentes gobiernos malos en los últimos tiempos y deberá reordenarse a nivel institucional si quiere volver a competir deportivamente.

+ EN GOLAZO24

Se pudrió todo en ESPN: Diego Latorre mandó a estudiar a Chavo Fucks

Sacudón en Boca por el último adelanto de Diego Monroig: "Va a acelerar"

Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Kendry Páez